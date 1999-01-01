La campaña “42 legados, 42 formas de ganar” es una joya: de esas que no se limitan a gustar, sino que se quedan dentro. Nace de un insight sencillo y poderoso lo convierte en una historia que avanza con naturalidad, sin necesidad de artificios. Porque cuando una idea está bien vista, el mensaje no empuja: atrae.

Hay campañas que se explican; esta se siente. Se apoya en lo humano, en lo cotidiano, en la emoción que aparece cuando entendemos que ganar no siempre es levantar un trofeo, sino resistir, aprender, volver, cuidar, compartir, atreverse, llegar. “42 legados” no suena a cifra: suena a personas. A decisiones pequeñas que, con el tiempo, se vuelven enormes. A esa clase de victorias silenciosas que rara vez salen en titulares, pero que construyen lo que somos.