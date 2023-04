La marca Barbie rompe barreras y presenta su primera muñeca con Síndrome de Down

La multinacional de juguetes estadounidenses, Mattel, Inc., ha tomado medidas para fomentar la inclusión. El pasado martes anunció el lanzamiento de una nueva muñeca Barbie con síndrome de Down. La intención detrás de esto es permitir que aún más niños y niñas se identifiquen con la popular muñeca, del mismo modo que hacer que esta represente mejor la diversa realidad que nos rodea. "Este ejemplar está rompiendo barreras al crear la primera muñeca de moda con síndrome de Down", explica Lisa McKnight, vicepresidenta de Barbie. En España estará disponible a partir del 1 de mayo.

Con cintura de avispa, ojos azules maquillados y coleta rubia, así se daba a conocer la primera versión de Barbie el 9 de marzo de 1959, una versión que poco a poco se ha ido dejando atrás para apostar por la naturalidad, la diversidad y el empoderamiento. La icónica muñeca, que lleva siendo el juguete estrella durante más de 6 décadas, representa ahora mejor que nunca la realidad social.

En busca de un diseño fiel a la realidad y con la intención de no caer en estereotipos, Mattel, Inc. colaboró con la National Down Syndrome Society de Estados Unidos en el diseño de la muñeca. Kandi Pickard, su presidente y CEO ha compartido su satisfacción al colaborar en la creación de la muñeca Barbie con síndrome de Down. “Ha sido un honor participar en este proyecto”, que destaca la importancia de la representación en la sociedad. Pickard ha destacado que la inclusión de la muñeca es un paso significativo hacia la aceptación y celebración de la diversidad.

Desde el ámbito de la estrategia de marketing y publicidad, la iniciativa de Mattel de lanzar una muñeca Barbie con síndrome de Down es un ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar la inclusión y la diversidad como herramientas de marketing.

La nueva versión de Barbie tiene un rostro más redondeado y unos bonitos ojos almendrados, además lleva unas prótesis ortopédicas que le ayudan a andar y un significativo vestido floreado en tonos azules y amarillos, colores que representan el Día Mundial del Síndrome de Down. Con la coquetería que caracteriza a Barbie, a este nuevo modelo no le podían faltar los complementos, en este caso, han optado por un collar rosa con tres flechas que representa la trisomía 21.

En cuanto al aspecto estratégico desde la visión del marketing de marca de esta iniciativa, podemos destacar que la inclusión de la muñeca Barbie con síndrome de Down puede proporcionar una diferenciación a Mattel respecto a su competencia en la industria de juguetes. Además, muestra el compromiso de la compañía con la inclusión y la diversidad, lo que puede mejorar su imagen y reputación entre el público y atraer a consumidores que valoran estos valores en las marcas.

De igual forma, otro aspecto estratégico importante de la inclusión de esta muñeca es el empoderamiento que puede proporcionar a los niños y niñas que tienen discapacidades o conocen a alguien que las tenga. Al ver una muñeca que representa su realidad, esto puede fomentar una mayor autoestima y confianza en ellos mismos.

La inclusión de la muñeca Barbie con síndrome de Down también puede ayudar a posicionar a la marca como más socialmente consciente y responsable, lo que puede ser atractivo para un público cada vez más consciente de la importancia de estos valores. La campaña publicitaria de la nueva muñeca Barbie con síndrome de Down puede ser una oportunidad para que Mattel se comunique con su público objetivo de manera efectiva, demostrando su compromiso con la inclusión y la diversidad.

“Nuestro objetivo es permitir que todos los niños se vean a sí mismos en Barbie”, dijo el martes en un comunicado Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva de Mattel a cargo de la marca Barbie . “El juego de muñecas, fuera de la propia experiencia vivida por un niño, puede enseñar comprensión y desarrollar un mayor sentido de empatía, lo que lleva a un mundo más tolerante” afirmó.

La modelo con Síndrome de Down Ellie Goldstein punblicó en su instagram: “cuando vi la muñeca me sentí muy emocionada y orgullosa. Significa mucho para mí que los niños puedan jugar con la muñeca y aprender que cada uno es diferente”. El hecho de que la modelo con síndrome de Down, Ellie Goldstein, haya publicado en su Instagram su entusiasmo por la muñeca puede ser una excelente forma de difundir el mensaje y aumentar la visibilidad del lanzamiento.