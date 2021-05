Facebook también se suma al live shopping: por qué las grandes redes se están sumando al boom de la teletienda del siglo XXI

Si había un formato que se veía como algo muy del pasado, era el de la teletienda. La teletienda era una suerte de recurso para las madrugadas o para los momentos publicitarios no tan caros de la televisión lineal. No era un contenido glamuroso y sus productos tampoco eran tan deseables, pero ahí estaba y ahí se mantenía.

Todo ello ha cambiado en los últimos meses. La teletienda se ha puesto de moda, aunque por supuesto no lo ha hecho siguiendo anclada en las madrugadas televisivas. Ahora, se llama live shopping y funciona en redes sociales e internet. No hay señores mostrando las virtudes de bolsas que se sellan al vacío con aspiradoras, pero sí perfiles de la era online - como influencers o embajadores de marca - presentando productos y respondiendo a dudas. Todo se lanza en la red y todo es comprable.

La última en unirse a la tendencia es Facebook, que vinculará los vídeos en directo "shoppables" con las páginas de marca. La iniciativa es limitada y solo operará entre el 21 de mayo y el 16 de julio, al menos en Estados Unidos. Los vídeos serán en el estilo que ya se conoce de otros espacios. La marca lanzará el contenido en directo y los receptores podrán descubrir mientras los productos que se ofrecen. Para poder comprarlos, solo habrá que hacer clic sobre ellos cuando aparezcan en pantalla.

El formato se estrena con marca de moda y de belleza y con grandes nombres ya como pioneros de esta teletienda social. Clinique, Sephora, Bobbi Brown Cosmetics o Abercrombie & Fitch son algunas de las marcas con las que Facebook ha acordado el arranque del formato.

Por supuesto, Facebook no es la única red social que está probando este formato. Snapchat no es tan popular en Europa como en Estados Unidos, pero en ese último país acaba de lanzar un formato de compras dentro de la app que incluirá fiestas en directo. No es exactamente lo mismo, pero sí muy cercano en su esencia.

YouTube también está trabajando en este tipo de funciones - o lo estaba según las filtraciones no hace mucho - y las marcas ya hacen live shopping en plataformas como TikTok. La idea también se ha integrado en el ecommerce y Amazon tiene en su versión .com una opción en la que se pueden seguir este tipo de contenidos y comprar lo que aparece en pantalla.

El boom del live shopping

Pero ¿de dónde viene el boom del live shopping y cómo se ha hecho tan popular? En justicia, habría que decir que los analistas ya estaban apuntando en esa dirección como una de esas cosas que podían crecer mucho y ser cruciales para el futuro del comercio electrónico. Cierto es, eso sí, que hablaban todavía de tendencias potenciales.

Lo que cambió fue el contexto y lo hizo por culpa de la crisis del coronavirus. El ecommerce en general se volvió mucho más importante, porque los consumidores estaban atrapados en sus casas y querían seguir comprando. Al mismo tiempo, querían experiencias más inmersivas, que creasen más la ilusión de estar en una tienda. Fue ahí donde entró el live shopping.

En China, su crecimiento ha sido arrollador. Frente a ese mercado, que marca la tendencia, en EEUU está empezando a crecer de forma destacada y se da por sentado que la moda llegará a Europa.

Marcas de primer nivel y referentes en buenas prácticas de marketing y publicidad han entrado en el formato y fueron pioneras usándolo, lo que ha hecho que el tirón de live shopping crezca.