Miguel Sánchez (CausaEfecto): “Al pensar en qué historia puede contar una marca siempre hay que poner al público en el centro”

El 10 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino y con él comienza el Año del Dragón, uno de los más importantes para el país asiático debido a lo que esta figura representa en su cultura, como símbolo de poder, prosperidad y buena fortuna. Inspirada por esta festividad, la agencia creativa CausaEfecto ha lanzado la campaña transmedia ‘Juana y el dragón’, una reinterpretación de la tradicional leyenda de San Jorge y el dragón que trata de desmontar miedos, prejuicios, y estereotipos de género de manera divertida, a través de un cuento dirigido a los más pequeños. Entrevistamos a Miguel Sánchez, director creativo y fundador de CausaEfecto.

¿Cómo surge la idea felicitar el Año Nuevo Chino con la campaña transmedia ‘Juana y el Dragón’?

Al principio nuestra intención fue crear una campaña para felicitar el Año Nuevo occidental el 1 de enero. De hecho, tenemos una idea muy chula guardada en el cajón para otra ocasión. Pero nuestro final de año afortunadamente fue muy intenso y vimos que no llegábamos a tiempo. Teníamos muy claro que queríamos hacer una campaña transmedia y eso lleva bastante trabajo.

Volvimos a la casilla de salida y decidimos pensar algo para el Año Nuevo Chino. Fue la decisión correcta, porque en Navidad todos acabamos hartos de mensajes publicitarios. Por nuestra filosofía no nos gusta contribuir al ruido y saturación de impactos que sufre la gente, y (casi) nadie espera recibir una felicitación en febrero. Nos pareció una buena oportunidad para tener más visibilidad y ser coherentes con lo que es la agencia.

¿De qué manera llegáis a la leyenda de ‘San Jorge y el dragón’ y la reinterpretáis con esta iniciativa?

Necesitábamos una idea que reflejara nuestras capacidades más allá del trabajo que hacemos en el día a día, que se pudiera llevar a distintos medios (desde el papel a redes sociales) y que transmitiera nuestro adn social. Esto último era lo más importante.

En cuanto supimos que 2024 iba a ser el Año Chino del Dragón nos pusimos a trabajar en torno a él, buscando un concepto que encajara. Por otro lado, tengo una niña pequeña, y tanto su educación como los retos a los que se enfrentará como mujer cuando sea mayor, ocupan buena parte de mi cerebro. Mis inquietudes como padre y hacer algo que sirviera como herramienta lúdica y pedagógica fue parte del briefing, y el resto del equipo estuvo de acuerdo.

Simplificando mucho nuestro proceso creativo, dragón + educación infantil + roles de género nos llevaron hasta la leyenda de San Jorge, que necesitaba una buena mano de pintura.

¿Qué mensaje queréis trasladar a los niños y no tan niños?

¡Y niñas y no tan niñas! Perdona la corrección, hoy es un matiz importante.

Que los estereotipos y prejuicios no nos ayudan. Los roles de género no deciden quién eres o cómo debes actuar y el miedo a lo diferente, aunque sea algo lógico y natural, puede hacer que te pierdas cosas interesantes y divertidas.

‘Juana y el Dragón’ cuenta con una página web, pero también con un cuento que se puede imprimir, perfil en Instagram, canal de WhatsApp y una canción. ¿Cómo ha sido la elaboración de las diferentes iniciativas?

¡Muy divertida y muy laboriosa! Tenemos amigos y amigas estupendos que se sumaron al proyecto y lo dieron todo.

La canción infantil la escribió el grupo Inconsciencia Artificial, que leyeron muy bien lo que pretendíamos y sacaron la letra enseguida. La dirección de arte y motion la hizo Sara, que trabaja en la agencia, el videoclip lo dirigí yo, el director de fotografía fue Nacho Noriega, con el que trabajamos desde hace años… Todo fue muy fluido.

El cuento y todas las ilustraciones son de Olga, que también trabaja en la agencia y acababa de hacer un viaje por oriente, contamos con la ayuda de un historiador para el vídeo “serio” que habla de la leyenda… Lo interesante de hacer algo como esto es tocar muchos canales y diferentes, con su propio lenguaje, pero que todo sea coherente con el concepto del que has partido.

¿Habíais realizado antes alguna campaña similar? ¿Con cuánto presupuesto habéis contado?

Venimos de trabajar en multinacionales donde hemos hecho de todo. Pero CausaEfecto no deja de ser una startup y no habíamos tenido la oportunidad de hacer una campaña transmedia. En parte era importante hacerla de esta manera por eso. Aunque sí hay un par de proyectos pendientes de salir este año que son transmedia y de los que no queremos hacer spoiler.

Sobre el presupuesto, lo que te puedo decir es que fue muchísimo más pequeño de lo que refleja el valor de producción de la campaña; casi todo lo hemos hecho internamente. Y nos habíamos puesto como reto demostrar que con poco se puede sacar una campaña creativa de branded content interesante. Un reto con el que, por otro lado, el departamento financiero estaba muy de acuerdo, claro.

CausaEfecto es una agencia creativa joven que se fundó en 2022 y especializada en la creación de contenidos para las marcas de “forma memorable”. ¿Cómo lo hacéis? ¿Con qué compañías trabajáis? ¿Cómo se presenta 2024?

Lo primero que hacemos es poner al público en el centro y pensar qué historia puede contar la marca que sea relevante para los intereses e inquietudes de su público. Y que sea algo real, no impostado. La gente en general y las generaciones más jóvenes en particular, ven enseguida cuándo una marca les quiere vender la moto. Esto hace que su mensaje no llegue o que tengan que invertir muchísimo dinero en medios para conseguir visibilidad. Y ni siquiera así está garantizado que logren sus objetivos.

En CausaEfecto tenemos la suerte (una suerte que hemos buscado) de trabajar con marcas que son muy honestas con la actividad que realizan. Por ejemplo, Urban Planet se dedica al ocio familiar activo y lo que venden es lo que son de verdad. También hemos trabajado mucho para compañías de teatro, con las que sucede lo mismo: lo que cuentas es lo que son, y el público es el que opina y decide. Con marcas así, el reto está en encontrar la manera más adecuada de hacer llegar el mensaje a un público, de nuevo, saturado de impactos publicitarios.

2023 ha sido el año en el que hemos arrancado en serio y 2024 parece que va a ser el de consolidación. Lo bueno es que nuestros clientes están contentos y nos dan la base para seguir creciendo. 2024 tiene que ser el año en el que demos el salto definitivo al cuarto sector y hagamos proyectos que aporten al desarrollo social además del económico, que es para lo que montamos la agencia.

También contáis con una línea de consultoría enfocada Tercer Sector y Cuarto Sector. ¿Cómo les ayudáis?

Desde el día uno quisimos poner nuestros conocimientos a disposición de quien los necesitara pero que, por razones de peso, no se pudieran permitir un desembolso grande de dinero. Hacemos sesiones de coaching para asociaciones que ayudan a personas en riesgo de exclusión social y otras de mujeres emprendedoras, ayudando en la parte de marketing y estrategia creativa.