Cada vez más pendientes de nuestro smartphone: invertimos una media 3 horas y 40 minutos cada día en el uso de nuestro smartphone

La llegada de los smartphones cambió radicalmente nuestra manera de comunicarnos, pero también impactaron rápidamente en muchos otros sectores. Con la popularización del formato app y la digitalización de la sociedad, el teléfono se convierte en una herramienta básica en nuestras vidas y una ventana personal al mundo del consumo. La comunicación, el ocio, el entretenimiento e incluso la gestión de nuestras finanzas se han desplazado al entorno smartphone y las marcas lo aprovechan como vínculo directo para una conexión más personal y eficaz con sus usuarios. Sin embargo, por la manera en la que cada generación ha aprendido a utilizar las tecnologías digitales, existen diferencias significativas de uso en función de la edad de los usuarios y de sus habilidades digitales.

Smartme Analytics, ha presentado hoy su segundo informe Digital Consumer by Generation, un estudio que analiza por generaciones el comportamiento de los usuarios en sus smartphones, analizando en más de 310 millones de huellas digitales la cuota de usuarios, tiempo de uso y visitas diarias entre otras variables, durante los últimos seis meses.

El informe ha sido compartido esta mañana en Madrid durante un evento en la terraza Casa Suecia y ha sido retransmitido online para más de 500 personas contando con Matías Prats Chacón como presentador y coordinador de la mesa redonda. Lola Chicón, CEO y fundadora de Smartme Analytics, Mariana Banazol, directora de Marketing en TooGoodToGo, Ignacio Hernández Co-CEO de Growth y Tecnología de Smartme, y Florent Bannwarth, director de Operaciones en BlaBlaCar han compartido sus puntos de vista sobre los cambios de hábitos del nuevo consumidor, cómo identificarlos y cómo conectar de forma más relevante con estas audiencias.

Cada vez más pendientes de nuestro smartphone

Según este informe, los españoles utilizan su smartphone una media de 3 horas y 40 minutos. Es la Generación Z (entre 18 y 24 años) la que más tiempo dedica a esta actividad con una media diaria de 4 horas 15 minutos. Sin embargo, el tiempo de uso entre los mayores de 25 años está creciendo un 10,5%, reduciendo así la brecha digital entre generaciones. Este tiempo se invierte fundamentalmente en redes sociales y apps de comunicación, aunque también en visionado streaming, juegos, compra online y banca, entre otros.

Especialmente, destaca el uso de las redes sociales entre la Generación Z, que dedica a esta tarea casi dos horas al día, aunque en general, las apps de redes sociales mantienen su protagonismo registrando un incremento significativo en el tiempo invertido en todas las edades. De media se dedica a las redes sociales 1 hora y 18 minutos, un 8,9% más de tiempo respecto al período anterior. En preferencias, en este sector comienzan a notarse diferencias significativas por generaciones, siendo Instagram la favorita para los usuarios entre 18 y 34 años y Facebook para los mayores de 35.

El sector de las apps de comunicación es el que más cuota de usuarios registra y el segundo tipo de apps al que más tiempo se le dedica. A la vez es el más homogéneo en cuanto a tendencias de consumo, Whatsapp, con una penetración del 96%, es la opción favorita para todos los segmentos de edad, seguida de Gmail y las apps para realizar llamadas.

Por último, en cuanto a las aplicaciones financieras, destaca el incremento registrado del uso de Google Pay, creciendo más de 3 puntos porcentuales en los últimos seis meses para todas las franjas de edad, confirmando lo que parece ya una realidad: utilizamos el móvil para todo.

Preocupados por la sostenibilidad

El estudio revela que 85% de los consumidores ha realizado alguna compra online en el último año, destacando que, entre las principales apps de Ecommerce, comenzamos a ver aplicaciones de compraventa de segunda mano. Las apps "peer to peer" que promueven la economía circular están cada vez más presentes en el día a día de los usuarios y en todos los sectores, fundamentalmente para la Generación Z.

En el sector de la moda, vemos como Vinted se posiciona como la segunda app de compra de moda en todas las franjas de edad, por delante de algunas de las marcas más conocidas en nuestro país como Zalando o Zara. También Wallapop consigue colocarse en segunda posición para los Z y en tercera para todos los mayores de 25, y Milanuncios comienza a marcar tendencia entre los más jóvenes alcanzando la cuarta posición. En el sector viajes, destaca BlaBlaCar, la aplicación pensada para compartir coche particular, reduciendo la huella de carbono del transporte privado y permitiendo un ahorro de costes. Esta aplicación se posiciona en segunda posición para los más jóvenes (entre 18 y 34 años) y quinta en los perfiles más adultos (de 35 en adelante).

En el sector Restaurants también encontramos entre las favoritas Too Good To Go, otra aplicación que promueve el consumo responsable y el no desperdicio de comida. Para esta última, aunque se encuentra en el top 5 para todas las edades, destaca en segundo lugar para los mayores de 45, por ser generalmente los encargados de la toma de decisiones en el hogar.

Diferentes generaciones, diferentes intereses y hábitos de consumo

La Generación Z se presenta como un perfil digital y social, usuarios que entienden y aprovechan los beneficios del entorno digital, y dedica el uso del smartphone principalmente al entretenimiento. Además de en redes sociales y aplicaciones de comunicación, invierten su tiempo en plataformas de streaming y en la reproducción de música que evidencian un entretenimiento cada vez más digital.

Por su parte, los Young Millennnials (24 a 34 años), se definen como una generación puente, que comparte con los más jóvenes el conocimiento del entorno digital, pero que comienza a tener más poder adquisitivo. Destacan por el uso generalizado de apps de viajes y restauración.

Las generaciones de más de 35 años, han experimentado una mayor transformación digital a partir de la pandemia, se caracterizan por un mayor poder adquisitivo y su posición como decisores y responsables de compra. Los Old Millennials destacan por el uso de ecommerce a las que dedican 6 minutos de media al día, siendo Amazon la preferida. La Generación X, aquella que incluye a la población digital de más de 45 años, destaca por el uso que hacen de los juegos móviles, siendo la generación que más tiempo le dedica y la única que mantiene el Candy Crush como la favorita. En el resto de generaciones apuestan por otra tipología de juego que les permiten compartir la experiencia con sus amigos o conociendo nuevos jugadores, como el parchís o el Clash Royale.

El informe es un análisis del comportamiento del consumidor digital en base a la monitorización del uso del smartphone en tiempo real gracias a la tecnología Zero Party Data. Se han recopilado datos en una muestra representativa de más de 10.000 usuarios de entre 18 y 65 años durante los últimos 6 meses para registrar de manera objetiva qué servicios digitales utilizaban, en qué momentos y durante cuánto tiempo para disponer de un conocimiento objetivo y actualizado de los hábitos digitales. Finalmente, para el análisis de datos se han definido cuatro grupos de edad: Generación Z (18-24 años), Young Millennials (25-34 años), Old Millennials (de 35 a 44 años) y Generación X (de 45 a 55 años); y las diez industrias más representativas: "Redes sociales", Comunicación personal", "Juegos", "Moda", "Delivery & Restaurants", "Ecommerce", "Plataformas de Streaming", "Viajes", "Banca" y "Música". Las huellas digitales recabadas han permitido profundizar en otros comportamientos como el consumo combinado de medios o los hábitos digitales en el hogar y en el exterior.