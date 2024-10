Cada vez más empresas adoptan la IA en sus estrategias de marketing de contenidos y SEO, pero muchas aún no saben que existen este tipo de herramientas

La inteligencia artificial y su impacto en las estrategias de negocios, especialmente en el marketing de contenidos y SEO, es un tema que cada vez más manifiesta su relevancia e interés. Así se desprende del un reciente informe “Think Big With AI Small Business Content Marketing in 2024” elaborado por Semrush basado en una encuesta a más de 2,600 pequeñas y medianas empresas ha revelado datos sorprendentes sobre el uso de la IA en estos sectores. El estudio ha desvelado patrones interesantes sobre cómo las empresas, particularmente las microempresas y las pequeñas empresas, perciben y adoptan la IA, y qué desafíos enfrentan aquellos que aún no la han incorporado en sus estrategias.

En el análisis demográfico, se observa que la mayoría de las empresas encuestadas son microempresas (47%) y pequeñas empresas (30%), lo que implica que un 76% de los participantes pertenecen a empresas con menos de 50 empleados. Este dato es crucial, ya que sugiere que, a pesar de sus limitados recursos, estas empresas están comenzando a considerar la IA como una herramienta potencial para mejorar su competitividad. Sin embargo, el desafío radica en que, aunque el 67% de los encuestados ya están utilizando IA para SEO y marketing de contenidos, el 33% restante no lo hace, lo que abre interrogantes sobre las barreras que enfrentan las empresas para adoptar estas tecnologías.

A pesar de la gran adopción, muchas empresas aún no sabe que existen herramientas de inteligencia artificial

Según el informe, el 35% de los encuestados simplemente no sabe que existen herramientas de inteligencia artificial. Esto es indicativo de la necesidad de una mayor difusión y formación en torno a las capacidades de la IA. Además, el 37% de aquellos que conocen estas herramientas no las utilizan debido a la falta de formación o comprensión adecuada. Este grupo de empresas reconoce el potencial de la IA, pero se encuentra frenado por la complejidad aparente de su uso o la falta de recursos para capacitarse adecuadamente. En paralelo, existe una preocupación significativa sobre la originalidad y la calidad del contenido generado por IA. El 31% de los encuestados teme que la IA pueda comprometer la originalidad del contenido, y un 30% tiene preocupaciones similares sobre la calidad. Estos datos sugieren que, a pesar de los avances tecnológicos, la percepción de que la IA puede generar contenido de baja calidad o incluso plagiar información sigue siendo una barrera importante para su adopción en muchas empresas.

En cuanto a la eficacia percibida en las empresas que aún no utilizan IA, los resultados son, en su mayoría, desalentadores. Menos de la mitad de las empresas que no usan IA consideran que sus esfuerzos de marketing de contenidos son efectivos o muy efectivos. De hecho, el 65% de las empresas califican sus esfuerzos como ineficaces o simplemente promedio. Estos datos son significativos porque muestran una desconexión entre el potencial que podría ofrecer la IA y la realidad de los esfuerzos actuales de marketing sin su uso.

Muchas empresas siguen sin adoptar la IA

Uno de los datos más reveladores del informe es que, sorprendentemente, el 40% de los encuestados que no utilizan IA pueden completar una publicación de blog extensa en una sola hora. Este hecho sugiere que, en muchos casos, las empresas que no adoptan IA probablemente no ven el marketing de contenidos como una prioridad, o lo consideran una tarea más para completar, sin darle el valor estratégico que merece. Este tipo de comportamiento sugiere que el marketing de contenidos sigue siendo una tarea secundaria para algunas empresas, lo que podría explicar por qué no ven la necesidad de adoptar herramientas que optimicen este proceso. Por el contrario, aquellos que sí han adoptado la IA han visto una mejora notable en la eficiencia. Antes de utilizar la IA, el 49% de los usuarios dedicaba más de tres horas a escribir un artículo largo, mientras que ahora el 36% puede completar el mismo trabajo en una hora. Esto subraya el enorme potencial de la IA para optimizar flujos de trabajo, permitiendo a los creadores de contenido concentrarse en tareas más estratégicas y creativas, mientras delegan parte del proceso técnico a las máquinas.

Uno de los puntos clave que surge de este informe es que la IA parece ser más adecuada para las empresas que ya valoran el marketing de contenidos y buscan mejorar tanto la calidad como la eficiencia. Este grupo de empresas tiene estrategias maduras de marketing de contenidos y comprende el valor del contenido de calidad. Estas organizaciones están dispuestas a adoptar herramientas de IA no solo para ahorrar tiempo, sino también para mejorar la calidad del trabajo que ya están realizando.

Cómo la IA se está utilizando actualmente en el marketing de contenidos

El informe también ofrece una visión interesante sobre cómo la IA se está utilizando actualmente en el marketing de contenidos. El 58% de los usuarios de IA la emplea para la investigación de contenidos y la generación de ideas, lo que sugiere que la IA está jugando un papel clave en las primeras etapas del proceso de creación. Además, el 52% utiliza IA para reescribir y parafrasear textos, y el 50% la usa para escribir contenido desde cero. Estos datos demuestran que la IA no solo se está utilizando para optimizar los flujos de trabajo, sino también para mejorar la calidad del contenido, como lo indica el 29% de los encuestados que utilizan IA para mejorar la legibilidad del texto y el 26% que la emplea para optimizar el tono.

Es interesante notar que la IA no solo se utiliza en la creación de contenido textual. El 31% de los usuarios de IA está comenzando a explorar su uso en la creación de videos cortos, y el 28% en la generación de imágenes. Estos datos son un indicio de que la IA está expandiendo su alcance más allá del texto, entrando en el campo del contenido multimedia. Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas que ofrece la IA, la intervención humana sigue siendo un factor crucial. Según el informe, el 73% de los usuarios revisa personalmente el tono y el estilo del contenido generado por IA, y el 48% realiza comprobaciones de datos. Este comportamiento destaca el doble papel de la IA en la creación de contenido: como asistente potente, pero que requiere la supervisión y el criterio humano para garantizar la calidad y precisión. Además, el hecho de que el 73% de los usuarios modifique el contenido generado por IA subraya que estas herramientas, aunque útiles, todavía tienen margen de mejora.

Una de las preguntas que este informe plantea, y que sigue siendo objeto de debate, es si el contenido generado por IA puede ser realmente indistinguible del creado por humanos. En un experimento doble ciego realizado como parte de este estudio, los consumidores estadounidenses tuvieron que evaluar contenido generado por IA frente a contenido creado por humanos. Los resultados fueron sorprendentes, ya que en varios casos, el contenido generado por IA fue considerado más atractivo que el creado por humanos. Por ejemplo, en la introducción a una publicación de blog sobre comida para gatos de interior, la IA ganó con un 54% frente a un 46%.

Este tipo de experimentos plantea preguntas profundas sobre el futuro de la creación de contenido y el papel que desempeñará la IA en el mismo. A medida que las herramientas de IA sigan evolucionando, es probable que el contenido generado por estas máquinas se vuelva cada vez más indistinguible del contenido humano. Sin embargo, la intervención humana seguirá siendo clave para garantizar que el contenido generado no solo sea eficiente, sino también de alta calidad y verdaderamente valioso para el público.

A estas alturas, es innegable que la IA está transformando el mundo del marketing de contenidos y SEO, ofreciendo a las empresas nuevas formas de mejorar su eficiencia y la calidad de su trabajo. Sin embargo, aún existen barreras significativas para su adopción, desde el desconocimiento hasta las preocupaciones sobre la calidad. A medida que las empresas continúan explorando y adoptando estas tecnologías, será crucial que las herramientas de IA evolucionen para satisfacer las crecientes expectativas de los usuarios, ofreciendo no solo eficiencia, sino también una calidad y fiabilidad que puedan competir con el trabajo humano.