DES 2023: Asistentes de voz, humanos digitales y CRM avanzados reinventan el marketing digital

Debido a la aplicación de las últimas tecnologías al marketing la industria cambia. Las estrategias Martech están dando un giro a la comunicación tanto del sector público como del privado. Asimismo, la irrupción del 'social selling' ha supuesto un cambio en las empresas, que deben adaptarse a estos nuevos hábitos de compra, cada vez más extendidos.

Además, existen otros elementos como los asistentes de voz, que actualmente son clave tanto en la experiencia del cliente como en el uso habitual de los consumidores debido a sus múltiples funcionalidades.

Los informes de mercado revelan que en 2023 habrá más de 8.000 millones de asistentes de voz en el mundo. DES - Digital Enterprise Show 2023, el mayor evento europeo sobre transformación digital y tecnologías exponenciales, del que PuroMarketing es media partner, volverá a acoger una nueva edición de Digital Marketing Planet, un evento de tres días en el que CMOs internacionales y expertos en marketing, publicidad, ventas y organización de eventos de toda Europa se reunirán para presentar casos de éxito y las últimas innovaciones en tecnologías de voz, CRM integrado, técnicas de venta social y ventas híbridas.

La cumbre, que se celebrará del 13 al 15 de junio en Málaga, contará con líderes mundiales como Mónica Taher, una de las personas más influyentes en los negocios de América Latina en 2022, según Bloomberg, y vicepresidenta de Marketing de Rocketfuel; Jerome C. Glenn, CEO del think tank The Millennium Project, y consultor independiente del Banco Mundial y la ONU; o Clint Wheelock, Chief Research Officer de The Futurum Group, especializado en soluciones tecnológicas para el mercado de la experiencia del cliente.

Nuevos modelos de marketing

La pandemia supuso un punto de inflexión en la comunicación, fusionando el mundo virtual con el real. En este sentido, Sergi Ramo, CEO en groWZ Consultores, con una trayectoria de más de 15 años, explicará en DES2023 el formato híbrido de venta, que une el entorno online y el presencial ajustándose a las circunstancias omnichannel actuales.

También Sergio Marcús, especialista en negocio digital y estrategias de lanzamiento, profundizará en las nuevas técnicas y embudos de conversión más eficaces de marketing y venta online para ser más competitivos. En el ámbito de las ventas, ha cobrado importancia la integración de CRM avanzados, que permiten un seguimiento completo de las interacciones y un control exhaustivo de la información.

Por su parte, una delegación de empresas de marketing de Polonia, encabezada por la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, presentará las innovaciones que ha supuesto la incorporación de la Inteligencia Artificial en CRM para ofrecer resultados predictivos de comportamiento o aumentar la eficiencia de los datos.

Las últimas tendencias en asistentes de voz también se debatirán durante Digital Marketing Planet. Roberto Carreras, uno de los mayores expertos en tecnologías de voz y estrategia de contenidos de audio, aportará las claves para destacar en la era de la conversación y abordará cómo se implementa este modelo en las estrategias de conversión de clientes potenciales.

Mientras, Pedro Tomé, director de Innovación Disruptiva & Analítica Avanzada de EVO Banco, presentará la aplicación de la IA y el 'VoiceTech' en el ámbito de la banca con el asistente inteligente que han desarrollado en la compañía y que da soporte en las operaciones financieras.

Otro aspecto que está siendo un motor económico en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas son los eventos, un sector que crecerá un 5% en 2023, un 14% si hablamos de agencias. En este contexto, DES2023 contará con la participación de Raimond Torrents, CEO de Events Management Institute, que ha organizado actividades como los Juegos Olímpicos de Barcelona; Carlos Girón, uno de los actores de referencia en el mundo del marketing experiencial en España y CEO de la agencia Dissimility; y Jaime Botín, CEO de Epika, empresa de comunicación especializada en el área financiera.

Todos ellos expondrán su experiencia y casos de éxito sobre cómo la tecnología en el marketing ayuda a la movilización social y a construir proyectos con propósito.

Una experiencia de cliente con humanos digitales

La experiencia de cliente se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de ventas. La digitalización ha traído una nueva dimensión en la forma de interactuar con los consumidores. We humans, la empresa que desarrolla asistentes digitales de aspecto hiperrealista, ha reinventado la experiencia del cliente creando momentos memorables.

La compañía presentará la generación de avatares personalizados capaces de realizar cualquier tarea en entornos digitales a través de algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Programables para una gran variedad de funciones, los humanos virtuales son muy difíciles de distinguir de un humano real y pueden replicar una conversación convencional. A estos avances se unirá un área del marketing que está creciendo exponencialmente en los últimos años, el Silver Marketing.

DES2023 mostrará cómo la industria se está centrando cada vez más en la población mayor de 50 años, que representa el 26% del PIB español. Luis Castillo, CEO de Seniors Leading, la empresa de Silver Economy calificada como la mejor startup digital en los DES2022 European Digital Mindset Awards, y Ángel Cominges, CEO de Óptima Mayores, la consultora que ofrece asesoramiento en materia financiera, hipotecas inversas y pensiones, debatirán sobre las oportunidades y retos del Silver Marketing en la nueva era digital.

En este marco, el Digital Market Planet, el CEO de PuroMarketing, Santiago Hernández, moderará las siguientes mesas de debate: ‘Enamora a través de las experiencias de marca’, con Abraham Martín: Chief Marketing Officer de Civitatis; Álvaro Millán: Senior Product&Strategic Designer en Ikea, y Delfina Seoane: Directora de Marketing de Bolt, y ‘La transformación digital del marketing gastronómico’, en la que intervendrán Javier González Martínez: Responsable de la Digitalización de la hostelería para Heineken España; Diego Olmedilla, de Aplus Gastromarketing, y Álvaro Pérez, CEO HarBest Market.