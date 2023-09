Administración Pública: Radiografía del principal anunciante del país

Organizado conjuntamente por la Asociación de Empresas de Comunicación-La FEDE y la Asociación de Consultoras de Comunicación, ADC, esta mañana ha tenido lugar en la sede de la CEOE, la presentación del estudio “Radiografía del principal anunciante del país: La Administración Pública”, investigación que analiza todos los concursos convocados en 2022 por las diferentes administraciones públicas (europea, estatal, autonómica, local y de empresas públicas) para llevar a cabo todo tipo de acciones y campañas de comunicación y publicidad.

Las medidas que defienden las dos asociaciones, según pautas de valoración del sector, son entre otras, ofrecer plazos de presentación de propuestas más razonables que garanticen su calidad, considerar prioritario el componente intelectual y creativo en la valoración de ofertas, eliminar barreras de entrada para pymes como pueden ser las exigencias de solvencia no proporcionales a la valoración del servicio a contratar, y la presentación de propuestas mediante soportes y canales adecuados, complementarios a la presentación electrónica si la Administración no dispone de capacidades suficientes. En este sentido, el informe revela que un 70% de los concursos analizados por el Observatorio no siguen alguna o varias pautas de las que el sector considera que garantizarían la contratación de calidad y el cumplimiento de objetivos que se marcan las propias AAPP a través de la contratación pública.

Javier Calderón, director de Empresas y Organizaciones en CEOE, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, indicando la importancia de eventos y estudios como este que persiguen una relación más fluida entre las administraciones públicas y el sector de la publicidad, junto a José Carlos Gutiérrez, Presidente de La FEDE, que ha señalado la importancia de este proyecto: “Estamos convencidos de que nuestra ayuda y colaboración, son ventajas al servicio de las administraciones públicas, que pueden redundar en un beneficio no solo cuantitativo sino también cualitativo, mejorando sensiblemente la eficacia de esos servicios, y por tanto la gestión del dinero público invertido”.

Posteriormente, Elia Méndez, directora general de La FEDE, ha informado sobre el acuerdo de colaboración alcanzado con la ADC en octubre del pasado año recalcando la envergadura del mismo y próximos retos. Tras su intervención, Fernando Montañés, responsable de Investigación de La FEDE, ha expuesto las principales conclusiones del estudio de inversión de la administración en el 2022, año en el que se convocaron un total de 3.271 concursos públicos, lo que supone un aumento del 9,1% con respecto al año anterior con un presupuesto total de más 1.240 millones de euros, con una disminución del -12,2% en relación al 2021.

Por su parte, Dolores González Pastor, directora general de ADC, ha realizado una breve introducción del “I Estudio y Observatorio de Concursos Públicos de Relaciones Públicas y Digital” señalando que el estudio “refleja que la reciente normativa de contratación pública aprobada tiene aún margen de mejora para cumplir, tanto los objetivos de la propia Ley de Contratos del Sector Público, que a su vez recoge directrices europeas, como los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que aboga por una contratación pública que fomente el crecimiento económico sostenible, la calidad de lo contratado, sea integradora y garantice el acceso de las pymes, la transparencia, la eficiencia y la seguridad jurídica”. Fernando Montañés, responsable del estudio expone los resultados analizados del observatorio.

El acto ha finalizado con una mesa coloquio moderada por Jesús Díaz, director del Programa de la Publicidad, en la que han intervenido Nuria Catalá, directora de negociación y compra de Equmedia, Dolores González Pastor, directora general de la ADC y Fernando Montañes, responsable del estudio. Todos han coincidido en la necesidad de mejora de las vías de presentación y proporcionalidad y que la oferta económica no sea el principal criterio de adjudicación. Catalá ha señalado además que la mayor frustración como técnicos es subir una estrategia de medios a una plataforma y no poder contársela a nadie.

José Carlos Gutiérrez, Presidente de La FEDE, por último ha recalcado, la disposición de las asociaciones para lograr una aproximación a la Secretaría de Estado de Comunicación y a los responsables de mesa de contratación de las diferentes administraciones públicas con el objetivo de que conozcan la realidad de lo que se está haciendo y colaborar con ellos en todo aquello que requieran, para mejorar los criterios de los concursos públicos, lo que redundará en beneficio de todos.