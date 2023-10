La evolución de la Publicidad en los medios y la persistencia de máximas y premisas anticuadas en la Industria

La publicidad es un campo en constante evolución, impulsado por avances tecnológicos, cambios en la sociedad y la cultura, y las preferencias cambiantes de los consumidores. A medida que el mundo se ha vuelto más conectado y globalizado, la publicidad se ha transformado de muchas maneras. Sin embargo, a pesar de esta evolución, algunas premisas y máximas anticuadas aún persisten en la industria. En este artículo, exploraremos la evolución de la publicidad y cómo algunas de estas ideas anticuadas siguen influyendo en la forma en que se llevan a cabo las estrategias publicitarias.

El Pasado de la Publicidad

Hace décadas, la publicidad se basaba en premisas bastante sencillas. La idea era que "más es mejor", es decir, cuantos más anuncios se colocaran en medios tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos, mejor sería la visibilidad de una marca. Sin embargo, esta premisa ha evolucionado drásticamente con la llegada de Internet y las redes sociales. Hoy en día, la saturación publicitaria puede llevar a la fatiga del consumidor, y la calidad y la relevancia son más valoradas que la cantidad.

Otra premisa común en el pasado era la creencia de que "el sexo vende". La sexualidad se utilizaba de manera destacada en la publicidad para atraer la atención de los consumidores. Si bien todavía es una estrategia utilizada en algunos casos, ha habido un cambio hacia enfoques más inclusivos y respetuosos en los anuncios. Las marcas están buscando cada vez más representar la diversidad en sus mensajes y adoptar una perspectiva más igualitaria en la publicidad.

La Transformación Digital y la Comunicación Interactiva

Una de las transformaciones más significativas en la publicidad ha sido el cambio de la comunicación unidireccional a la interactiva. En el pasado, las empresas transmitían sus mensajes a través de anuncios de televisión, radio o impresos, y los consumidores tenían un papel pasivo en el proceso. Sin embargo, con la proliferación de Internet y las redes sociales, la comunicación se ha vuelto bidireccional. Los consumidores pueden interactuar con las marcas a través de las redes sociales, dejar comentarios y reseñas, y compartir sus propias experiencias.

Esta interactividad ha obligado a las empresas a adoptar un enfoque más transparente y auténtico en su comunicación. Las marcas ahora deben estar dispuestas a escuchar a los consumidores, responder a sus preguntas y preocupaciones, y adaptar sus estrategias en consecuencia. La comunicación ya no es solo un megáfono que emite mensajes, sino un diálogo continuo con la audiencia.

La integración de estrategias en línea y fuera de línea

En el pasado, había una división clara entre la publicidad en medios tradicionales y la publicidad en línea. Sin embargo, esta división se ha vuelto cada vez más borrosa a medida que los consumidores navegan entre diferentes canales y dispositivos. Las estrategias de marketing ahora deben abarcar una variedad de canales, desde anuncios de televisión y vallas publicitarias hasta publicidad en motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones móviles. La coherencia en el mensaje y la experiencia del cliente a través de estos canales se ha vuelto esencial para construir una marca sólida y mantener la lealtad del cliente.

Aun así, podemos encontrarnos con afirmaciones o premisas como "La publicidad en redes no funciona: hay que pagar el doble para ser recordado" o “lo que no se recuerda, no existe”, que aunque no son necesariamente obsoletas ni premisas interesadas, pueden ser simplificaciones excesivas de la complejidad de la publicidad y la memoria de marca. Ambas afirmaciones pueden considerarse como recordatorios de la importancia de la publicidad y la construcción de una marca sólida. Sin embargo, es fundamental no tomarlas de manera literal y comprender que el éxito en publicidad y marketing depende de estrategias más matizadas y adaptadas a las circunstancias específicas de cada negocio y mercado.

Si bien es cierto que pagar más puede aumentar la visibilidad de un anuncio, la efectividad no depende únicamente del gasto. Muchas empresas han logrado resultados exitosos con campañas de publicidad en redes sociales bien planificadas y creativas. De igual forma, la construcción de una marca sólida implica crear una impresión duradera en la mente de los consumidores. Si bien la memorabilidad es un objetivo clave, no significa que una marca sea irrelevante si no es la más recordada en su categoría. La preferencia y elección del consumidor se ven influenciadas por una variedad de factores, como la calidad del producto, la satisfacción del cliente y la propuesta de valor, además de la propia memorabilidad.

La Resistencia al Cambio

Claro está, muchas empresas vinculadas a los medios tradicionales, pueden utilizar premisas y máximas anticuadas dirigidas a marcas y anunciantes por diversas razones. La resistencia al cambio es un factor común. Estas empresas pueden tener una larga historia en los medios tradicionales y pueden estar más arraigadas en sus métodos tradicionales de hacer negocios. Como resultado, pueden mostrar reticencia a adoptar cambios radicales en su enfoque de publicidad y marketing.

Los intereses comerciales también pueden desempeñar un papel

Las empresas grandes suelen tener procesos y estructuras organizativas establecidas, lo que puede dificultar la adaptación a nuevas tendencias y tecnologías. Esto puede llevar a la persistencia de prácticas anticuadas, incluso cuando el mercado evoluciona. De igual forma, muchas de estas empresas vinculadas a los medios tradicionales pueden tener un interés financiero en mantener ciertas premisas y prácticas obsoletas. Por ejemplo, pueden ganar más dinero al vender publicidad en medios tradicionales en lugar de invertir en publicidad en línea, lo que podría influir en sus recomendaciones a los anunciantes. Además, el enfoque en un segmento de mercado específico puede influir en la persistencia de prácticas anticuadas. Si una empresa se dirige a un público que valora en gran medida los medios tradicionales, es más probable que mantenga premisas y prácticas que resuenen con ese público en lugar de adoptar enfoques más modernos.

Es fundamental destacar que, aunque algunas empresas pueden retener prácticas y premisas tradicionales, muchas otras están evolucionando y adaptándose a las cambiantes realidades del mercado publicitario.

La convergencia de los medios, la digitalización y la analítica de datos están impulsando a muchas empresas a adoptar enfoques más modernos y efectivos en publicidad y marketing. Sin embargo, el grado de adopción de estas prácticas innovadoras puede variar según la empresa y su enfoque de mercado.

A estas alturas, no podemos dudar de que la tecnología ha sido un impulsor clave de la evolución de la publicidad. La recopilación y el análisis de datos se han vuelto fundamentales para la creación de estrategias publicitarias efectivas. Las empresas ahora pueden rastrear el comportamiento del consumidor en línea y fuera de línea para comprender mejor sus necesidades y preferencias.

De igual forma, la publicidad dirigida se ha convertido en una práctica común, donde los anuncios se personalizan según los perfiles y las actividades de los consumidores. Esto ha llevado a una mayor eficacia en la publicidad, pero también ha planteado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Las marcas deben equilibrar la personalización con el respeto a la privacidad del consumidor.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático también están desempeñando un papel cada vez más importante en la publicidad. Estas tecnologías permiten la automatización de tareas, como la optimización de campañas publicitarias y la generación de contenido, lo que ahorra tiempo y recursos a las empresas.