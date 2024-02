IAS amplía su medición de Brand Safety y Brand Suitability impulsada por Inteligencia Artificial a Meta

Integral Ad Science, la plataforma global líder en medición y optimización de medios, ha anunciado hoy que su producto de medición de Brand Safety y Brand Suitability Total Media Quality (TMQ), basado en Inteligencia Artificial, estará disponible de manera general para Facebook y para Instagram Feed y Reels.

La nueva expansión de la medición de Brand Safety y Brand Suitability post-bid para Meta ofrece a los anunciantes una mayor transparencia para saber si sus campañas se muestran junto a contenido seguro y apropiado.

“En IAS nos mantenemos constantes en nuestro esfuerzo por ofrecer soluciones que ayuden a los anunciantes a medir y optimizar los resultados en entornos dinámicos y con contenidos generados por usuarios como Facebook e Instagram”, afirmó Lisa Utzschneider, CEO de IAS. “Esta expansión permite a las marcas identificar medios de alta calidad y escalar a través de estas plataformas, lo que se traduce en otro importante hito al ayudar a los anunciantes a mejorar el valor de marca en todo el ecosistema digital”.

Con la ampliación de IAS para Meta, los anunciantes ahora tendrán acceso a:

Clasificación impulsada por IA: IAS mide los posts adyacentes a una campaña utilizando su tecnología multimedia para ofrecer información única acerca del contenido en vídeo a través del análisis frame-by-frame de imágenes, audio y texto para ofrecer la medición más precisa a escala.

Confianza y transparencia: El marco de medición está alineado con la Global Alliance for Responsible Media (GARM), brindando a los anunciantes validación de terceros con métricas transparentes y de confianza para la industria.

Validación third-party: Los anunciantes pueden conocer los resultados de sus filtros del inventario de Meta con respecto a sus objetivos de campaña y optimizarlos en función de sus necesidades.

“El lanzamiento de la medición de Brand Safety y Brand Suitability en Facebook e Instagram supone un paso significativo en nuestro esfuerzo continuo por ofrecer transparencia y confianza en todo nuestro ecosistema publicitario”, dijo Samantha Stetson, Vice President Client Council and Industry Trades de Meta. “El marketing responsable es una prioridad principal en Meta, y estamos muy satisfechos por nuestra colaboración continua para acercar esta solución tan importante a nuestros anunciantes”.

“Como anunciantes, uno de los temas más importantes para nosotros es mantener el estándar de Brand Suitability, y el papel de IAS para evitar que nuestros anuncios se muestren en entornos que no son seguros o que no están alineados con los valores de nuestra compañía es fundamental”, afirmó Karyn Johnson, Vice President of Digital Marketing de Verizon. “Es fantástico ver a IAS implementar esta medición adicional third-party que nos permite utilizar sus herramientas para garantizar que podamos alcanzar estos objetivos en todas las plataformas”.

La colaboración entre IAS y Meta empezó en 2016, cuando IAS lanzó la verificación de viewability para Facebook. En 2017, IAS expandió la medición y reporte de viewability para Facebook, Instagram y Audience Network de Facebook. A partir de 2019, IAS introdujo su oferta de Brand Suitability en Facebook. En 2023, amplió sus capacidades de medición con Meta, incluyendo la medición de viewability y de tráfico inválido (IVT), para Facebook e Instagram Reels.