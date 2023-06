Inteligencia artificial, marketplaces, influencers, omnicanalidad y tiktok, tendencias dominantes del futuro del marketing

El presente y futuro de la dirección del marketing en las empresas plantea actualmente cinco importantes tendencias: la Inteligencia Artificial, el marketing de influencers, la omnicanalidad, los Marketplace, y la red social por excelencia en estos momentos, TikTok. Esta es una de las conclusiones del foro “El futuro del marketing. Conversaciones de líderes para líderes”, organizado por IEM Digital Business School, que reunió recientemente a importantes directores de Marketing de reconocidas empresas.

Aunque se lleva mucho tiempo escuchando hablar sobre la Inteligencia Artificial (IA), no ha sido hasta el lanzamiento de ChatGPT cuando realmente ha cogido más relevancia. Para el director de Marketing de Gedesco y docente de la escuela de negocios IEM Digital Business School, Alfredo Cuadrón, uno de los retos clave es cómo aplicar las nuevas tendencias como la Inteligencia Artificial (IA); en concreto, cómo lograr que ayude a mejorar el producto de cara al cliente. “Hay que entenderla muy bien, saber qué limitaciones puede tener, conocer el proceso de aprendizaje y usarla para hacer más eficientes los equipos, es decir, aprovechar esa eficiencia en los equipos de IT, de marketing, de ventas, etc. para que ayude al desarrollo del negocio”, ha añadido el director de Marketing.

“Con la IA es cuestión de cómo la voy a usar en beneficio del negocio”, apunta Begoña Silla, Marketing & Sales Director de Quirumed. Para la docente de IEM Digital Business School, en Amazon, por ejemplo, la IA te permite escalar más rápido o incluso hacer la descripción de producto a mayor velocidad. Además, hay herramientas que muestran de una referencia, cuántas ventas tiene ese producto por mercado al mes y otra serie de datos que te hacen plantearte estrategias sobre el producto.

Como ejemplo de una buena práctica, a nivel de Google, antes toda la gestión era manual y ahora, con la ayuda de la IA, los PPCs Accounts le pueden dedicar más tiempo a ser más sofisticados en la puja: pasando de pujar por ingresos a pujar por margen de producción, una práctica demostrada que ayuda a escalar y a ser más eficientes en la inversión.

Para el chief Marketing Officer de RNB, y docente en IEM Digital Business School, Antonio Sellés, “sabemos hasta dónde llega, la IA es eficiente en muchas tareas, pero nunca va a poder reemplazar la conexión de persona a persona”.

La IA también puede ayudar a recopilar los datos. “El dato nos permite ir al nicho y liderar personas y al negocio de forma distinta, de forma que permite tomar muchas decisiones”, apuntó Víctor Tatay, director regional de Adecco Group.

“Habrá que estar atentos a la revolución de los Marketplaces, más generalistas como Amazon o más específicos, por sector”, puntualizaba Begoña Silla, Marketing & Sales Director de Quirumed. En términos de marketing, los Marketplaces brindan a los vendedores la oportunidad de aprovechar la marca y el tráfico existentes de la plataforma, lo que puede generar una mayor exposición y ventas. Además, algunos ofrecen herramientas de marketing integradas, como anuncios patrocinados o recomendaciones personalizadas, para ayudar a los vendedores a promocionar sus productos de manera efectiva.

El Marketing de Influencers seguirá siendo otra de las tendencias. La confianza va a ser mayor con los influencers de calidad, sobre todo para conectar con públicos más jóvenes en plataformas como TikTok, Instagram o Youtube, han coincidido los expertos. Es importante destacar que la efectividad del marketing de influencers puede variar según la marca, el producto y el público objetivo. Es fundamental realizar un estudio previo y exhaustivo y establecer una estrategia sólida para asegurarse de que la colaboración con influencers sea coherente con los objetivos de la marca y resuene con la audiencia adecuada.

Además, la omnicanalidad será otro aspecto clave en el sector: estar donde está el usuario es esencial. Proporcionará una experiencia más fluida y personalizada, mejora la segmentación y personalización, y amplía el alcance y la presencia de la marca. Al adoptar estrategias omnicanal efectivas, las empresas pueden fortalecer su relación con los clientes y lograr un mayor éxito en sus esfuerzos de marketing. Por ejemplo, “soluciones como Whatsapp ya permite realizar procesos de compra desde la propia aplicación, sin salir de ella, con mensajes multi o single producto, para crear una experiencia de usuario más especializada”, ha apuntado Alfredo Cuadrón.

Por último, en redes sociales, los directores de marketing y docentes de IEM Digital Business School señalan a TikTok como la red social más puntera y la que más avanza, por lo que habrá que tener que seguir conviviendo con ella. Parte de su triunfo se debe a sus constantes actualizaciones, ayudando así al usuario en la creación de contenidos con vídeos cada vez más interesantes.

No obstante, estas tendencias que van a marcar las futuras acciones de marketing persiguen y tienen como nexo de unión la humanización del mensaje. Cada vez más, las marcas han de ser más humanas, para conectar más con el consumidor, fomentando la cercanía, y la autenticidad, se concretó en el foro.

El área del marketing se está poniendo en la primera línea, liderando la estrategia de las empresas. Los directores de marketing del presente y futuro se enfrentan a estas tendencias como los retos indispensables a llevar a cabo en sus estrategias de marketing, lo que les ayudará también a ser más eficientes.