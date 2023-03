Apple contrata a ejecutiva de publicidad para explorar la inclusión de anuncios en Apple TV Plus

La noticia sobre la contratación de Lauren Fry por parte de Apple sugiere que la compañía está buscando incursionar en el mundo de la publicidad en su plataforma de streaming, Apple TV Plus. Fry es una ejecutiva de publicidad con una amplia experiencia en el campo, y según The Information, su objetivo en Apple será desarrollar un negocio de publicidad en video para el servicio de streaming.

Esta estrategia de Apple se alinea con su enfoque en utilizar cada vez más la publicidad para aumentar sus ingresos. En el año pasado, la compañía ha agregado nuevas ubicaciones de anuncios en la App Store y está considerando la posibilidad de incluir anuncios en aplicaciones como Maps, Books y Podcasts. Ahora, parece que Apple está explorando la posibilidad de incluir anuncios en su plataforma de streaming, que actualmente solo está disponible a través de una suscripción de pago.

Ofrecer un nivel de servicio con publicidad en su plataforma de streaming podría ser una forma para que Apple atraiga a nuevos suscriptores que buscan opciones más económicas, especialmente ahora que la tarifa para acceder a Apple TV Plus ha aumentado. De hecho, no es una estrategia nueva en la industria del streaming, ya que Netflix y Disney Plus ofrecieron opciones de nivel con publicidad el año pasado, y HBO Max lanzó su plan de anuncios en junio de 2021.

La contratación de Fry por parte de Apple también demuestra que la compañía está avanzando con sus planes de incluir anuncios junto con programas populares en su plataforma de streaming, como Ted Lasso y Severance. Esto no es la primera vez que Apple experimenta con la publicidad en sus servicios de streaming, ya que ha incluido anuncios en sus juegos de Major League Baseball y está construyendo una red publicitaria para su servicio de transmisión de Major League Soccer.

En resumen, la contratación de Lauren Fry sugiere que Apple está tomando en serio la posibilidad de introducir publicidad en su plataforma de streaming, Apple TV Plus. Esta estrategia podría ser una forma para que la compañía aumente sus ingresos y atraiga a nuevos suscriptores que buscan opciones más asequibles.