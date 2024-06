El 45% de los españoles escuchan podcasts, posicionando al audiobranding como el éxito de las marcas

El 45% de los españoles escuchan podcast, el porcentaje más alto desde el 2018, según el último informe publicado por Digital News Report en el 2023; posicionándose el audiobranding como principal estrategia de las empresas. Para Olga Llopis, Socia Directora de Comuniza, “ya que hemos aprendido que las marcas deben ser más flexibles y maleables, para adaptarse rápidamente ante los cambios que impone el vértigo de un nuevo contexto”.

Para Olga Llopis, Socia Directora de Comuniza, agencia especializada en branding, “el audiobranding se trata de una técnica relacionada directamente con el neuromarketing, y permite reconocer a una marca más allá de su logotipo o tipografía. De allí la importancia de su uso para las grandes marcas”.

Según las previsiones de la agencia española especializada en branding, Spotify seguirá posicionándose como la plataforma de audio más importante del mundo y logrará alcanzar más de 200 millones de usuarios activos en poco tiempo. Además, se estima que los ingresos publicitarios de los podcast para 2024, superarán el millón de dólares solo en Estados Unidos.

“Los podcasts se han convertido en un medio de comunicación poderoso y de gran influencia en la sociedad. La creciente audiencia ofrece una oportunidad sin precedentes para que las marcas se conecten de manera más auténtica con su público objetivo a través del audiobranding” informa Llopis.

Según datos de esta consultora, muchas marcas exitosas han avanzado en la inclusión de podcast dentro de sus estrategias de marketing. "Creemos que ese será el camino de más empresas y sectores maduros o estancados, ya que se trata de una oportunidad para acercarse a nichos de audiencia a los que a veces las marcas no logran llegar", explica Llopis. Y es que el audiobranding no se trata solo de jingles pegajosos, sino de crear una experiencia auditiva coherente que refuerce la identidad y los valores de una marca. "Cada vez más clientes tienen claro que una marca no es un logo, sino un lenguaje que muchas veces es tipográfico y otras veces es verbal o sonoro", agrega. Para la consultora, los oyentes de podcasts son una audiencia altamente comprometida, y si una marca logra una conexión genuina a través del sonido, puede ganarse la lealtad de sus consumidores.

“El marketing de contenidos a través de podcasts puede ser una estrategia poderosa si se hace de manera auténtica y respetuosa con la audiencia. Las marcas que invierten en contenido de calidad pueden sin duda posicionarse como líderes de opinión en sus respectivas industrias”, recalca Llopis.

La importancia del audiobranding en las estrategias 2024-2025

A medida que avanzamos hacia los próximos años, el audiobranding se perfila como uno de los pilares fundamentales en las estrategias de marketing y comunicación de las empresas. Esta disciplina, que se enfoca en crear una identidad sonora distintiva para las marcas, se está volviendo más relevante que nunca en un mundo donde el contenido de audio digital está en constante crecimiento.

“La capacidad de transmitir emociones y valores a través del sonido permite a las marcas forjar conexiones profundas y duraderas con su audiencia”, cuenta Olga Llopis. Y agrega: “En 2024 y 2025, las empresas que se centren en la mejora de la experiencia auditiva del cliente cosecharán beneficios significativos en términos de fidelización y lealtad”.

En un mercado cada vez más competitivo, destacar y ser memorable es esencial. Los expertos creen que las marcas que inviertan en contenido de audio de calidad y desarrollen identidades sonoras distintivas podrán aprovechar al máximo estas tendencias emergentes para llegar a sus audiencias de manera efectiva.

“El audiobranding no solo es una tendencia, sino una herramienta estratégica esencial para las marcas que buscan destacarse, construir relaciones sólidas con sus audiencias y mantenerse relevantes en un mundo cada vez más orientado al audio”, informa Llopis. Y finaliza: “Las marcas que inviertan en la creación y gestión de su identidad sonora estarán mejor posicionadas para navegar por la era del audio digital y cosechar mayores beneficios a mediano y corto plazo”.