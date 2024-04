Los consumidores están diferenciando claramente entre productos donde ahorrar y productos de indulgencia

Food4Future, la Asociación empresarial que reúne a la industria y la distribución de diferentes sectores empresariales, ha participado en la feria Food4Future de Bilbao con el objetivo de identificar los retos en el futuro del consumo y hacer una radiografía del consumidor actual, en un contexto claramente marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica.En el marco de una mesa redonda titulada ‘Inflationary environment and fall in consumption (CEOs Debate)’, José María Bonmatí, director general de AECOC, ha compartido un espacio de debate, junto a directivos de otras empresas, focalizado en dotar a los profesionales del sector de ideas estratégicas para dirigir con éxito sus compañías en un entorno inflacionista y marcado por el descenso del consumo. Durante el coloquio, José María Bonmatí ha repasado la evaluación de la inflación alimentaria en España, destacando el bajo índice de crecimiento histórico del IPC anual. En este sentido, el director general de AECOC ha querido destacar la fluctuación moderada de los precios de los alimentos a lo largo del tiempo, solo condicionados por determinados agentes externos de gran impacto (como el aumento de las materias primas, los costes energéticos o el precio de los fletes, entre otros).Asimismo, el director general de AECOC, ha analizado el crecimiento del índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los alimentos y bebidas no alcohólicas. A partir del análisis de este indicador, José María Bonmatí ha destacado que, entre enero de 2021 y febrero de 2024, este índice ha aumentado un 32,4%, una cifra inferior a la media de la Unión Europea (32,5%) y más moderada que la de otros países vecinos como Alemania (34,4%). Tras esta mirada a la evolución del sector, José María Bonmatí se ha referido a los factores que marcarán el consumo en los próximos meses. Por un lado, el director general de AECOC ha puesto de relieve la recuperación del poder adquisitivo de las familias, un hecho que ha permitido aumentar su renta bruta disponible y consolidar su deuda más baja desde 2001. “Esta variable, sumada al buen comportamiento del empleo, contribuirá a dinamizar el consumo.”.Asimismo, la mesa redonda también ha permitido hacer una radiografía del perfil del consumidor. Según ha indicado el director general de AECOC, el debilitamiento histórico de los hogares españoles ha tenido un impacto en el consumo y ha favorecido la aparición de un consumidor muy polarizado, que prioriza el ‘value for money’. Es un consumidor que combina el ahorro en la compra de productos básicos con el gasto asociado a conceptos que le ofrecen placer, conveniencia, mejora de la experiencia…lo que supone tanto un reto como una oportunidad para fabricantes y distribuidores.“Los consumidores están diferenciando claramente entre productos donde ahorrar y productos de indulgencia. Es la paradoja en la que vivimos. Por este motivo, necesitamos identificar cuáles son las necesidades de los consumidores y ofrecerles productos que les aporten valor real. En el actual contexto, estamos compitiendo por el gasto del consumidor, así que tenemos que dejar claro que somos un sector que aporta valor para evitar convertirnos en un servicio que solo ofrece commodities.”, ha indicado el director general de AECOC, durante su intervención.