Los colores protegidos por las marcas que no podrás utilizar en el logotipo de tu negocio o empresa

Los colores son una parte importante de la identidad de una marca y pueden ser un factor clave para diferenciarla de sus competidores. Muchas marcas registran sus colores corporativos para protegerlos de ser utilizados por otras empresas, lo que les da un derecho exclusivo sobre su uso en relación con los productos y servicios que ofrecen. Estos colores protegidos por las marcas, no se pueden utilizar en otros logotipos o diseños sin el permiso de la marca propietaria. Se conocen como "colores de marca" o "colores corporativos", y son parte fundamental de la identidad visual de una empresa o marca.

Las marcas registradas tienen el derecho exclusivo de utilizar su color de marca en relación con los productos y servicios que ofrecen. Si otra empresa utiliza un color similar o idéntico en su logotipo o diseño, podría ser considerado una infracción de la marca registrada y podría enfrentar acciones legales.

Uno de los ejemplos más conocidos de un color protegido de marca es el rojo de Coca-Cola. Este rojo brillante y distintivo es parte integral de la marca y se ha convertido en sinónimo de la misma. El color rojo utilizado en la marca y el logotipo de Coca-Cola es un tono brillante y distintivo conocido como "Coca-Cola Red" en inglés. Este rojo se ha convertido en sinónimo de la marca y es un importante componente de su identidad visual. La compañía ha registrado su color rojo como marca registrada en muchos países, lo que significa que no se puede utilizar en otros logotipos o diseños sin el permiso de la empresa. De hecho, Coca-Cola ha tomado medidas legales contra otras empresas que han utilizado un rojo similar en sus productos o publicidad.

A pesar de que este distintivo color se encuentra protegido, la compañía no ha publicado una equivalencia exacta en Pantone de su color. Sin embargo, según diversas fuentes, el color rojo utilizado por Coca-Cola se acerca a Pantone 484 C o Pantone 485 C. Es importante tener en cuenta que la percepción de los colores puede variar según el soporte, la pantalla y la iluminación utilizados, por lo que los colores pueden parecer diferentes en diferentes medios y entornos.

Para los profanos del diseño gráfico y corporativo, aclarar que Pantone es un sistema de identificación y mezcla de colores utilizado en la industria del diseño gráfico, la impresión y la moda. Fue desarrollado por la empresa Pantone Inc. en 1963 y se ha convertido en un estándar global para la comunicación del color en diversas industrias. El sistema de Pantone utiliza una serie de colores estandarizados y numerados para describir los tonos específicos de color, lo que permite una comunicación precisa del color entre diseñadores, fabricantes y clientes. Cada color en el sistema Pantone está representado por un número de identificación único y puede ser mezclado exactamente utilizando tintas o pinturas Pantone específicas.

Otro ejemplo es el verde de Starbucks. Este color brillante y distintivo es una parte importante de la identidad visual de la marca y se utiliza en todos los elementos de la misma, desde el logotipo hasta las tazas y el diseño de las tiendas. Conocido como "Starbucks Green" en inglés, es una parte integral de la identidad visual de la marca y se utiliza en todos los elementos de la misma, desde el logotipo hasta el diseño de las tiendas y los envases de los productos. El verde de Starbucks está protegido por la empresa y no se puede utilizar en otros diseños o logotipos sin su permiso. El verde utilizado por Starbucks en su marca y logotipo se acerca a la equivalencia de Pantone 3425 C.

El azul oscuro de IBM es otro ejemplo de un color protegido de marca. Este tono distintivo de azul se ha convertido en un sello distintivo de la marca y se utiliza en todos los elementos de la misma. IBM ha registrado su color azul como marca registrada en muchos países, lo que significa que no se puede utilizar en otros diseños o logotipos sin su permiso. Curisosamente, el azul oscuro utilizado en la marca y el logotipo de IBM es un color característico conocido como "IBM Blue". El sistema Pantone creó un color oficial para el IBM Blue que es el Pantone 280 C.

El amarillo de McDonald's es otro color protegido de marca. Este tono brillante y distintivo se utiliza en todos los elementos de la marca de la compañía, desde el logotipo hasta los envases de los productos. McDonald's ha registrado su color amarillo como marca registrada en muchos países, lo que significa que no se puede utilizar en otros diseños o logotipos sin su permiso. El amarillo utilizado en la marca y el logotipo de McDonald's es un color característico y distintivo de la marca, y aunque la compañía tampoco ha publicado una equivalencia exacta en Pantone de su color, el amarillo utilizado por McDonald's se acerca a Pantone 123 C o Pantone 7406 C.

UPS, la compañía de logística y transporte, tiene protegido el color marrón, que se utiliza en su logotipo y en la mayoría de sus vehículos y uniformes. Este color distintivo es parte integral de la identidad visual de UPS y es reconocido en todo el mundo como símbolo de la compañía.

También existen combinaciones de colores protegidas por marcas. Por ejemplo, la marca de bebidas Pepsi tiene protegida la combinación de colores azul, rojo y blanco, que se utiliza en su logo y en su identidad visual. De igual forma, Adidas, la marca de ropa deportiva y calzado, tiene protegida la combinación de colores azul y blanco, que se utiliza en su logotipo y en muchos de sus productos.

Por último, el azul y blanco de Facebook es otro ejemplo de un color protegido de marca. Este tono de azul claro se utiliza en el logotipo y otros elementos de la marca de la compañía, junto con el color blanco. Facebook ha registrado sus colores corporativos como marca registrada en muchos países, lo que significa que no se pueden utilizar en otros diseños o logotipos sin su permiso.

Pequeñas empresas y colores protegidos ¿También ilegal?

En multitud de ocasiones, pequeñas empresas y negocios, desconocedoras de los aspectos legales relacionados con la propiedad intelectual, desarrollan sus logotipos de forma interna o personal sin recurrir a la labor de un profesional. Cuando esto sucede, puede ocurrir que se utilicen, sin ser conscientes de ello, algunos de estos colores protegidos.

Si un negocio, independientemente de su tamaño, utiliza un color protegido en su logo, podría estar infringiendo los derechos de propiedad intelectual de la marca que posee los derechos de ese color. Si la marca ha registrado el color como parte de su identidad corporativa, tiene la propiedad exclusiva del uso del color en su sector o industria específica.

El uso no autorizado de un color protegido en el logotipo de una empresa o negocio podría considerarse una infracción de marca registrada o de derechos de propiedad intelectual. Si la marca propietaria del color protegido descubre el uso no autorizado, podría tomar medidas legales contra tu empresa y exigir que dejes de utilizar ese color. Es importante tener en cuenta que cada caso es único y las consecuencias legales pueden variar dependiendo de la marca, la industria y la jurisdicción en la que se encuentre tu empresa.

Los colores protegidos de marca son una parte importante de la identidad visual de una empresa y están protegidos por la ley de marcas registradas. Si estás pensando en crear un logotipo o diseño para tu negocio, es importante que las empresas consulten con un abogado de marcas registradas o experto en identidad visual antes de utilizar un color específico en su logotipo o diseño para evitar posibles infracciones de marcas registradas.