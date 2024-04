Muchas marcas y anunciantes no se fían de los resultados de la publicidad creada con Inteligencia Artificial generativa

La Inteligencia Artificial generativa está marcando un hito en el ámbito creativo, pero su adopción plena está siendo detenida por la cautela de las propias marcas. El uso de esta tecnología en la industria publicitaria ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, con aproximadamente el 50% de las agencias de publicidad ya integrando esta tecnología innovadora en sus procesos creativos.

Esta adopción generalizada de la IA generativa ha impulsado una revolución en la forma en que se desarrollan y producen campañas publicitarias, ofreciendo nuevas posibilidades para la creatividad y la eficiencia en la creación de contenido. Sin embargo, si bien las agencias de publicidad están ansiosas por incorporar esta tecnología innovadora, algunos de sus clientes muestran reservas significativas. De hecho, cada vez más empresas están insertando cláusulas en sus contratos con agencias de publicidad para prohibir el uso de generadores de imágenes de IA y otras herramientas de IA generativa sin una aprobación expresa. Esta tendencia es una respuesta directa a los casos de marcas que enfrentaron duras críticas de sus propios clientes debido al uso de imágenes generadas por IA en sus campañas publicitarias.

Un ejemplo destacado fue el caso de Uber Eats, que suscitó molestias tanto entre los clientes como entre los restaurantes al emplear inteligencia artificial para crear imágenes ficticias de sus productos en el menú. Asimismo, Lego y PlayStation también se vieron envueltos en controversias similares, lo que evidencia los riesgos potenciales asociados con el uso indiscriminado de la IA en la publicidad. Estos episodios han puesto de manifiesto que el uso de imágenes generadas por IA puede perjudicar la imagen de una marca y sus relaciones con los consumidores, y más cuando los resultados no cumplen con los mínimos de calidad deseados. Además, existe la preocupación de que el uso de IA pueda contaminar la producción con la impronta de otra marca y que la propiedad intelectual de una empresa pueda ser utilizada para entrenar modelos de IA sin su consentimiento.

Una de las dificultades que enfrentan las marcas radica en la detección de este tipo de prácticas. Dado que muchas grandes marcas no producen internamente sus activos publicitarios, existe el riesgo de que las agencias que trabajan para ellas utilicen contenido generado por IA sin su conocimiento. Para mitigar este riesgo, algunas empresas están introduciendo cláusulas de "no IA" en sus contratos, que prohíben el uso de esta tecnología en cualquier etapa del proceso creativo, no solo en el producto final.

Diferentes directores ejecutivos de agencias publicitarias han revelado algunos aspectos y matices sobre algunos de estos reciente acuerdos, en los cuales se prohibía expresamente el uso de IA en cualquier contexto sin autorización previa. Esta postura refleja la preocupación generalizada en la industria publicitaria sobre los posibles efectos negativos del uso indiscriminado de la IA en la creación de contenido comercial. Además de las preocupaciones relacionadas con la imagen de la marca y los derechos de propiedad intelectual, existen otros motivos para que las marcas desconfíen del uso de la IA en publicidad. Aunque algunos desarrolladores aseguran que sus generadores de imágenes de IA respetan los derechos de autor de los artistas, no todas las plataformas pueden hacer esa afirmación y algunas enfrentan desafíos legales. En este sentido, una prohibición general del uso de IA resulta más conveniente que entrar en detalles sobre qué tipo de IA es aceptable y cuál no lo es.

Retos de la publicidad y la Inteligencia Artificial generativa

El uso de la Inteligencia Artificial generativa en la industria publicitaria ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, con aproximadamente el 50% de las agencias de publicidad ya integrando esta tecnología innovadora en sus procesos creativos. Esta adopción generalizada de la IA generativa ha impulsado una revolución en la forma en que se desarrollan y producen campañas publicitarias, ofreciendo nuevas posibilidades para la creatividad y la eficiencia en la creación de contenido.

A pesar de ello, este avance tecnológico también ha generado preocupaciones significativas entre las marcas y los consumidores. Según datos recientes, alrededor del 30% de las marcas han incluido cláusulas en sus contratos con agencias de publicidad para prohibir el uso de IA generativa sin autorización previa. Esta medida refleja la creciente preocupación de las marcas por proteger su imagen y su propiedad intelectual en un entorno donde el uso indebido de la IA podría tener consecuencias negativas.

La preocupación de las marcas no es infundada, ya que aproximadamente el 30% de las imágenes generadas por IA contienen elementos que podrían infringir derechos de autor. Esta situación plantea desafíos adicionales para las marcas, que podrían enfrentar demandas legales por el uso no autorizado de contenido generado por IA en sus campañas publicitarias. De hecho, se estima que alrededor del 20% de las marcas ya han enfrentado demandas por este motivo, lo que subraya la urgencia de abordar estas preocupaciones de manera efectiva. Además, los consumidores están cada vez más conscientes de estas prácticas y muestran una actitud crítica hacia el uso de imágenes de IA sin transparencia. Según encuestas recientes, aproximadamente el 70% de los consumidores consideran que el uso de imágenes de IA sin consentimiento es una práctica engañosa, y alrededor del 50% han dejado de comprar productos de marcas que utilizan IA generativa sin ser transparentes sobre su proceso creativo.

Estos datos revelan la complejidad y la importancia de abordar adecuadamente el uso de IA generativa en la publicidad. Si bien esta tecnología ofrece oportunidades emocionantes para la creatividad y la innovación, también plantea desafíos significativos en términos de ética, transparencia y protección de derechos. Aunque la IA generativa ofrece notables oportunidades para la creatividad publicitaria, su adopción plena se ve obstaculizada por las preocupaciones de las marcas sobre los riesgos asociados. La imposición de cláusulas de "no IA" en los contratos con agencias de publicidad y la creciente conciencia sobre los posibles efectos negativos del uso indiscriminado de esta tecnología son indicativos de un cambio de actitud en la industria hacia un enfoque más cauteloso y reflexivo en su aplicación.