Cómo Hasbro ha tenido que rectificar para volver al Packaging original de sus figuras de acción tras el clamor de sus fans y consumidores 

Durante el último año y algunos meses, Hasbro ha estado utilizando un nuevo empaque eco-amigable sin ventana en varias de sus líneas de juguetes populares como Star Wars: The Black Series, Marvel Legends y Transformers. Esta transición no ha sido la mejor para los coleccionistas, ya que los productos llegaban rotos o con detalles terribles que no podían ser apreciados debido a la falta de ventana.

Pero parece que todo eso está por cambiar, ya que Hasbro ha hecho un anuncio sorprendente: la ventana volverá a ser parte del empaque. A partir de finales de este año y hasta 2024, Hasbro comenzará a utilizar ventanas creadas con materiales biodegradables o PET reciclado en selectos productos de marcas como G.I. Joe Classified, Power Rangers Lightning Collection, Star Wars Black Series y Marvel Legends.

Esta nueva medida no solo garantiza que la compañía seguirá avanzando hacia un futuro más ecológico, sino que también complacerá a miles de coleccionistas de Star Wars, Marvel y Transformers. Cabe destacar que algunos productos que serán lanzados en agosto aún no contarán con la ventana, pero se espera que los productos de invierno de 2023 sí la incorporen.

Los fanáticos pueden revisar los diseños de empaque sin ventana utilizados en el pasado en la página oficial de Hasbro y leer el anuncio oficial en el mismo sitio web. Hasbro asegura que la nueva ventana será creada con materiales biodegradables o reciclados para minimizar el desperdicio y el uso de plástico virgen. Con esta medida, la compañía se asegura de satisfacer las expectativas de sus fans en cuanto a un empaque de alta calidad y diseño superior.

Agradecen a sus fans por su continuo apoyo y por ser uno de los más fieles seguidores de la marca. Este cambio seguro será muy bien recibido por los coleccionistas y fans de Hasbro en todo el mundo, y les permitirá apreciar mejor los detalles de sus figuras de acción favoritas.

La presión de los fans y consumidores de la Marca

La decisión de Hasbro de volver a implementar ventanas en sus empaques se debe, en gran parte, a los comentarios y sugerencias que recibieron de sus fans. Muchos coleccionistas se quejaron de que el empaque sin ventana no les permitía ver los detalles de las figuras de acción que estaban comprando, lo que les hacía sentir que estaban comprando a ciegas.

Sin embargo, la compañía asegura que su transición al empaque sin ventana se hizo en un esfuerzo por reducir el desperdicio y el impacto ambiental que su producción de empaques estaba teniendo en el planeta. Al utilizar materiales biodegradables y reciclados para la nueva ventana, Hasbro se asegura de que su compromiso con la sostenibilidad siga siendo una prioridad.

Además, este cambio no solo es positivo para el medio ambiente, sino que también lo es para los coleccionistas de figuras de acción en todo el mundo. Al incorporar la ventana, se les brinda la oportunidad de ver los detalles de las figuras de acción y de evaluar mejor si es lo que desean comprar o no.

La decisión de Hasbro de volver a implementar ventanas en sus empaques es una excelente noticia para los coleccionistas de Star Wars, Marvel y Transformers. Con esta medida, la compañía se asegura de satisfacer las expectativas de sus fans en cuanto a un empaque de alta calidad y diseño superior, mientras que también continúa trabajando en la reducción del impacto ambiental de su producción de empaques.