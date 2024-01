Cómo los algoritmos de las redes sociales reemplazaron los feeds basados ​​en seguidores cortando las alas de empresas y marcas

En el complejo paisaje de las redes sociales contemporáneas, la noción de que el engagement tradicional ya no es efectivo se manifiesta de manera sorprendente. El protagonista de este cambio radical son los algoritmos, ingeniosos algoritmos que han transformado la estructura de los feeds basados en seguidores. Estos algoritmos, diseñados para cautivar la atención del usuario, han convertido las redes sociales en una suerte de "granja de gallinas", donde se venden incansablemente "formas de convertirse en un pato".

Este paradigma algorítmico no solo busca entretener, sino que privilegia el contenido provocativo, incluso a expensas de su veracidad y relevancia. Este enfoque puede desencadenar la propagación de información errónea y alimentar la polarización de opiniones, sumergiendo a los usuarios en un mar de contenido atractivo pero no siempre informativo.

Las gallinas, metafóricamente los usuarios, son cautivadas por diversos incentivos que alimentan su esperanza de convertirse en patos. Estos incentivos pueden ser tangibles, como la promesa de riqueza o fama, o intangibles, como el sentido de pertenencia a un grupo o la percepción de importancia. Las redes sociales, conscientes de esto, despliegan estratégicamente estos alicientes para mantener a los usuarios enganchados en su ecosistema digital.

Historias de éxito, la sensación de pertenencia a comunidades virtuales y la ilusión de importancia personal son algunas de las herramientas utilizadas para mantener viva la esperanza de las gallinas. Sin embargo, este enfoque, si bien efectivo para retener la atención, plantea desafíos significativos al fomentar la difusión de información inexacta y alimentar la polarización.

El dinero, un actor omnipresente en el mundo de las redes sociales, también desempeña un papel crucial para asegurar la visibilidad

Empresas y marcas con recursos financieros significativos pueden invertir en publicidad y servicios de marketing, otorgándoles una ventaja innegable sobre usuarios individuales o entidades menos solventes. Sin embargo, el dinero no es el único factor determinante; el contenido relevante, auténtico y novedoso también desempeña un papel esencial en la generación de engagement y visibilidad.

En teoría, los usuarios individuales o entidades con recursos limitados pueden mejorar su visibilidad mediante la creación de contenido valioso. No obstante, este camino está marcado por la necesidad de un esfuerzo adicional y estrategias más elaboradas en comparación con las grandes corporaciones. La lucha por la visibilidad en este nuevo paradigma digital se ha convertido en una batalla donde la calidad del contenido se combina con la capacidad financiera para influir en la visibilidad.

Los algoritmos, como el cerebro detrás de esta revolución digital, han suprimido los tradicionales feeds basados en seguidores

No se limitan a mostrar solo las publicaciones de aquellos a quienes se sigue, sino que también consideran los intereses y las interacciones de los usuarios. Este enfoque ampliado garantiza que los usuarios vean no solo contenido de sus seguidos, sino también de aquellos que comparten sus intereses. Sin embargo, para marcas y empresas, esta hazaña se ha convertido en un imposible si no es pagando.

Es innegable que numerosas empresas realizaron considerables inversiones temporales y financieras en la construcción de su presencia en las redes sociales durante los primeros momentos del auge de estas plataformas. No obstante, con el transcurso del tiempo, un significativo número de estos perfiles experimentaron una disminución en su impacto y un descenso en su nivel de engagement. Este declive se atribuye a una amalgama de factores, que incluyen modificaciones en los algoritmos de las redes sociales, la irrupción de nuevas plataformas y la saturación que caracteriza al mercado.

Consecuentemente, muchas empresas optaron por reevaluar su estrategia y redirigir sus recursos hacia otros canales, como la publicidad tradicional o el marketing de influencers

Sin embargo, vale la pena destacar que algunas empresas han logrado perseverar en su presencia en las redes sociales, manteniéndose pertinentes para su audiencia en un entorno digital en constante transformación. Estas empresas han demostrado una notable capacidad para adaptarse a los cambios en el paisaje de las redes sociales, generando contenido que no solo es relevante sino que también destaca por su autenticidad y novedad. Este enfoque estratégico ha permitido a estas entidades no solo sobrevivir a los desafíos inherentes al dinámico mundo de las redes sociales, sino también destacar como ejemplos de resiliencia y adaptación en la esfera digital.

Es innegable que los algoritmos de las redes sociales han transformado drásticamente la forma en que los usuarios interactúan en estos entornos digitales. Aunque tienen el potencial de mejorar la experiencia del usuario al mostrar contenido más relevante, también conllevan el riesgo de polarización y la disminución de la calidad del contenido. La constante evolución de estos algoritmos, que limitan los mensajes de los usuarios, plantea desafíos sustanciales para aquellos que buscan mantener un equilibrio entre la visibilidad, la autenticidad y la calidad en la era digital.