La comunicación política ha llegado a Twitch: los streamers, nuevos líderes de opinión

La plataforma de Amazon se ha convertido en un escenario de interacción en el que cada vez más los creadores de contenido expresan sus opiniones políticas, influyendo en las generaciones más jóvenes

Según el informe 'Twitch Revenue and Usage Statistics (2022)', el 73% de la audiencia de Twitch son usuarios de entre 16 y 34 años de edad, porcentaje que pone de manifiesto la importancia de los creadores de contenido como líderes de opinión entre los más jóvenes. Esto, sumado a la constante exploración de nuevos contenidos y experiencias, hace que las retransmisiones cada vez estén menos vinculadas a los videojuegos y surjan temas de conversación más variados, como la política o la economía.

Ante este escenario, la agencia 3AW a través de su CEO y especialista en comunicación política, Miguel Ángel Rodríguez, han analizado las claves del activismo político que se está gestando en Twitch.

Los mensajes políticos cada vez más presentes en los directos

Desde hace un tiempo, el debate de los creadores de contenidos en España ha estado estrechamente relacionado con la cuota de autónomos establecida por el Gobierno a principios de 2022. Streamers como Ibai Llanos, Roma Gallardo, Jordi Wild o Wall Street Wolverline se pronunciaron en sus directos contra las nuevas cuotas anunciadas por el ministro José Luis Escrivá. Uno de los discursos más rotundos fue el protagonizado por Joaquín Domínguez, más conocido como 'ElXokas', quién puso en el centro del problema al presidente Pedro Sánchez, al que insultó y amenazó en repetidas ocasiones.

Asimismo, el debate sobre Cataluña tampoco se libra de tener presencia en Twitch. En el directo del canal de Ibai en el que participó Gerard Piqué y que siguieron más de 100.000 personas, el futbolista de Barcelona no tuvo reparo en hablar sobre las controversias territoriales sobre el catalán y el español.

"Los creadores de contenido se han convertido en ídolos para una comunidad muy fidelizada que se identifica fácilmente con los mensajes que transmiten. Por ello, Twitch debería ser la herramienta idónea para explicar a los jóvenes cómo la política les va a incidir en sus vidas, quieran o no quieran, estén interesados o no, pero siempre desde la reflexión, no la imposición", explica Miguel Ángel Rodríguez, CEO de 3AW.

¿Cómo utilizan Twitch los partidos políticos?

El auge de la plataforma hasta el momento estaba monopolizada por influencers y aficionados a los videojuegos. No obstante, fruto del éxito cosechado en los últimos años, políticos y partidos como Más Madrid o Vox se están abriendo espacio a través del novedoso formato que ofrece este portal. La llegada de la comunicación de masas al streaming no es algo nuevo, pero este canal supone un punto de inflexión.

El primer caso de comunicación política fue la retransmisión de una partida del popular juego Among Us por parte de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, en la que consiguió llegar al medio millón de visitas. Para Rodríguez Caveda, "la estrategia fue clara: generar impacto en la población joven, poco politizada, que rara vez consume programas políticos o noticias políticas para conseguir un mayor número de votantes para Joe Biden. Fue un éxito rotundo".

Según expone el CEO de 3AW, "plataformas como Instagram y Facebook podrían servir como repositorio de archivos audiovisuales que generen los partidos, mientras que en Twitch el mensaje conseguiría 'calar' por medio de la interacción y la cercanía con la comunidad, así como los interesantes debates que pueden surgir en mitad de un directo. Los políticos podrían mostrarse realmente como son... si es que les interesa, claro".