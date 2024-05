Acuerdo para lanzar el Máster en Inteligencia Artificial Aplicada al Marketing PuroMarketing-Tekdi

Desde PuroMarketing llevamos muchos años compartiendo los conocimientos con la comunidad de profesionales del marketing en España y Latinoamérica. Hace un tiempo nos pusimos a pensar en que nos gustaría revolucionar la manera en que se enseña el marketing en las Universidades y escuelas de negocio. Fruto de esa reflexión, decidimos arrancar con nuestra propia escuela de formación.

Estamos emocionados de presentar nuestro primer programa: el nuevo Máster en Inteligencia Artificial aplicada al Marketing, una propuesta educativa que combina la vanguardia tecnológica con una metodología adaptada a las necesidades de los profesionales modernos. Este programa no solo aborda las últimas tendencias en inteligencia artificial y marketing digital, sino que también ofrece un enfoque práctico y flexible, perfecto para profesionales en activo.

Hemos querido aliarnos para ello con Tekdi, el Instituto Digital de marketing, ventas e IA que dirige Juan Merodio y que cree en una metodología flexible, en la que formándote 15’ al día puedas pasar from zero to hero en unos meses. Por cierto, estuvo con nosotros en el podcast. No te pierdas el episodio.

Metodología Innovadora

El máster se imparte completamente en línea a través de sesiones virtuales, permitiendo a los estudiantes participar desde cualquier parte del mundo y gestionar sus estudios de acuerdo con sus propios horarios. La estructura del programa está diseñada para maximizar el aprendizaje práctico y la interacción:

Sesiones Virtuales : Clases en línea dirigidas por expertos en inteligencia artificial y marketing digital, enfocadas en la aplicación práctica de la teoría.

: Clases en línea dirigidas por expertos en inteligencia artificial y marketing digital, enfocadas en la aplicación práctica de la teoría. Seguimiento Personalizado : Cada estudiante recibe acompañamiento individualizado por parte de un tutor, quien ofrece soporte y orientación a lo largo del curso, así como un asistente virtual de inteligencia artificial que funciona las 24 horas del día.

: Cada estudiante recibe acompañamiento individualizado por parte de un tutor, quien ofrece soporte y orientación a lo largo del curso, así como un asistente virtual de inteligencia artificial que funciona las 24 horas del día. Entrevistas con Profesionales del Sector : Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender directamente de líderes de anunciantes y agencias, que nos contarán cómo están utilizando ellos la IA en su sector.

: Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender directamente de líderes de anunciantes y agencias, que nos contarán cómo están utilizando ellos la IA en su sector. Propmtatones: en los que, a través de la IA, la comunidad de alumnos del máster solucionaréis problemas en directo, pudiendo ayudaros dentro de vuestros proyectos empresariales.

Objetivos del Máster

El programa tiene como objetivo principal preparar a los profesionales para que puedan implementar soluciones de inteligencia artificial en sus estrategias de marketing, comprendiendo tanto los aspectos técnicos como los estratégicos. Los estudiantes aprenderán a:

Diseñar e implementar campañas de marketing digital basadas en IA.

Utilizar herramientas de IA para la personalización y automatización en marketing.

Analizar datos para mejorar la segmentación y la eficacia de las campañas.

Aplicar éticamente las tecnologías de inteligencia artificial en diferentes contextos de marketing.

¿A quién va dirigido?

Este máster está ideado para profesionales del marketing que desean profundizar en el uso de la inteligencia artificial dentro de su campo, de cara a ser más productivos y más competitivos.