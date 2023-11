Los "Eco-Activos" resurgen: Cómo los consumidores conscientes del medio ambiente están impulsando la sostenibilidad en 2023

El informe anual "Who Cares? Who Does?" de Kantar Worldpanel, que constituye el estudio de sostenibilidad más grande a nivel mundial, ha arrojado datos reveladores sobre la montaña rusa de los consumidores con conciencia ecológica, también conocidos como "Eco-Activos". Este estudio, que se basa en encuestas realizadas a más de 112,000 compradores, busca establecer conexiones entre las actitudes y acciones de los consumidores en relación con la sostenibilidad y el comportamiento de compra en diversas categorías del sector de gran consumo. En este contexto, se pone de manifiesto cómo las marcas deben adaptarse para capitalizar el creciente gasto anual, que se acerca a los 500 mil millones de dólares, en compras sostenibles.

La novedad más destacada de este informe es la recuperación del segmento de los "Eco-Activos". Estos consumidores, altamente conscientes de las cuestiones medioambientales, habían experimentado una disminución en su presencia en el mercado en 2022 debido a las tensiones económicas relacionadas con el aumento del costo de la vida. Sin embargo, en 2023, este grupo ha repuntado y ahora constituye el 22% de los compradores, en comparación con el 18% en 2022 y el 22% en 2021. Este segmento gasta casi 500 mil millones de dólares anuales en productos de gran consumo, y se proyecta que esta cifra alcance los mil millones de dólares para 2027.

A pesar de esta recuperación, el estudio destaca un desafío importante: el 43% de los encuestados menciona que las restricciones financieras dificultan su capacidad de tomar decisiones sostenibles en sus compras. Esto sugiere una oportunidad para las marcas que buscan revertir la tendencia hacia productos genéricos, dado que actualmente los productos sostenibles tienden a costar un 70% más que el precio promedio en sus respectivas categorías. Para atraer a estos consumidores, las marcas pueden implementar diversas estrategias, como utilizar envases no plásticos, ingredientes naturales y locales, ofrecer opciones de recarga y reciclaje, y adoptar prácticas de comercio justo.

En cuanto al comportamiento de los consumidores, el estudio revela un cambio significativo hacia la sostenibilidad. Tres cuartas partes de los encuestados (74%) ahora llevan sus propias bolsas al hacer compras, un aumento del 3% desde 2019, y casi la mitad utiliza bolsas de tela, un aumento del 12%. Además, casi dos tercios de los consumidores utilizan botellas recargables, mientras que el 42% utiliza tazas reutilizables, un incremento del 6%. Estos datos sugieren que los hogares están adoptando prácticas más "eco-friendly", incluso en un contexto económico desafiante.

El estudio también aborda la interacción entre el aumento del costo de la vida y los valores medioambientales. Se observa que la crisis relacionada con el aumento del costo de la vida está impulsando inadvertidamente comportamientos más sostenibles en sectores como la moda, donde la compra de ropa de segunda mano está experimentando un crecimiento significativo. Además, el desperdicio de alimentos se ha convertido en una preocupación importante para el 24% de las personas en todo el mundo. Los consumidores buscan minimizar el desperdicio de alimentos a través de diversas estrategias, como el almacenamiento adecuado de alimentos, la preparación de comidas con sobras y la planificación de comidas.

Sin embargo, el estudio también resalta la falta de comprensión de los conceptos de sostenibilidad entre los consumidores. Por ejemplo, solo el 8% de los consumidores elige productos neutros en carbono con regularidad debido a la falta de comprensión (24%) o la disponibilidad limitada de dichos productos (27%). A pesar de esta falta de comprensión, el 72% de los consumidores elige productos con envases 100% reciclables de manera frecuente u ocasional, lo que sugiere una mayor receptividad a la sostenibilidad en este aspecto.

La percepción de que las opciones sostenibles son costosas sigue siendo un obstáculo importante para su adopción, ya que el 60.9% de los consumidores en todo el mundo menciona el costo como un impedimento. Esto indica la necesidad de que las marcas trabajen en la accesibilidad y asequibilidad de productos sostenibles para un público más amplio.

Es más que obvia la creciente importancia de la sostenibilidad en las decisiones de compra de los consumidores, a pesar de los desafíos económicos. Las marcas que se adapten a esta tendencia, ofreciendo productos asequibles y adoptando prácticas sostenibles, estarán en una posición ventajosa para atraer a los "Eco-Activos" y contribuir a un futuro más sostenible. Además, el estudio subraya la importancia de la educación del público en temas de sostenibilidad y la influencia de los gobiernos en la promoción de prácticas más respetuosas con el medio ambiente. En última instancia, la inversión en sostenibilidad no solo puede ganarse la confianza de los consumidores, sino que también puede ser vista como una garantía de calidad, salud y sabor en un contexto de presupuestos ajustados.