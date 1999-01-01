Tras consolidar el territorio de “La fuerza de nuestro fútbol”, la estrategia da un paso natural: pasar del relato institucional al vínculo emocional profundo. La campaña refuerza a LALIGA como algo más que una competición: una comunidad cultural compartida. LALIGA trata de consolidar el mensaje de que la pasión por el fútbol trasciende al propio fútbol y adquiere una relevancia cultural propia. Seas aficionado al fútbol o no, LALIGA forma parte del sustrato común de los españoles.
En 2023, se lanza la nueva marca de LALIGA representada por el poder de los 42: la fuerza de nuestro fútbol.
Presentación del Posicionamiento
Campaña contra el odio en los estadios
Inicio de la iniciativa VS Bullying dentro de la plataforma
Última campaña de LALIGA VS Odio en los estadios
El fútbol mantiene una salud robusta en términos de notoriedad e interés.
LALIGA dispone de relevantes proyectos para seguir generando atractivo. Vamos a enfocarnos en ser más transversales
Activaremos campañas relevantes para el público joven en los canales donde conviven, sin que resulte excluyente de targets ya consolidados.
Aprovechar los recursos y capacidades de LALIGA en cuanto a canales y alcance para lograr hacer una campaña 360 real
Dar voz a clubes, aficiones y símbolos para:
Dar voz Al nuevo posicionamiento, nuevas formas de actuar
Movilizar atributos de marca como preferencia, emoción, orgullo,atractivo…
Storytelling que reafirma que LALIGA es la competición más auténtica y culturalmente arraigada. Mover lo que le importa al target y trascender.
Generar una conversación desde la relevancia cultural
La campaña parte de un profundo estudio, elaborado por LALIGA, que analiza cómo se vive y se transmite el fútbol en nuestro país. Algunos puntos interesantes: El 57% de los aficionados acude al bar al menos una vez al mes para ver los partidos y el 37% va al estadio con esa misma regularidad. Cuatro de cada diez españoles empezaron a seguir el fútbol por influencia directa de sus padres, mientras que un 4% representa la “herencia invertida”, reconociendo haber recibido la afición de hijos, sobrinos o nietos.
En muchas familias, la única herencia que pasa entre generaciones es la pasión por su club: rituales, símbolos, recuerdos … Su cultura. recuerdos imborrables, que se perpetúan en la siguiente generación.
El vínculo familiar es clave no solo en la transmisión cultural, sino en las vivencias posteriores: las reuniones frente al televisión, en el bar y en el estadio, y todo lo que cada una de ellas rodea. Son recuerdos imborrables, que se perpetúan en la siguiente generación.
Disparador emocional
Nostalgia y recuerdo
Contenido participativo
UGC en Tik Tok (Partnership con LALIGA), y definir cómo se diluye el ownership de la iniciativa
Narrativa transgeneracional
Debe ser relevante para todos apelando la identidad
No es solo fútbol
Convertir el fútbol en conversación cultural, es traspasar el fútbol y hablar del impacto de los símbolos en distintas generaciones.
Engagement auténtico
Contenido pensado para la comunidad, no solo publicidad, en formatos nativos.
La campaña “42 legados, 42 formas de ganar” es una joya: de esas que no se limitan a gustar, sino que se quedan dentro. Nace de un insight sencillo y poderoso lo convierte en una historia que avanza con naturalidad, sin necesidad de artificios. Porque cuando una idea está bien vista, el mensaje no empuja: atrae.
Hay campañas que se explican; esta se siente. Se apoya en lo humano, en lo cotidiano, en la emoción que aparece cuando entendemos que ganar no siempre es levantar un trofeo, sino resistir, aprender, volver, cuidar, compartir, atreverse, llegar. “42 legados” no suena a cifra: suena a personas. A decisiones pequeñas que, con el tiempo, se vuelven enormes. A esa clase de victorias silenciosas que rara vez salen en titulares, pero que construyen lo que somos.
Como parte de la campaña, Prisa y LALIGA han desarrollado cinco cortometrajes de no ficción que narran historias reales que demuestran cómo el fútbol se convierte en un legado que trasciende generaciones transmitiendo la pasión por un club.
En este case study diseccionamos esta brillante campaña de la mano de sus propios creadores para entender la estrategia, el insight y la magia detrás del éxito. Analizamos el fenómeno del momento, junto a Ángel Fernández, director de marketing de LaLiga, y Lucas Paulino, director general creativo de El Ruso de Rocky. Exploramos "42 legados, 42 formas de ganar", una campaña que no solo busca vender deporte, sino reivindicar el fútbol como un activo cultural y transgeneracional.
El punto de partida no fue la intuición, sino un estudio riguroso que reveló que el fútbol es una marca transgeneracional: el 92% de los aficionados consideran prioritario transmitir este legado a sus hijos. Durante la charla, desvelamos cómo LALIGA ha pasado de vender espectáculo a posicionarse como un activo cultural único, desde la herencia invertida, donde los hijos arrastran a los padres hacia clubes locales, hasta la reivindicación de nuestros códigos: el bar como salón de casa, los rituales compartidos...
Este primer case studie demuestra que la magia ocurre cuando la estrategia se encuentra con la verdad emocional; una clase magistral sobre cómo transformar un reposicionamiento de marca en un sentimiento de identidad universal que conecta incluso con quienes no son amantes del fútbol.
