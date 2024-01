La influencia que ejerce la Generación Z y su preferencia por comprar en los sitios web de las marcas frente a minoristas y marketplaces

La elección del canal de compra se ha convertido en una verdadera batalla entre sitios de marcas, minoristas y marketplaces online. La toma de decisiones de los consumidores va más allá de la simple selección de un artículo para comprar, ya que los sitios luchan desesperadamente por convertirse en el destino preferido de los compradores.

Un estudio revelador, titulado “The Features Deciding the Battle Between Brands, Retailers and Marketplaces” (Las características que deciden la batalla entre marcas, minoristas y marketplaces), elaborado en colaboración entre PYMNTS Intelligence y Adobe, arroja luz sobre las preferencias y comportamientos de los consumidores. Los resultados se basan en una encuesta realizada a 3521 participantes en EE.UU durante octubre del pasado año 2023, explorando sus acciones y elecciones en el vasto panorama del comercio electrónico.

Uno de los aspectos más intrigantes que surge del informe es la influencia que ejerce la Generación Z en la preferencia por los sitios de marcas.

Con un 43% de esta generación expresando su probable o definitiva preferencia por comprar en el sitio de una marca, una cifra que supera en un 53% la media del consumidor, se evidencia un cambio significativo en las dinámicas de consumo.

La confianza y el precio emergen como factores determinantes en la elección de un canal de compras, y los consumidores que inclinan la balanza hacia un sitio en particular valoran diversas características. El 75% considera que las características relacionadas con el ahorro y la selección son cruciales al tomar decisiones de compra.

Los marketplaces en línea y los sitios web de marcas se destacan en la oferta de funciones, según el 48% de los consumidores encuestados. La velocidad de entrega y el envío gratuito son particularmente valorados, con un 60% expresando su preferencia por los marketplaces en línea debido a estas características. Aunque los sitios de marcas pueden tener un rendimiento inferior en algunos aspectos, un tercio de los consumidores los percibe como iguales a los marketplaces en términos de confianza, servicio al cliente y asistencia en vivo.

La satisfacción del consumidor, por otro lado, muestra variaciones notables según el canal utilizado y los productos adquiridos.

El 80% de los consumidores se declara muy satisfecho al comprar en un marketplace en línea, mientras que las diferencias más pronunciadas se observan en las categorías de ropa y accesorios, donde el 81% elogia la experiencia de compra en línea, en comparación con el 70% al comprar a través del sitio web de una marca.

En este competitivo escenario, la clave para conquistar a los compradores en línea radica en comprender a fondo las prioridades de los consumidores e implementar mejoras estratégicas que no solo cumplan sino que superen sus expectativas. Descargar el informe completo proporciona una visión más profunda de los factores que impulsan las preferencias de compra en línea de los consumidores, brindando valiosas perspectivas para las empresas que buscan destacarse en el cambiante panorama del comercio electrónico.