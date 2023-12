La IA generativa será una "commodity" en Marketing dentro de 5 años porque acelera capacidades como la creatividad y la estrategia

El Club de Marketing del Mediterráneo ha analizado en sus ‘Conversaciones de Marketing’ el impacto de la Inteligencia Artificial en el marketing, junto a los expertos en formación, tecnologías disruptivas, creativos y abogados Dei Arroyo, David Alayón, Agustín Alguacil y Álvaro Domínguez.

La Inteligencia Artificial generativa no eliminará el marketing pero, en cinco años, será una ´commodity´ porque acelera capacidades de los profesionales del marketing como la creatividad y la estrategia, por lo que es necesario empezar ya a interactuar con ella.

Estas han sido algunas de las conclusiones de cómo la Inteligencia Artificial generativa va a impactar en los profesionales del marketing. “No podemos delegar en la IA la creatividad, pero sí que nos ayude en tareas superfluas relacionadas con ella”, ha explicado el experto en innovación y tecnologías disruptivas y CEO & Cofundador de Innuba, David Alayón, que además ha subrayado como la IA “va a hacer que todo ocurra más rápido y mejor, y nos va a permitir tener habilidades que hasta ahora solo tenían unos pocos profesionales”.

Bajo el título “Conversaciones de Marketing sobre Inteligencia Artificial”, el CMM ha reunido a un grupo de expertos en esta tecnología que han analizado su implicación en materia legal, de propiedad intelectual o herramientas disponibles en este momento para los profesionales del marketing. La jornada fue presentada por la presidenta del CMM, Marta Iranzo y dinamizada por el coordinador académico del curso de IA en la Madrid Content School y creativo freelance, Dei Arroyo.

Eliminación de tareas, no trabajos

En su intervención David Alayón hizo un repaso de la evolución histórica de la IA, que es una tecnología fundacional, ya que tiene el potencial de estar en todas las industrias y sectores de manera transversal. Y permite generar ecosistemas casi completos. Además de comentar la explosión de la IA generativa en 2017 con OpenAI que pone al alcance del gran público esta tecnología. Alayón habló también de los principales actores de este ecosistema y las herramientas que ya pueden utilizar los profesionales del marketing.

“La IA se puede ver como una amenaza o como una oportunidad. No va a erradicar trabajos sino tareas. Y los profesionales estamos ahora en un punto en el que debemos pensar cuál es nuestro aporte de valor”, destacó David Alayón.

Regulación del uso de la IA

Desde la vertiente legal y sus casos de uso, el abogado especializado en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías de Elzaburu, Agustín Alguacil subrayó como la Ley de Inteligencia Artificial Europea “está abordada desde la perspectiva y regulación de los usos, y no de las tecnologías concretas, con el objetivo de que la evolución tecnológica no la deje obsoleta antes de su nacimiento, previsto para 2025. Y deja la responsabilidad en manos de las empresas, que si no la cumplen, reciben una sanción”, destacó Alguacil.

Y en este sentido añadió que “poco a poco vamos a ir aprendiendo sus límites con sanciones, como ya sucedió en el caso de la Ley de Protección de datos”.

También en el uso diario de herramientas que los profesionales del marketing están utilizando ya, el paid Media Specialist en Prodigioso Volcán, Álvaro Domínguez destacó que “ya tenemos muchas formaciones internas sobre todo en herramientas que tienen que ver con contenidos y gráficos y ya las estamos aplicando en el desarrollo de productos”.

Utilización de la IA en pymes

Sobre cómo está impactando la IA en las pymes, David Alayón rompió una lanza para su utilización en este tipo de compañías. “La IA tiene mucho sentido en las pymes porque precisamente, por su tamaño, puede ser una herramienta que les haga ganar a las grandes compañías y atacar nuevos mercados. Mi recomendación es formación, concienciación y que encuentren sus casos de usos específicos para empezar a probar esta tecnología”, resaltó.

En este mismo sentido, Álvaro Domínguez interpeló a los profesionales de las pymes para utilizar la IA en aquellas tareas que más les cuesta realizar porque “con esta tecnología hay herramientas que solucionan las tareas más tediosas. Y en este sentido todo tiene que ver con el flujo de adaptación”.

El impacto de la IA en la ética laboral

Con el foco puesto en el futuro, la visión es que “la IA generativa debería ir a formatos más abiertos que se incorporarán directamente en los ordenadores y no en aplicaciones externas para su utilización abierta, pero haciendo uso de una IA responsable que tenga en cuenta el aspecto de la legalidad ya que es tarea de las empresas y personas su buen uso”, destacó Agustín Alguacil.

Una responsabilidad a la que también apeló Dei Arroyo en la conclusión de la jornada: "Será nuestra responsabilidad que esta tecnología se convierta o no en una herramienta que aporte beneficios al conjunto de la sociedad, de las empresas, y cómo no, de sus equipos. Hay puntos de fricción social y problemas éticos, y son aspectos que deben abordarse, pero no podemos hacer como que no existe una innovación así".

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo cuenta con más de 300 socios en la Comunitat Valenciana que representan 6.000 millones de euros de facturación anual. El 38% de sus marcas asociadas son empresas con más de 25 años de trayectoria en sus sectores y el 31% son grandes compañías. El CMM realiza más de 40 actividades anuales de diferentes formatos y en diferentes ciudades. En 2019 se incorporó a la CEV.