El futuro del retail: boom del local, omnicanalidad, inmediatez y experiencia personalizada

Tiendeo.com, organizó la primera edición del Digital Summit, un evento 100% virtual en el que diferentes profesionales de empresas referentes en el sector digital como Facebook, Google, NielsenIQ, Gato Preto y Tiendeo, analizaron la transformación digital del sector retail, las tendencias de mercado emergentes y las perspectivas para los futuros meses.

Omnicanalidad "de verdad"

Entre los expertos que se reunieron en este Digital Summit, nadie cuestiona el papel de la pandemia como acelerador de la digitalización de la sociedad y del sector retail en beneficio de una mejor experiencia del cliente.

José María González, Retail Client Partner en Facebook lo resume de la siguiente manera : " Se ha acelerado seis años en tres meses a nivel de digitalización ". En la misma línea, Alfredo Pérez, VP of Sales en Tiendeo, añade: " Hemos sido testigos de la transformación exponencial hacia el digital y no habrá vuelta atrás fundamentalmente porque el consumidor ya no lo quiere. Las empresas del retail no deben tener miedo al cambio y deben optimizar sus canales existentes ".

Asimismo, a medida que avanzamos, el consumidor exige estrategias omnicanales integradas para interactuar y conectar de forma innovadora tanto en el mundo físico como en el mundo digital. " Cuando se rompen todas las barreras digitales, el mundo online y offline se fusiona totalmente ", observa Celia Rodriguez, Retail Intelligence Expert en NielsenIQ. " Conectar con este nuevo consumidor de forma óptima implica sin lugar a duda pasar por el móvil, ser relevante y mandarle el mensaje adecuado en el momento adecuado ", precisa Lidia Garcia, Retail industry Manager en Google.

" Solo hace falta mirar cómo está interactuando la generación Z con las marcas para entender la dirección que seguirá el retail. Existe un único consumidor y este es omnicanal ", añade José María.

Una estrategia local bien pensada

Otra de las tendencias que ya venían y que se aceleró con la pandemia es el auge del concepto local y de la proximidad. " Los pequeños comercios han descubierto una gran oportunidad con el digital. Los criterios de compra del consumidor están cambiando y el precio ya no es lo más relevante para tomar su decisión. El tema eco es una tendencia global, y aquí el sector tiene una gran batalla con muchos cambios a poner en marcha ", explica Alfredo Pérez, VP of Sales de Tiendeo.

Para Celia Rodriguez, el componente emocional es el que puede generar valor para comprar un producto: " Si bien el tema de la sostenibilidad es una tendencia que irá cada vez a más, es difícil que genere valor solo por si mismo. Si está unido a otros conceptos que son realmente relevantes para el consumidor y por los que está dispuesto a pagar más, puede generar hasta tres veces más interés que otros productos ".

Asimismo, los retailers que sean capaces de responder a la creciente concienciación de los consumidores y potenciar sus valores de marca, especialmente aquellos vinculados a la salud, el bienestar y la sostenibilidad, estarán sin duda por delante de sus competidores.

Herramientas de medición

En todas las campañas publicitarias, la medición está tomando cada vez un papel más relevante en el sector retail. " Para poder identificar cuales son los canales más eficientes dentro del canal online y offline en función de los objetivos definidos, los anunciantes deben realizar una medición completa y adecuada. La medición es la única manera de poder comparar los resultados, controlar el ROI y determinar si una campaña está funcionando ", argumenta Lidia Garcia.

Experiencia personalizada y sin fricción

Ante un consumidor cada vez más aficionado a los productos "a medida" la comunicación debe ser cada vez más precisa y pertinente a fin de enviar un mensaje personal y único que permita crear una relación estrecha y de confianza con el consumidor. " El vínculo emocional empieza desde las redes sociales, en el momento en el que el consumidor descubre productos ", precisa José María.

El retail de mañana pasa también por la implantación de tecnologías de vanguardia para satisfacer las necesidades de sus potenciales clientes. " Creo que la evolución de la publicidad está siendo muy positiva. Cada vez los retailers dan más importancia a los datos para facilitar la toma de decisiones desde un punto de vista de negocio y plantear experiencias singulares y sin fricciones que permiten conectar con los consumidores. Estos datos, mientras siguen las normativas de privacidad, permiten aumentar las conversiones llegando a clientes más relevantes a largo plazo " afirma Lidia Garcia.

" Todavía estamos en un momento muy convulso y la montaña rusa de tendencias no se acabará aquí. Los retailers deben realmente buscar soluciones que aportan valor y, sobre todo, ser capaz de tomar decisiones rápidas ", confía Celia Rodriguez.