La inteligencia artificial está transformando de manera radical el SEO pero a la vez genera inquietudes entre las marcas y sitios web

El SEO sigue siendo crucial para generar tráfico orgánico y mejorar la visibilidad de las marcas y de hecho, el mercado de optimización de motores de búsqueda experimentará un notable crecimiento, alcanzando un valor estimado de 200 mil millones de dólares para 2030. Pero de lo que no cabe duda es de como la inteligencia artificial está transformando esta industria, proporcionando a las marcas herramientas avanzadas para optimizar sus estrategias y mejorar su rendimiento. Este cambio exige que los especialistas en marketing se adapten y adopten estas innovaciones para mantener su competitividad en un mercado en constante evolución.

No obstante, a pesar del creciente protagonismo de la IA, el contenido generado por humanos sigue siendo indispensable. Este tipo de contenido no solo tiende a atraer más tráfico, sino que también ofrece resultados sostenibles a largo plazo, fundamentándose en principios de experiencia, autoridad y confianza (EEAT). La interacción humana es crucial para capturar la esencia de la experiencia, proporcionando un valor añadido que la IA aún no logra replicar de manera efectiva.

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), como GPT-4, representan herramientas sofisticadas que se entrenan con vastos conjuntos de datos, pero es esencial no confundirlos con motores de búsqueda. Esta distinción es crucial, sobre todo considerando las diferentes necesidades de los usuarios. Algunos buscan respuestas rápidas y precisas a preguntas concretas, un terreno en el que los chatbots y los LLM brillan al ofrecer respuestas sintetizadas basadas en su entrenamiento. Por otro lado, hay usuarios que prefieren explorar una variedad de fuentes y opciones. En este caso, los motores de búsqueda tradicionales están diseñados para resaltar contenido subyacente, facilitando así el acceso a documentos, sitios web e información original.

Mientras que la inteligencia artificial y las tecnologías de búsqueda continúen convergiendo, estas diferencias podrían desdibujarse. Los motores de búsqueda mejorados con inteligencia artificial ya están comenzando a ofrecer respuestas directas, al tiempo que mantienen el acceso a las fuentes originales. Sin embargo, la búsqueda seguirá desempeñando un papel fundamental en la accesibilidad de la información subyacente, ya que su diseño responde a esta necesidad. Incluso con la creciente integración de la inteligencia artificial, la capacidad de hacer visible la información será siempre esencial, ya que los usuarios necesitarán recurrir a fuentes originales para verificar datos, profundizar en sus investigaciones y obtener una comprensión más completa de los temas tratados.

En este sentido, Neil Patel, reconocido experto en marketing digital que ha colaborado con importantes marcas como Amazon, Microsoft, Airbnb y Google, así como autor de best-sellers del New York Times y fundador de NP Digital, sostiene que la evolución continua de la inteligencia artificial y su creciente integración en el marketing digital requieren que las marcas se mantengan alertas ante tendencias emergentes, como la hiperpersonalización y la búsqueda por voz, para conservar su relevancia en el mercado. Asimismo, Patel destaca que la IA proporciona a los especialistas en marketing la capacidad de analizar datos con mayor precisión, lo que les permite identificar oportunidades de mejora y optimizar el retorno de inversión. En este sentido, el uso de tecnologías basadas en IA para tomar decisiones informadas se establece como un elemento fundamental para el éxito futuro en el ámbito del marketing digital.

También Sundar Pichai, CEO de Google, ha destacado en varias ocasiones que la misión de la compañía es organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos. Históricamente, Google ha trabajado arduamente para reflejar el contenido disponible en la web y proporcionar información confiable y de alta calidad. Sin embargo, la introducción de Google SGE y las respuestas generadas por inteligencia artificial han generado inquietudes entre marcas, especialistas en optimización de motores de búsqueda y creadores de contenido, ya que los usuarios podrían optar por obtener respuestas directamente de SGE en lugar de hacer clic en los sitios web. Desde la implementación de diversos formatos de respuestas web, Google ha estado buscando un equilibrio en este nuevo contexto. Pichai comentó que siempre han procurado responder preguntas cuando es posible, reconociendo que, aunque los usuarios buscan respuestas, también valoran la riqueza y diversidad de la información disponible. Según él, alcanzar este balance ha sido un objetivo constante y, en general, Google ha logrado mantenerlo de manera efectiva.

De acuerdo a Vasilii Gamov, experto en marketing digital, SEO y marketing de contenidos, con más de 13 años de experiencia y actualmente CEO de Peaky Ads, “ya no es ningún secreto que algunos usuarios confían más en los resultados orgánicos que en los de pago”. Esto sugiere que una buena estrategia de SEO puede tener un impacto positivo en la percepción y credibilidad de la marca ante los consumidores. En resumen, invertir en posicionamiento orgánico es crucial no solo para atraer tráfico, sino también para construir una reputación sólida en el mercado. La conclusión principal de esta afirmación es que el posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda no solo mejora la visibilidad de una marca, sino que también incrementa la confianza de los usuarios en ella.

A pesar de todo, el propio Neil Patel señala que, aunque parte del contenido generado por inteligencia artificial puede ser de calidad mediocre, esta tecnología se presenta como una herramienta valiosa para la investigación y la generación de ideas. Sin embargo, el contenido creado por humanos sigue ocupando un lugar predominante en el marketing digital. Según los estudios, el contenido humano genera, en promedio, más tráfico que el producido por IA. Esto no implica que el contenido generado por IA no pueda alcanzar un rendimiento similar, pero históricamente se ha demostrado que el contenido creado por humanos ofrece resultados superiores.

El SEO y la inteligencia artificial son temas muy discutidos en estos días. Vasilii Gamov afirma que, si la IA logrará reemplazar total o parcialmente a la búsqueda clásica, “es cierto que la IA está desarrollándose muy rápidamente, pero también lo están haciendo los algoritmos (de los motores de búsqueda)”. Añade que el principal motor de búsqueda “ahora analiza una serie de factores asociados con el contenido, incluso la reputación en línea del autor”. Esto implica que, aunque la IA pueda cambiar la forma en que se realizan las búsquedas, los principios fundamentales del SEO, como la calidad del contenido y la autoridad del autor, seguirán siendo cruciales para el éxito en los resultados de búsqueda. Por lo tanto, los especialistas en marketing digital deben adaptarse a estas tendencias y asegurarse de que su contenido no solo sea relevante y útil, sino también respaldado por una buena reputación y credibilidad en línea.

La prioridad en este momento es asegurarse de que el contenido que se crea y publica sea de alta calidad y satisfaga las preguntas o necesidades de las personas. Con este objetivo en mente, es recomendable enfocarse en producir contenido valioso, que incluya artículos en profundidad, secciones de preguntas frecuentes, videos en YouTube, listados de empresas y publicaciones en redes sociales.