CIO de Coca-Cola, ING, Ferrovial, Almirall, Nespresso, Volkswagen, B. Grupo Braun y Tous abordarán en DES2024 su rol ante los nuevos retos de un futuro digital

La figura del Chief Information Officer (CIO) ha ido evolucionando en la última década pasando de controlar la innovación tecnológica a tener un papel de dirección estratégica e impulsor del crecimiento empresarial. Al respecto, estudios de mercado revelan que el 43% de los CIO espera ampliar su alcance con responsabilidades de liderazgo adicionales a lo largo del año en curso.

Esta y otras tendencias se desgranarán en DES – Digital Enterprise Show 2024, el mayor evento europeo dedicado a las tecnologías exponenciales, que tendrá lugar del 11 al 13 de junio en Málaga. Concretamente, lo hará en el CIO Summit, el encuentro que pondrá sobre la mesa el desarrollo de las tareas de los responsables de sistemas y tecnologías, a la vez que pondrá el foco en las competencias que deben de disponer con el propósito de promover la adecuada digitalización de su respectiva organización.

Los desafíos del CIO de 2024

La función del CIO ha estado marcada en los últimos años por un contexto donde confluyen la incertidumbre geopolítica, el auge de las soluciones virtuales, las nuevas estrategias de retención y captación de talento o la adaptación de las empresas al cambiante perfil del consumidor, cada vez más tecnológico, entre otros fenómenos. Sobre ello indagarán nombres de la talla de José Manuel García, Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana, y Albert Almajano, CIO Iberia de B. Grupo Braun.

Por su parte, José Andrés López de Fez, director de IT en Santa Bárbara Sistemas, que forma parte de la empresa global aeroespacial y de defensa, General Dynamics; Javier Sueiras, CIO de Cementos Molins y Ester Codina, CIO de DABA Nespresso, distribuidor exclusivo de la conocida firma de café, abordarán los métodos y mejores prácticas para manejar la complejidad del panorama actual y ajustarse a entornos dinámicos de manera efectiva.

Igualmente, DES2024 será una oportunidad única en la que conocer puntos de vista de distintos segmentos de la industria en un momento de preocupaciones inauditas del CIO. Así, Nacho Armesto, Director del departamento de Ingeniería de sistemas y Automática de la Universidad de Vigo y otros especialistas relevantes como Pablo Montoliu, Chief Information, Innovation & Technology Officer en la compañía de servicios profesionales, Aon, y Francesc Catalán, CIO en Almirall, darán a conocer cómo tratan los desafíos relacionados con la volatibilidad económica, el aumento de costes o la falta de perfiles especializados con el propósito de estimular la innovación constante en el ecosistema empresarial.

Un rol que ha evolucionado junto a la tecnología

La coyuntura de disrupción en el que nos encontramos ha llevado a que el CIO también tenga que ajustar su posición dentro de las compañías. En este contexto, Santiago Franco, CIO de Amadeus, y Carlos Muñoz, Head of Infrastructure and Information Security for Iberolatam en Allianz Technology, analizarán la transición de la experiencia técnica a la gestión estratégica y el liderazgo, destacando el papel fundamental de los CIO en el impulso de la transformación digital y el éxito de la organización. En líneas similares se pronunciarán Raúl Prieto, Digital, Data, Advance Analytics & Innovation IT Director en Mapfre; José López, CIO de Tous, y David Marimon, VP y CIO Iberia en Coca-Cola Europacific Partners.

En relación con el perfil profesional del CIO, la IA también está impactando en su día a día como tecnología que revoluciona los modelos de negocio, los equipos y las operaciones. Por ello, DES ahondará en las habilidades que deben de tener los directivos de tecnologías y sistemas a fin de llevar a las organizaciones a las últimas propuestas digitales. Rocío López, CIO de ING España y Portugal; Aitor Cubo, Director General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, y Anna Sánchez, CIO & CDO en Volkswagen Group España Distribución, serán los encargados de poner luz en la aplicación de la inteligencia artificial en los distintos departamentos de las empresas.

A su vez, Óscar Lozano, Director de Sistemas y Transformación Digital de Acesur, compartirá cómo están poniendo en práctica el aprendizaje automático y generativo en la principal firma de producción, envasado y comercialización de aceite de oliva en España.

Tecnología accesible

Otra tendencia en aumento dentro del mundo empresarial es la adopción de las plataformas low-code. Se trata de una solución que permite crear aplicaciones, páginas web o softwares para ordenadores sin la necesidad de tener conocimientos de programación elevados, utilizando una interfaz gráfica de usuario (GUI) y componentes visuales predefinidos. Elena Liria, Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, profundizará en este tipo de tecnologías que ayudan al CIO para que la organización se encamine hacia la óptima digitalización.