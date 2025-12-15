Es PuroMarketing 33 - Abraham Martín, CMO de Pangea

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Abraham Martín, CMO de Pangea, sobre cómo la versatilidad y la eficiencia operativa son las verdaderas claves en marketing para escalar marcas icónicas en entornos de alta presión.Abraham nos habla de su formación en el Reino Unido y cómo empezó su carrera en el marketing en gigantes como McDonald's, KFC y Toys "R" Us. Una trayectoria marcada por la versatilidad, donde ha gestionado desde la "venta de felicidad" en el sector del juguete y los parques de atracciones, hasta la digitalización del sector hospitality en TheFork o la sofisticación del análisis de datos para el crecimiento internacional en Civitatis.Durante la charla, profundizaremos en la importancia de entender las operaciones como el motor del marketing, analizando cómo la estandarización y la agilidad son claves para escalar negocios bajo la presión de fondos de inversión. Hablamos sobre el reto de abrir mercados en tiempo récord, la adaptación cultural en el entorno digital y cómo la visión de un CMO debe equilibrar el instinto creativo con una ejecución técnica impecable para transformar la experiencia del consumidor en cada punto de contacto.Un episodio imprescindible para profesionales que buscan dominar las claves del crecimiento acelerado y la gestión de marketing en entornos de alta exigencia.