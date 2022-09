Las 4 grandes tendencias para tener en cuenta al hacer marketing con influencers en tiempos de crisis

El marketing con influencers se ha convertido en una pieza básica de la inversión en marketing, pero en tiempos de crisis conocer el mercado – y saber qué está cambiando las cosas y qué no – resulta más importante que nunca. No se pueden tirar los euros de inversión con despreocupación, porque el mercado da menos margen de maniobra que nunca.

Pero ¿hacia dónde van las cosas? Eso es lo que se pregunta un estudio reciente de Insider Intelligence y de sus conclusiones se pueden extraer unas cuentas lecciones sobre influencers, inversión y la más óptima estrategia de marketing.

Instagram (todavía) no ha muerto

La primera de las conclusiones del estudio está muy conectada con la gran guerra de mercado que se vive en el universo de los social media. A pesar de todo, Instagram no ha perdido por completo la batalla contra TikTok. Según los datos de Insider Intelligence, la red social seguirá llevándose la mayor parte de los "dólares del marketing con influencers". En el mercado estadounidense, y por mucho que crezca TikTok, este año el 44,7% de la inversión en influencers se hará en Instagram (frente al 15,5% de TikTok) y se mantendrá en el 44,6 y el 44,5% respectivamente en 2023 y 2024 (frente al 17,7 y el 18,5% de TikTok).

Pero TikTok sube de forma importante

Eso no quiere decir que TikTok sea un fiasco o que no vaya a crecer. Nada más lejos de la realidad, de hecho. TikTok no desplaza a Instagram porque esta red social tiene una posición de dominio en el mercado, pero si lo hará con otras. Las cuentas (que toman como muestra el mercado estadounidense, pero ayudan a ver las cosas de una manera más global) apuntan que superará a Facebook este año y a YouTube en 2024 en peso en el reparto de la tarta de la inversión influencer.

Igualmente, y fuera de los influencers, el estudio apunta que la publicidad resulta todavía barata para los anunciantes en TikTok (al menos para quienes se estrenan), pero que eso es todavía una cuestión conectada con la novedad. En los próximos años los precios en esta red social escalarán.

Vídeo, vídeo, vídeo

Más allá del canal, una de las grandes cuestiones está en qué tipo de contenidos se deben priorizar. El estudio lo tiene claro: los marketeros deberían darle peso, antes que a nada, a las colaboraciones en vídeo. TikTok es vídeos, pero además Instagram está priorizando Reels. El vídeo es la pasarela para llegar a las audiencias, casi se podría decir que sí o sí.

¿Qué hacer durante la crisis? Es complicado

Una lección en marketing que se está haciendo visible durante estos tiempos de temor a la crisis es la de recordar que apagar la estrategia de marketing es un error. Para ahorrar, las marcas no deben eliminar el marketing y la publicidad. Pero no apagar la estrategia tampoco supone dar todo por bueno: las compañías deben optimizar más que nunca sus apuestas. Justificar en que se gasta es más importante que nunca. Y ahí el marketing con influencers podría estar en una situación precaria puesto que, como recuerda el estudio, todavía no existen sistemas de medición incuestionables y aún no es complicado asegurar el ROI.