Antonio Otero: "nos centramos en seguir haciendo el trabajo lo mejor posible para ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos"

Con una destacada trayectoria en el ámbito del marketing y desarrollo de negocios, Antonio Otero ha tomado la decisión estratégica de unirse a VCCP, una agencia que combina la internacionalidad con la independencia, brindando soluciones creativas y disruptivas desde su fundación hace 11 años en España. Su nueva misión en VCCP aborda el desafío de mejorar la notoriedad de la agencia para respaldar su crecimiento continuo.

Hemos tenido la oportunidad de dialogar con Antonio sobre su visión de futuro para VCCP y las estrategias que planea implementar en su nuevo rol como Chief Marketing Officer. Antonio destaca la dualidad única de VCCP, siendo una agencia internacional presente en 8 países y, al mismo tiempo, una agencia independiente que aprovecha todos los beneficios que ello conlleva.

Para empezar, cuéntanos un poco sobre tu decisión de unirte a VCCP como Chief Marketing Officer. ¿Qué aspectos de la agencia te atrajeron y qué desafíos esperas abordar en tu nuevo rol?

VCCP es una agencia que aúna lo mejor de los dos mundos. Por un lado, es una agencia internacional con presencia en 8 países, y por el otro lado, es una agencia independiente, con todos los beneficios que ello implica. VCCP ha destacado en España desde su nacimiento hace 11 años por contar con una creatividad disruptiva que aporta soluciones de negocio a sus clientes y por la integración de disciplinas, siempre desde una perspectiva estratégica. El potencial de la agencia es inmenso, pero necesita mejorar su notoriedad para seguir creciendo, porque no es tan conocida como debería. Ése es precisamente el desafío que espero abordar en mi nuevo rol.

Cambias de tercio. En Manifiesto trabajabas como Growth Director, antes en FCB Global Desarrollo de Negocio y la parte de PR y comunicación. Ahora te vas a encargar de la parte de marketing. ¿Qué le va a aportar tu experiencia previa al puesto?

El cargo de CMO (Chief Marketing Officer) que asumo en VCCP integra las tres áreas: el New Business, que es lo mas importante, la Comunicación y las RRPP de la agencia. Las tres están muy entrelazadas y se retroalimentan entre si. Es la misma labor que realicé en Draft, DRAFTFCB y FCB durante muchos años, por lo que estoy convencido de que aportaré mi experiencia previa y conocimiento a la agencia. Además, al tratarse de un puesto de nueva creación, hay mucho por construir. Por otro lado, me sumo al equipo de dirección de la agencia, junto a Javier Suso, Beto Nahmad y Álvaro Ojeda, por lo que ayudaré a identificar oportunidades de mejora en toda la agencia para hacer que VCCP sea cada día más potente en España, más allá del New Business, la Comunicación y las RRPP.

¿Con qué clientes está trabajando la agencia actualmente?

VCCP trabaja en España para O2 desde su nacimiento en el mercado, estando a cargo de la estrategia y creatividad en todas las disciplinas de comunicación, tratándose de un caso de referencia de construcción de marca con impacto en el negocio. Otro cliente muy importante es el Grupo Mahou San-Miguel, dado que VCCP es la agencia de digital y social media de Mahou, San Miguel y Alhambra a nivel internacional y colabora en otros muchos proyectos de activación en todo el mundo. Otros clientes relevantes son Honda Motos (llevando la estrategia y creatividad para toda Europa), Codere o Fagor, entre otros muchos.

Recientemente habéis sido galardonados con el premio ondas a mejor agencia de radio. Imagino que va a suponer un gran impulso para la agencia, ¿no?

Es un reconocimiento del que estamos muy orgullosos, dado que nos premiaron por ser la agencia más disruptiva integrando tecnología e innovación en un medio tan complejo creativamente como la radio, (no hay más que ver la campaña Speedy Rock que VCCP hizo para Rock FM y que fue determinante para recibir este premio). La importancia de los premios Ondas es que no es estrictamente un premio publicitario, sino del mundo del entretenimiento y de los medios en el que sólo premian a una agencia. Estamos convencidos de que nos dará un impulso importante.

Siguiendo con los premios, has ganado los más importantes a lo largo de tu carrera. ¿Cuál te haría más ilusión ganar con VCCP?

Yo no he ganado ningún premio, he ayudado a las agencias donde he trabajado y a sus equipos creativos a ganarlos. Yo personalmente siempre he sido mucho mas de ganar clientes que premios. Pero no cabe duda que los premios son importantes para el prestigio de la agencia, para el New Business, para la motivación de los equipos y para atraer talento. Cannes, Eficacia, El Sol, CdeC… todos los premios son ilusionantes y cada uno de ellos premia diferentes cosas, por lo que sería muy difícil elegir uno.

Uno de vuestros puntos fuertes es la presencia en multitud de países. A nivel grupo contáis con más de 1000 personas. ¿Cómo os puede ayudar la red a operar en local?

VCCP cuenta con oficinas en 8 países pero funciona como si fuera una única agencia, con la misma cultura y los mismos modelos estratégicos. De hecho, si es preciso, se integra o involucra a profesionales de diferentes oficinas en los equipos para dar la mejor respuesta a los clientes en función de sus necesidades. A diferencia de las grandes networks, en el poco tiempo que llevo he podido constatar, VCCP no cuenta con burocracias, guerras de P&L entre países o egos, hay mucho compañerismo, así como una comunicación y ayuda mutua continua y muy fluida.

Madrid es el único hub que tenéis en español. ¿Se busca un crecimiento en el mercado latinoamericano partiendo desde aquí?

Actualmente, la oficina de Madrid de VCCP Spain trabaja para muchos clientes en Latinoamérica. La internacionalización es uno de los vectores de crecimiento de VCCP, y siendo españoles, es natural que miremos a Latinoamérica.

Llevas poco tiempo todavía, pero ¿qué te ha sorprendido de estas primeras semanas en VCCP?

He sido recibido de maravilla, todo el mundo es muy amable, existe mucho compañerismo, compromiso y espíritu de equipo, y reina un clima excelente. Todo el mundo me está ayudando mucho a integrarme cuanto antes y creo que he entrado con muy buen pie. Lo que más me ha sorprendido es el rigor con el que se trabaja estratégicamente, la calidad de los equipos creativos liderados y lo integrado que está el pensamiento digital en la forma de trabajar de la agencia. Si fuera anunciante, con toda honestidad, trabajaría con VCCP.

Están produciéndose bastantes cambios en las últimas semanas en el sector. ¿Cómo ves la evolución de cara al próximo año?

Es cierto que nuestro sector que está un proceso de cambio constante y que la situación económica y política, tanto nacional como global, define un escenario de incertidumbre para el año que viene, pero es algo a lo que ya estamos todos muy acostumbrados. En todo caso, nosotros nos centramos en seguir haciendo el trabajo lo mejor posible para ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos. VCCP está en un gran momento y, con mi llegada, el objetivo es impulsar el crecimiento de la agencia empezando desde el 2024.