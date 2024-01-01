Tuvimos la suerte de conocer al equipo de una de las agencias pioneras en marketing digital, y disfrutar de una interesante conversación con Fran Gallego, Chief Operating Officer, con Sofía Regalía, Digital Consulting Director y con Nerea Rodríguez, CEO Assistant & Digital Consultant.
Royal Comunicación comprende un abanico integral de servicios; redes sociales, marketing de contenidos, SEO… Una adaptación que ha permitido expandirse a nuevos mercados, pero manteniendo siempre una atención personalizada.
Nerea nos adentra en lo valioso que es poder trabajar tan cerca de la dirección de la empresa, un entorno que le permite entender de primera mano la visión estratégica de esta y cómo se toman las decisiones que impulsan su crecimiento. Profundizamos en cuáles son los factores clave para que una campaña de publicidad sea eficaz, desde la planificación estratégica hasta la ejecución precisa y la medición de los resultados. Asimismo, Nerea destaca algunos casos de éxito de la compañía, mostrando cómo Royal Comunicación combina creatividad, tecnología y análisis de datos para generar resultados reales y duraderos para sus clientes.
Royal Comunicación es una agencia de marketing digital con más de dos décadas de experiencia, especializada en ofrecer soluciones integrales para marcas que buscan crecer en el entorno digital. Su equipo multidisciplinar se enfoca en la estrategia, la tecnología y la creatividad para impulsar el éxito de sus clientes.
Sofía Regalía, Digital Consulting Director en Royal Comunicación. Sofía nos ofrece un análisis profundo sobre los errores más comunes que cometen las marcas en el entorno digital y cómo evitarlos para generar mejores resultados. Profundizamos en cómo construir relaciones de confianza con los clientes, poniendo en valor la importancia de escuchar y entender sus necesidades. Además, Sofía también revela el Método Royal, la estrategia propia de la agencia, y nos explica cómo los puntos fuertes de Royal Comunicación, marcan la diferencia en el mundo digital, ayudando a las marcas a destacar en un entorno competitivo y en constante evolución.
Fran Gallego, Chief Operating Officer en Royal Comunicación. Fran nos habla sobre cómo la diversidad de perfiles dentro del equipo de Royal no solo enriquece la cultura corporativa, sino que también fomenta la creatividad, la innovación y la colaboración. Además, destaca cómo la captación y retención de talento permite a la empresa evolucionar continuamente. Fran profundiza en cómo acompañar de manera cercana y real a los clientes, escuchando sus objetivos, comprendiendo sus retos y participando activamente en la toma de decisiones estratégicas complejas, ha sido fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas, generar confianza y garantizar el éxito sostenido de la compañía.