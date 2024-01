La esfera de Las Vegas conquista a marcas y anunciantes que pagarán entre 1 y 2 millones de dólares por Publicidad durante la Super Bowl 

La esperada Super Bowl LVIII se aproxima con rapidez, y las miradas se centran en Las Vegas, NV, donde el gran encuentro deportivo tendrá lugar el 11 de febrero. Sin embargo, más allá de la competencia entre anunciantes por los codiciados espacios comerciales televisivos, otra fuente significativa de ingresos publicitarios está surgiendo en la "exosfera" de la pantalla LED del emblemático recinto Sphere, ubicado en Las Vegas Strip.

De acuerdo con informaciones provenientes de fuentes de la industria, .según el reconocido sitio web de medios Campaign US, la publicidad en el Vegas Sphere durante la semana del Super Bowl oscilará entre la asombrosa cifra de 1 y 2 millones de dólaresEste precio se espera que aumente aún más a medida que se acerque el día del juego, alcanzando su punto álgido el domingo del Super Bowl, ya que únicamente dos marcas han obtenido el privilegio de asegurar un espacio publicitario para ese día en particular.

Dave Kersey, director de medios de la prestigiosa agencia de publicidad GSD&M con sede en Austin, Texas, ha confirmado la existencia de cifras proporcionadas por el equipo de ventas de Sphere, revelando que los precios para el día del partido fluctúan entre 1.5 y 2 millones de dólares. Estos costos son comparables a otros momentos destacados del año, como la víspera de Año Nuevo. En comparación, un anuncio televisivo estándar de 30 segundos durante el Super Bowl tiene un costo aproximado de 7 millones de dólares.

Aunque la fuente de la información no ha desvelado qué marcas ocuparán los espacios en la esfera durante el día del gran evento, el lugar ha confirmado que todo el inventario para la semana del Super Bowl ya está agotado. La toma de posesión del día del juego se extenderá durante aproximadamente 12 horas, presentando arte específico del Super Bowl creado por artistas callejeros, alternándose entre los anuncios.

Normalmente, Sphere destaca entre tres y cuatro marcas diarias, con anuncios que aparecen cada pocos segundos durante un total de aproximadamente cuatro horas de tiempo de pantalla, a un costo de alrededor de 450,000 dólares. Según la fuente, en eventos de esta magnitud, las adquisiciones implican comprar todo el inventario disponible, lo que eleva el precio, además de aplicar una pequeña prima.

Aparte de las residencias de entretenimiento en vivo y las proyecciones de la película original de Darren Aronofsky "Postcards From Earth", los ingresos por publicidad han desempeñado un papel crucial en el modelo de negocios de Sphere desde su apertura el verano pasado. La Fórmula 1 también se hizo presente en el Gran Premio inaugural de Las Vegas en noviembre, con marcas de renombre como NFL Sunday Ticket, PlayStation, Meta, Xbox y Coca-Cola participando en diversas campañas publicitarias.

De acuerdo con una presentación filtrada, se estima que las marcas obtienen alrededor de 300.000 impresiones en persona, junto con otros 4.4 millones generados en las redes sociales durante los eventos en el Sphere. No obstante, determinar el retorno exacto de la inversión se vuelve difícil, ya que las métricas típicas fuera del hogar no siempre aplican.

Una fuente de la industria reflexionó sobre la aparente elevada inversión en publicidad en la esfera de Las Vegas, argumentando que la percepción de caro puede deberse a que la gente no comprende completamente los beneficios y la intensidad de la actividad social generada por los eventos en el lugar. En palabras de la fuente, "a veces la respuesta es que la esfera es cara porque la ven en el sentido típico de los medios de comunicación. No creo que sea lo suficientemente cara, porque no creo que la gente entienda los sobornos que supone. La cantidad de actividad social generada por las cosas que están en la Esfera es escandalosa".