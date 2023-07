La 8ª edición de Sustainable Brands Madrid revelará cómo impulsar marcas de impacto para afrontar los desafíos ecosociales

El evento, promovido un año más por Quiero, se celebrará el 23 y 24 de octubre, y reunirá a 30 ponentes internacionales y nacionales que compartirán sus experiencias para impulsar el impacto social y ambiental positivo desde las organizaciones.

Esta edición cuenta con la colaboración académica de IESE, el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid y el ICEX, la colaboración estratégica de CEOE y el patrocinio de Brambles-Chep, Braskem, Grupo Bimbo, Plasticbank y South Pole.

Quiero, plataforma internacional que trabaja en la ecuación de negocio, sostenibilidad y marca, impulsará una nueva edición de Sustainable Brands Madrid, el encuentro internacional de referencia en Europa en materia de desarrollo sostenible, que desde 2015 analiza y comparte las experiencias más destacadas de las empresas y organizaciones que integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio.

Bajo el lema 'De las marcas con propósito a las marcas de impacto', la 8ª edición de Sustainable Brands Madrid se celebrará los días 23 y el 24 de octubre en la sede de IESE Madrid, que será de nuevo colaborador académico del encuentro. Durante dos días se analizarán aspectos como las características que tienen las marcas de impacto, cómo se puede transitar de la gestión de la sostenibilidad a la gestión del impacto, de qué manera pueden contribuir a frenar el 'greenwashing' o cómo se vinculan propósito e impacto.

"El rol de las marcas y organizaciones ha cambiado ante la urgencia climática y las desigualdades sociales. Ahora, la sociedad, los inversores y los gobiernos demandan mayores compromisos a las empresas para afrontar los desafíos que tenemos como humanidad. Y tienen la oportunidad de sumar a la gestión de la sostenibilidad la búsqueda del impacto positivo, vinculando la innovación y la economía regenerativa para demostrar su contribución a la mejora de la vida de las personas y al medio ambiente", explica Sandra Pina, directora general de Quiero y de SBMadrid.

La guía 'De las marcas con propósito a las marcas de impacto', que Quiero presentó durante la pasada primavera, pretende ser un apoyo para las compañías que quieran recorrer este cambio y será la que vertebrará el programa de Sustainable Brands Madrid. Este documento analiza las seis características que diferencian a una marca de impacto, y que son: 1) situar el impacto en el centro del negocio; 2) contar con un propósito activo, claro y tangible; 3) apostar por un enfoque sistémico para afrontar los desafíos; 4) promover una visión regenerativa de la actividad; 5) impulsar una coherencia tanto a nivel de estrategia como de recursos económicos y del equipo que se destinada; 6) y medir y reportar el impacto generado.

"Las marcas de impacto surgen como respuesta a la crisis ecosocial, a una ciudadanía cada vez más consciente y a la evolución de los mercados financieros hacia las cuestiones ESG (Environmental, Social and Governance) para contribuir a alcanzar la Agenda 2030. La inversión de impacto cada vez está ganando mayor protagonismo, y desde Quiero y SB Madrid queremos acompañar a las empresas en ese tránsito", explica Pina.

Ponentes y colaboradores

El programa de Sustainable Brands Madrid estará conformado por más de 30 ponentes internacionales y nacionales que compartirán sus experiencias sobre qué están haciendo y cómo están generando impacto positivo en sus marcas y organizaciones. Entre ellos destacan Christopher Miller, Head of Global Activism Strategy en Ben & Jerry's; Renat Heuberger, CEO and co-founder de South Pole; Alexis Schwartz, Head of Purpose Partnerships, Executive Director en The Guardian; Santiago Gowland, CEO de Rainforence Alliance; Jorge Castro, Global Sustainability Engagement Specialist en Oatly, Kavita Parmar, Founder of the IOU Project and Partner en XTant o Agustín Vitórica, Founder and Co-CEO de GAWA Capital.

Hasta el 31 de julio, las entradas para asistir a todas las conferencias de Sustainable Brands® Madrid 2023 se pueden obtener con un 30% de descuento. Además, existe una tarifa especial para estudiantes, desempleados y ONG.

La octava edición del evento de referencia en sostenibilidad cuenta con la colaboración académica del IESE, y del Ayuntamiento de Madrid y el ICEX como socios institucionales. Brambles-Chep, Braskem, Grupo Bimbo, Plasticbank y South Pole son patrocinadores, mientras que B Lab, CEOE, Global Alliance for Banking Values y NESI son socios estratégicos. #SBMadrid23 cuenta con la colaboración de: Asociación de Marketing de España, Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), Ametic, Capitalismo Consciente, Circular Carbon, Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, DIRSE, Fundación Seres, Impact Hub Madrid, La Revolución de las Emociones, SpainNAB, Social Nest Foundation y Talento Para el Futuro. Anuncios, Clickoala, Corresponsables, Cultura RSC, Diario Responsable, Ethic, Marketing Directo y Soziable son medios colaboradores.