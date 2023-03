¿Está preparada la Inteligencia Artificial para sustituir al ser humano en la creación de contenidos de calidad?

Periodistas de reconocimiento nacional e internacional y expertos en Inteligencia Artificial debatieron, ayer en la Universidad Loyola, sobre las consecuencias económicas y laborales que tendrá el auge de la Inteligencia Artificial en el sector de la comunicación y en la sociedad en general.

La Inteligencia Artificial (IA) está al orden del día en el periodismo, en particular, y en la sociedad, en general. Ya es un fenómeno de masas con fuerte implicación en muchos sectores de la sociedad, no solo a nivel tecnológico e industrial, sino también en ámbitos como el educativo, el sanitario o el empresarial.

Por ello, la Universidad Loyola ha organizado una mesa redonda para debatir y analizar los desafíos que la Inteligencia Artificial plantea en el periodismo. En la jornada participaron David Jiménez, escritor, periodista y ex director de El Mundo; Sandro Pozzi, periodista y colaborador de medios como La Sexta; Bernardo Ronquillo, ingeniero y director del Máster en Data Analytics de la Universidad Loyola; Francho Barón, periodista de CNN y director del Máster en Periodismo Digital Multiplataforma Loyola – CNN; y Carmela Ríos, periodista especializada en Redes Sociales, como moderadora.

Como experto en AI, Bernardo Ronquillo ha aconsejado a los presentes tomar con cautela la llegada de esta tecnología a la sociedad y de abrazarla, pero nunca sustituirla por los humanos. “Hay que ser muy crítico con la tecnología. Como experto en IA considero que, ahora mismo, no está preparada para generar contenido original ni de calidad. Lo importante es educar a la sociedad en la importancia de abrazar estos cambios tecnológicos y sacarles provecho ética y moralmente”.

Esta tecnología ya está siendo utilizada en decenas de redacciones para publicar noticias cortas procedentes de fuentes de datos mediante bots. Aunque ha tenido su auge en la segunda década del siglo XXI, se considera al padre de la IA a Alan Turing, cuando en 1950 publica el artículo ‘Computing machinery and intelligence’ en la revista Mind, donde se hacía la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar?

“El auge de la IA se ha propiciado a raíz de la década del 2000, cuando se sucedieron una serie de innovaciones con el IPhone y Siri a la cabeza. En los últimos meses, la IA ha llegado a la sociedad con CHAT GPT, un modelo de marchine learning basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, capaz de redactar cualquier texto que le pidas. Sin embargo, es un fenómeno más socioeconómico que tecnológico”, ha comenzado Bernardo Ronquillo la mesa redonda.

¿Sustituirá la IA a los periodistas del mañana?

Esta ha sido la pregunta que ha lanzado Carmela Ríos a los presentes, como moderado de la jornada. Para David Jiménez, muchos profesionales se sienten amenazados con la llegada de esta innovación, no solo los periodistas. “Ya hay plataformas que ofrecen miles de posibilidades ilustrativas creadas de manera inmediata. En Amazon, se están detectando libros autoeditados por IA. Ante este panorama, Jiménez ha razonado que “debemos de ser capaces de prepararnos para que la IA no nos arrastre a otra crisis como la que vivimos en las redacciones con la llegada de Internet. Financial Times nombró el mes pasado una editora de IA”.

Para Francho Barón, “ante los malos augurios sobre la IA en el sector de la comunicación, la respuesta simplemente es periodismo de calidad, que marque la diferencia entre lo que es capaz de hacer una máquina y un ser humano”. El director del Máster en Periodismo Digital Multiplataforma Loyola – CNN ha destacado la importancia de la IA para liberar de ciertos trabajos tediosos y mecánicos a los periodistas, como la transcripción de entrevistas o la verificación de datos, que requieren de mucho esfuerzo y tiempo y retrasan el trabajo periodístico.

Por su parte, Sandro Pozzi ha alertado de los peligros que también tiene la IA pues “estamos ante un sistema que es un pequeño bebé, que está creciendo y alimentándose de todo nuestro entorno, capaz de crear una respuesta agresiva, e incluso falsa, y diseminarla. Ahí está la diferencia con el periodista, el humano, quien le aporta coherencia y veracidad a la información”. Para finalizar, David Jiménez ha recordado la importancia de formar en espíritu crítico. “Es lo que te va a hacer cuestionarte y poner en duda todo lo que recibes”.