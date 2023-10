Tom Hanks denuncia la recreación de su imagen con Inteligencia artificial para un anuncio publicitario sin su consentimiento

Tom Hanks, uno de los actores más icónicos de Hollywood, ha levantado la voz en una nueva polémica relacionada con el uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, que cuenta con 9.5 millones de seguidores, el ganador del Oscar alertó a sus admiradores sobre un anuncio de un plan dental que aparentemente utilizaba su imagen, pero que en realidad era una creación generada por la IA. Hanks fue enfático al afirmar que nunca otorgó su consentimiento para el uso de su imagen en ese contexto.

Este incidente no es la primera vez que Tom Hanks expresa su preocupación por el uso de la IA en el mundo del cine y la televisión. En una conversación con el comediante británico Adam Buxton en su podcast, Hanks compartió sus inquietudes sobre cómo la IA podría manipular y replicar rostros y personajes de manera impresionantemente realista. En sus palabras, "Lo vimos venir. Vimos que iba a existir la capacidad de tomar ceros y unos dentro de una computadora y convertirlos en una cara y un personaje. Desde entonces, eso solo se ha multiplicado por mil millones y lo vemos en todas partes."

El actor también hizo hincapié en las preocupaciones legales que surgen de esta tecnología emergente.

En un mundo donde la IA puede recrear a cualquier individuo en cualquier etapa de su vida, se plantea la cuestión de la propiedad intelectual y quién tiene el derecho de controlar y beneficiarse de las representaciones generadas por la IA. Hanks destacó que las discusiones sobre este tema se están llevando a cabo en diversos gremios, agencias y firmas legales, ya que es un problema que afecta no solo a él sino a todos los artistas y celebridades.

Una de las preocupaciones principales en la industria del entretenimiento es cómo la IA podría permitir que versiones falsas de actores continúen actuando de manera indefinida, incluso después de su desaparición. Esto plantea un desafío tanto artístico como legal, ya que las interpretaciones generadas por la IA podrían ser de alta calidad y difícilmente distinguibles de las actuaciones reales.

Esta controversia sobre el uso de la IA en el entretenimiento cobró relevancia en medio de la huelga de escritores estadounidenses, que finalizó recientemente. Una de las principales áreas de conflicto durante esta huelga fue la preocupación de que la IA sin regulación pudiera socavar el trabajo de los creativos. El Writers Guild of America logró un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television que establece restricciones sobre cómo se puede emplear la IA en la industria cinematográfica y televisiva. Sin embargo, la huelga de actores de Hollywood, representados por Sag-Aftra, continúa, y uno de los puntos centrales de disputa es la preocupación por el uso de la IA para crear retratos no autorizados de actores. La situación ha generado incertidumbre en la industria del entretenimiento, ya que la mayoría de las producciones no pueden reanudarse debido a esta huelga.

En el contexto de esta discusión, se destaca que en una próxima película dirigida por Robert Zemeckis, titulada "Here", Tom Hanks interpretará versiones más jóvenes de su personaje utilizando una herramienta de Metaphysic, una empresa de inteligencia artificial. Esta herramienta puede crear intercambios de rostros fotorrealistas de alta resolución y efectos de envejecimiento en las actuaciones de los actores en tiempo real, sin la necesidad de realizar composiciones o trabajos de efectos visuales adicionales.

La controversia en torno al uso de la inteligencia artificial en la representación de figuras públicas y celebridades, como en el caso de Tom Hanks, plantea cuestiones éticas, legales y artísticas fundamentales en la industria del entretenimiento, y su resolución tendrá un impacto significativo en el futuro de la producción audiovisual.