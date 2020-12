Los grandes eventos del año en marketing, publicidad y tecnología: cuáles seguirán en 2021 y cuáles no

Cuando arranca un año nuevo, es casi el momento de hacer un ajuste de calendarios y ver qué grandes ferias y eventos interesan para el año que se avecina. Habitualmente, hacer una previsión general de qué se celebrará y cuándo es sencillo. Casi se podría decir que solo hay que echar un vistazo al calendario del año que se va a cerrar. En este año que se avecina, eso no es factible.

2020 ha sido un duro golpe para todo tipo de eventos presenciales y determinar qué ocurrirá con los grandes eventos del año en marketing, publicidad y tecnología durante 2021 no es sencillo. Hay quienes han dado el salto a lo virtual y hay quienes todavía no se pronunciado.

También están quienes ya han cerrado fechas y ubicaciones, pero en ese caso el calendario se ha retrasado lo máximo posible. Los grandes eventos presenciales no llegarán hasta el verano, lo que supone un grave problema para quienes están todavía buscando fechas o ajustando planes. Se arriesgan a que el calendario esté ya completo cuando escojan su momento.

Siguen de forma física con normalidad

Premios Nacionales de Marketing. Las previsiones son que la gala de entrega de premios sea el 17 de junio. Por ahora, eso sí, se están todavía recogiendo candidaturas.

Cannes Lions. Ya en abril la organización del festival anunciaba que cancelaba la edición 2020 y la mandaba a junio (del 21 al 25) de 2021. Aunque sea un evento físico, la organización ha mantenido una serie de eventos virtuales durante 2020 (los Lions Live).

MWC Barcelona. Su cancelación en 2020 fue el primer síntoma de que el coronavirus iba a cambiar muchas cosas para las empresas. Para 2021, está planeado que se celebre, aunque la organización ha intentado jugar sobre seguro y lo ha llevado al verano. Será en Barcelona entre el 28 de junio y el 1 de julio.

e-Show Barcelona. Será poco después del Mobile. En la web del congreso listan sus fechas como el 7 y el 8 de julio y con ubicación física en el pabellón 8 de la Fira de Barcelona. También se celebrará el TFM-Technology for Marketers.

IFA Berlín. Es la menos glamurosa de las grandes ferias tecnológicas, pero igualmente importante. En 2020 tuvo una edición "especial". Para 2021 está prevista para el 3 al 7 de septiembre.

Inspirational 2021. Otro evento marketero que ha tenido que moverse en el calendario. En 2020, estaba previsto para abril. En 2021 será en otoño. El festival de innovación en comunicación digital de la IAB España será entre el 4 y el 7 de octubre.

Web Summit. El de 2020 ha sido 100% virtual. El de 2021 se espera que sea tradicional. Está en el calendario para noviembre, así que muy mal deberían ir las cosas para que se suspenda.

World Business Forum Madrid. Este es un evento retrasado por el coronavirus. Se celebra de forma rotatoria entre continentes y en 2020 le tocaba a Madrid. Será finalmente el 23 y 24 de noviembre de 2021 en Ifema.

Será un evento virtual en 2021

CES Las Vegas. Será "completamente digital", como ya se presenta en su nombre para esta edición, y se celebrará del 11 al 14 de enero. Las fechas son más o menos las que tenía cada año y los organizadores siguen recordando que es uno de los eventos tecnológicos más influyentes del año.

Todavía no se sabe

Dado que 2020 ha sido un año complicado y que las empresas no quieren cogerse las manos todavía de cara al futuro, aún quedan muchos festivales, congresos y eventos que no han anunciado fechas de celebración. El festival El Sol anunció en abril que aplazaba su edición a 2021, aunque todavía no tiene fechas de celebración cerradas para 2021.

No está solo. Tampoco han anunciado cuándo y cómo se celebrarán en 2021 el Social Media Marketing Day, que el año pasado se celebró en enero en Barcelona y parece poco probable que repita fechas; el Congreso SEO Profesional, que tuvo que cancelar su anterior edición y que promete en su web que "volveremos a reunirnos en Madrid cuando la situación sanitaria permita hacer el congreso presencial"; el Retail Forum, que fue virtual en 2020 y que se celebraba en marzo; o el Inbound Leaders, también tiene fechas por confirmar tanto en Barcelona como en Madrid.

Como siempre, a lo largo del año se puede seguir qué eventos se avecinan en la agenda de eventos de marketing y publicidad.