¿Puede la Inteligencia artificial sustituir a la belleza humana en la industria cosmética?

Un mercado tan masificado como el de la cosmética necesita identificar inshigts de consumidor para ofrecer un producto que aporte valor al público al que va dirigido, diferenciándose de la competencia

El consumidor debe estar en el centro de la estrategia de marketing de las empresas. Esta es una de las conclusiones a las que se llegó el pasado viernes, en la primera jornada sobre 'Casos de éxito en dirección de marketing”, que organiza IEM Digital Business School.

En tiempos de la inteligencia artificial las personas no pueden ser sustituidas por la IA. Para la Directora de Mercados Emergentes de Garnier, Beatriz Alfaro: “estamos a favor de la inteligencia artificial pero la belleza es humana, no se puede sustituir a las modelos”. En esta misma línea, apuntó que “la belleza es diversa, al igual que nuestros consumidores lo son, y así se representa en nuestros visuales y campañas”. No obstante, las herramientas de la inteligencia artificial pueden ser muy útiles para el lanzamiento de campañas impactantes de publicidad exterior que ya ha hecho la marca francesa en el último año. Pero “no para sustituir a las personas”, según la experta.

Las estrategias de insights son fundamentales para dialogar con tu mercado y mantener la relevancia de tu marca. Conocer sus emociones, deseos, y percepciones es clave para saber quién es mi comprador y cómo puedo impactar en él. Aunque los datos son importantes, no son un fin en sí mismo sino una herramienta para conocer mejor a las personas que pueden comprar tus productos. Antonio Sellés, director del Máster en Dirección de Marketing Digital de IEM Digital Business School, resaltó que “hay que utilizar los datos de los consumidores en favor de la marca; cómo puedo seguir escuchando lo que reclaman y cómo puedo lanzar una señal para construir un producto y un discurso”.

En la jornada se habló de una de las marcas más reconocidas del grupo L’Oréal en España: Garnier. Que en los últimos años ha sabido integrar el purpose sostenible. Convirtiéndose en una marca verde y con certificación Cruelty Free, reduciendo el plástico de sus envases o lanzando al mercado productos como los Eco Pads (discos desmaquillantes reutilizables).

En un mercado tan masificado como el de la cosmética, conocer los inshigts de los consumidores es clave para poder ofrecer un producto que les aporte valor por encima de otros que hay en el mercado.

Jornadas dirección marketing

La directora de mercados emergentes del Grupo L’Oréal, Beatriz Alfaro, fue la protagonista en la primera de la serie de “'Casos de éxito en dirección de marketing', jornadas organizadas por IEM Digital Business School en Valencia para dar a conocer sus casos de éxito en esta materia. A esta primera cita acudieron directores y directoras de marketing de un buen número de empresas valencianas.

Una de las marcas más importantes en su sector dio a conocer en el marco del máster en Dirección de Marketing cómo ha logrado crear estrategias de marketing entorno a datos de consumidores. Esta primera jornada, inaugura un ciclo de charlas en las que se expondrán los “casos de éxito” de Repsol ( marzo), Pernod Ricard (mayo) y BBVA (junio).