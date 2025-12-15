Es PuroMarketing 34 - Carlos Fernández, CMO de Iberdrola

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Carlos Fernández Guerra, Director Digital y de Social Media de Iberdrola, sobre cómo la utilidad real y la conexión emocional son las verdaderas claves para transformar una gran corporación en una marca icónica y cercana. Carlos nos habla de su formación en periodismo y de una trayectoria que es, en sí misma, la historia de la evolución de la comunicación en España.

Desde sus inicios en medios financieros y revistas de management, pasando por la comunicación interna en gigantes como Leroy Merlín y su etapa revolucionaria en la Policía Nacional, donde rompió los moldes al convertir una institución jerárquica en el perfil de seguridad más seguido y retuiteado del mundo. Durante la charla, profundizamos en el reto de cazar tendencias y salir de la burbuja institucional para hablar el lenguaje de la gente.

Analizando la transición del sector público al entorno del IBEX 35, la importancia de contar con equipos in-house y cómo Iberdrola ha liderado la digitalización en un sector tan regulado como el energético, priorizando lo cualitativo sobre el simple like y demostrando que hasta el servicio más técnico debe aportar valor social para ser relevante. Un episodio imprescindible para profesionales que buscan entender la desintermediación de los mensajes y cómo equilibrar el rigor corporativo con una comunicación humana, ágil y valiente.