Amazon ya es más que un marketplace: se ha convertido en un gigante de la publicidad online

Pensar en Amazon es pensar inmediata y casi, únicamente, en el comercio electrónico más grande del mundo. Empresa experta en la venta online de casi cualquier cosa que ha hecho suya la mítica frase para referirse al Corte Inglés “si no lo encuentras ahí es que no existe”. Aunque si se agudiza el análisis, se puede comprobar que existe también su suscripción Prime y su negocio de la nube, AWS.

Sin embargo, hay algo que los usuarios no terminan de asociar a la marca y es que Amazon es un gigante de la publicidad con ingresos similares, incluso, a los de portales expertos en el ámbito como YouTube.

De experimento a línea de negocio fundamental

Desde hace no muchos años, Amazon comenzó a exhibir publicidad en sus resultados de búsqueda en su tienda online, lo que comenzó siendo un experimento se ha convertido en una línea de negocio fundamental. Los comerciantes han estado utilizando cada vez más esta función para promocionar sus ventas. Cualquier búsqueda rápida que se haga en su web irá acompañada de la pertinente publicidad, cosa que ha conseguido disparar los ingresos de Amazon por publicidad. De hecho, en 2021 sus ingresos por publicidad superaron los 22 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 52% en comparación con el año anterior. En 2022, los ingresos por publicidad superaron incluso a los ingresos de Amazon Prime, que se quedaron en 35.200 millones de dólares, mientras que se registraron ventas publicitarias por valor de 37.700 millones de dólares, superando a YouTube, que facturó alrededor de 30.000 millones de dólares y quedando solo por detrás de Google y Meta, los principales actores de la publicidad en línea.

Con estos datos tan favorables, Amazon ha aumentado significativamente su enfoque en la publicidad y ha logrado un gran éxito en este campo, ha aprovechado la enorme cantidad de datos de los que dispone sobre los hábitos de compra y búsqueda de sus usuarios para ofrecer anuncios altamente personalizados y efectivos en su plataforma. La publicidad de Amazon se realiza principalmente a través de su plataforma de publicidad en línea, Amazon Advertising, que ofrece varias opciones de publicidad para anunciantes, incluyendo anuncios en la página de inicio, anuncios en la parte superior de los resultados de búsqueda y anuncios de productos patrocinados en las páginas de detalles de productos.

Los ingresos de AWS

El impresionante crecimiento de la división publicitaria de Amazon está impulsando sus ingresos hacia la siguiente división más rentable de la compañía, la joya de la corona, Amazon Web Services (AWS), plataforma de servicios en la nube que proporciona una amplia gama de servicios de computación, almacenamiento, bases de datos, análisis, inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT), seguridad, redes, desarrollo de aplicaciones y otros servicios relacionados.

Los servicios en la nube de Amazon cobran gran importancia ya que son los servicios que realmente generan grandes beneficios para la compañía con unos márgenes muy atractivos. En el año 2022, AWS generó ingresos por un valor de 80.100 millones de dólares, más del doble que lo obtenido por publicidad.

A pesar de que el crecimiento de la publicidad es significativo (superior al 20%), el de AWS todavía es mayor (28%). Por lo tanto, no se espera que la publicidad se convierta en el principal generador de beneficios de Amazon por el momento, aunque cabe esperar que en un espacio de tiempo no demasiado amplio así sea, siempre y cuando la gestión de la publicidad se gestione correctamente y no se sature la web con anuncios que terminen haciéndola perder el dinamismo y atractivo que siempre ha caracterizado a Amazon.