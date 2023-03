Marcas y Logotipos comerciales: Demandas y batallas legales por la propiedad intelectual que quizás no conocías

El uso de logotipos y marcas comerciales es una práctica común en el mundo empresarial, pero también es común que surjan demandas y batallas legales sobre la propiedad intelectual de estas marcas. Existen múltiples casos y ejemplos de empresas que se han visto involucradas en demandas relacionadas con la protección de marcas, por violación de derechos de propiedad intelectual o por uso no autorizado de logotipos. Empresas como Nike, Coca-Cola, Starbucks, Apple, McDonald's, Rolex, Chanel, Nestlé, Volkswagen y Adidas han enfrentado batallas legales en relación a la propiedad intelectual de sus marcas.

Las demandas a menudo se centran en la similitud de los logotipos, la posibilidad de confusión entre los consumidores y el uso no autorizado de marcas registradas. Algunos casos se resolvieron fuera de los tribunales con acuerdos confidenciales, mientras que otros fueron desestimados e incluso aún están pendientes de resolverse.

La propiedad intelectual es un tema importante en el mundo empresarial, y es importante que las empresas protejan sus marcas registradas y logotipos para evitar problemas legales en el futuro. Uno de los primeros ejemplos sobre todo ello nos traslada en el tiempo hasta 1985. Aquel año, Nike fue la demandada por la empresa de productos deportivos "K-Swiss" por supuestamente copiar el diseño de su logotipo en el nuevo logotipo de Nike. El caso se resolvió fuera de los tribunales con un acuerdo confidencial.

En 2010, Coca-Cola enfrentó una demanda por parte de una empresa china por supuestamente violar sus derechos de marca registrada en relación a su logotipo. La demanda fue desestimada por un tribunal chino que dictaminó que los logotipos de las dos empresas eran lo suficientemente diferentes como para no causar confusión. Un año más tarde, en 2011, Starbucks fue demandada por la compañía austríaca de productos para el hogar, "Thermoplan AG", por violación de marca registrada de su logotipo. Thermoplan afirmó que el nuevo logotipo de Starbucks, que eliminó el nombre de la empresa y dejó solo la imagen de la sirena, era demasiado similar a su propio logotipo. El caso se resolvió fuera de los tribunales con un acuerdo confidencial.

En 2012, Apple perdió una batalla legal contra la compañía mexicana "iFone" por el uso del término "iPhone" en México. iFone argumentó que tenía los derechos de marca registrada del término "iFone" en México y que el término "iPhone" era demasiado similar. Apple fue ordenada a pagar una compensación por daños y perjuicios a iFone. Dos años después, en 2014, Red Bull demandó a la empresa de bebidas, "Old Ox Brewery", por el uso de una marca similar a su famoso toro rojo en su logotipo. Red Bull afirmó que Old Ox Brewery había violado sus derechos de marca registrada y había causado confusión entre los consumidores.

En 2016, McDonald's perdió una batalla legal contra una empresa de comida malaya por el uso del término "McCurry" en su nombre y logotipo. McDonald's argumentó que el nombre era demasiado similar a su propia marca, pero el tribunal malayo dictaminó que los dos nombres eran lo suficientemente diferentes como para no causar confusión. En 2020 la marca se enfrentaba a otra batalla legal similar. Entonces, McDonald's enfrentó una demanda por parte de la empresa de alimentos vegetarianos, "Impossible Foods", por el uso no autorizado de su logotipo en una promoción de McDonald's. Impossible Foods afirmó que McDonald's había utilizado su logotipo sin permiso y había confundido a los consumidores.

También en 2016, Rolex demandó a la empresa de relojes suizos, "Tudor Watch", por el uso no autorizado de su logotipo en una línea de relojes Tudor que presentaba una corona similar al logo de Rolex. Rolex afirmó que la corona utilizada por Tudor violaba sus derechos de marca registrada y confundía a los consumidores. Un año más tarde, EN 2017, Coca-Cola demandó a la empresa de ropa, "Marc Jacobs", por el uso no autorizado de su logotipo en una línea de ropa que presentaba una tipografía similar a la del logo de Coca-Cola. Coca-Cola alegó que la ropa de Marc Jacobs podía confundir a los consumidores y violaba sus derechos de marca registrada.

En 2018, BMW fue demandada por la compañía estadounidense de iluminación, "LumiLor", por el uso de su tecnología de iluminación en el logotipo de BMW sin permiso. El caso fue resuelto fuera de los tribunales con un acuerdo confidencial. Ese mismo año, Chanel demandó a la empresa de moda italiana, "What About Yves", por el uso de su logotipo en una línea de ropa. Chanel alegó que What About Yves había copiado su logotipo y lo había utilizado sin permiso, lo que podría confundir a los consumidores.

También en 2018, Nestlé enfrentó una demanda por parte de la compañía de software, Atari, por el uso no autorizado del logotipo de Atari en una línea de dulces de Nestlé. Atari afirmó que Nestlé había violado sus derechos de propiedad intelectual al utilizar su logotipo sin permiso.

En 2019, Volkswagen enfrentó una demanda por parte de dos hombres en los Estados Unidos por supuestamente violar sus derechos de marca registrada en relación al logotipo de Volkswagen. Los hombres afirmaron que habían estado usando un logotipo similar desde la década de 1960 y que Volkswagen les había causado daños y perjuicios. El caso fue desestimado por un tribunal estadounidense. El mismo año, Adidas demandó a Forever 21, acusándola de usar su marca de tres rayas en una línea de ropa. Adidas alegó que Forever 21 había violado sus derechos de marca registrada y había confundido a los consumidores. El caso fue resuelto fuera de los tribunales con un acuerdo confidencial.

También en 2019, Ralph Lauren demandó a la marca de ropa canadiense, "Oros Apparel", por el uso no autorizado de su logotipo en una línea de ropa. Ralph Lauren afirmó que Oros Apparel había copiado su logotipo y lo había utilizado sin permiso, lo que podría confundir a los consumidores. El caso aún está pendiente en los tribunales. El mismo año, Louis Vuitton demandó a la compañía de productos de papelería, "My Other Bag", por el uso no autorizado de su logotipo en una línea de bolsas de papel que presentaba una parodia del logotipo de Louis Vuitton. Louis Vuitton alegó que la parodia violaba sus derechos de marca registrada y causaba confusión entre los consumidores.

Como hemos podido comprobar, es bastante habitual que en el mundo empresarial, surjan demandas y batallas legales relacionadas con la propiedad intelectual de sus marcas y logotipos. Muchas de estas demandas se centran en la similitud de los logotipos o marcas ante la posibilidad de confusión entre los consumidores o sobre el uso no autorizado de las mismas. Es importante por ello que las empresas protejan sus marcas registradas y logotipos para evitar problemas legales en el futuro. En general, la propiedad intelectual es un tema importante en el mundo empresarial y debe ser considerada seriamente por todas las empresas que buscan proteger su marca y su reputación.