Es PuroMarketing 24 - José Huertas y José Luís García-Morato CEO y CGO / Co-Founders de Dobuss

En este episodio de EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Pepe Huertas Jiménez (CEO) y José Luis García-Morato (CGH), cofundadores de Dobuss, una agencia que ha logrado posicionarse como una de las mejores en SEM en España. Durante la entrevista, Pepe y José comparten cómo sus inicios en el mundo comercial les llevaron a fundar Dobuss en 2013, impulsados por la transformación digital y el deseo de ofrecer soluciones reales a las pequeñas y medianas empresas.

Comparten la evolución de su equipo y cultura interna, desde sus primeros pasos centrados en SEO hasta la ampliación de servicios y la profesionalización de sus estructuras, consolidando así una agencia sólida y reconocida. Además, reivindican el potencial de ciudades medianas como Córdoba para hacer marketing de primer nivel, destacando el crecimiento de marcas andaluzas y el talento local como motor de innovación. Su visión de futuro se apoya en la inteligencia artificial y nuevos perfiles profesionales que aporten dinamismo y frescura. Todo con el propósito de construir un grupo formado por personas comprometidas con el crecimiento, asegurando así la continuidad del proyecto más allá de sus fundadores.

