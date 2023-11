Las claves de la comunicación para las marcas a partir de su comportamiento frente a la IA

La Inteligencia Artificial ha revolucionado nuestro mundo. Tanto es así que ya afecta al día a día del conjunto de nuestra sociedad y, en consecuencia, a las marcas que conforman nuestros hábitos de consumo. En este punto, nos encontramos ante una encrucijada, y las firmas tienen dos opciones: asumir esta nueva tecnología y adueñarse de sus utilidades (y asumir sus riesgos), o dejar pasar un tren que puede definir su relevancia en el futuro.

En esta línea, y para poder entender mejor el nuevo paradigma de las marcas, Hotwire, consultora líder mundial en relaciones públicas, comunicación y marketing tecnológico, lanza su estudio “Storytelling de marca en la era de la IA”, realizado en colaboración con House Of Beautiful Business.

A través del análisis llevado a cabo con la ayuda de múltiples perfiles, entre los que se encuentran expertos en IA, periodistas, ciberpsicólogos, diseñadores y líderes de marcas, ambas consultoras se han preguntado, por un lado, ¿cómo deben o pueden guiarnos los directivos de las marcas en este nuevo contexto? Y, por otro, ¿qué deben hacer con el espacio narrativo que surge como resultado de la implantación de esta nueva tecnología?

Para ello, en primer lugar, se ha establecido el contexto del estado actual de la IA Generativa y su relación con las marcas, con un repaso a las narrativas sociales emergentes. A partir de ahí, se ha logrado establecer la “Matriz de Marcas en la Era de la IA”, un marco de espacios narrativos creado para ayudar a los líderes a decidir cómo orientar su perspectiva sobre la IA. Estos espacios se dividen en cuatro arquetipos:

Estilo de vida transhumano : son aquellas firmas que eligen posicionar la IA como el elemento protagonista de su storytelling. Este arquetipo presenta una actitud optimista ante la tecnología, son pioneros en adoptarla, y se comprometen de forma continuada y pública con la IA.

: son aquellas firmas que eligen posicionar la IA como el elemento protagonista de su storytelling. Este arquetipo presenta una actitud optimista ante la tecnología, son pioneros en adoptarla, y se comprometen de forma continuada y pública con la IA. Toque humano de alto nivel : se caracterizan por una actividad basada en la artesanía, la tradición y las experiencias interpersonales. Por tanto, la IA no ocupa un lugar destacado en su lista de prioridades. Estas marcas tienen un escepticismo intrínseco respecto a la IA, y suelen ser las más conservadoras en este aspecto.

: se caracterizan por una actividad basada en la artesanía, la tradición y las experiencias interpersonales. Por tanto, la IA no ocupa un lugar destacado en su lista de prioridades. Estas marcas tienen un escepticismo intrínseco respecto a la IA, y suelen ser las más conservadoras en este aspecto. Anclajes de estabilidad : las marcas identificadas en este espacio son escépticas ante la IA. Por ello, a pesar de implementarla en ciertos aspectos de su día a día, eligen no incluir la IA en su storytelling.

: las marcas identificadas en este espacio son escépticas ante la IA. Por ello, a pesar de implementarla en ciertos aspectos de su día a día, eligen no incluir la IA en su storytelling. Máxima comodidad: incluye a aquellas marcas que utilizan la IA como una herramienta para mejorar el servicio al cliente. Las firmas ubicadas en este arquetipo abordan la IA desde un punto de vista pragmático, reducido simplemente a la utilidad de la compañía. Esto, según el informe, provoca que muchas de estas marcas no prioricen esta tecnología dentro de su storytelling.

Una vez detectadas estas conductas, el informe describe el potencial estratégico para las marcas, así como las oportunidades y retos que se les abren una vez que han sido ubicadas en uno de los arquetipos definidos. Así, a partir de ese momento, las compañías, dependiendo de su perfil, pueden detectar más fácilmente los retos y las oportunidades que se les abren y establecer nuevas estrategias más certeras en torno a su relación con la IA.

El resultado y las conclusiones del informe han sido presentados a profesionales del sector en un evento celebrado en las oficinas de Hotwire en Madrid este miércoles, 29 de noviembre, y ha estado conducido por Beatrice Agostinacchio, directora general de Hotwire en España e Italia: “Es un deber de las marcas asumir la IA y determinar su comportamiento sobre ella para fijar una narrativa cohesionada, actualizada, y que se mantenga en línea con su público objetivo”. Y añade: “gracias a la Matriz de marcas en la era de la IA, las empresas pueden tener una visión más clara de cómo comportarse y de qué forma aplicar la IA en sus estrategias de negocio y en su comunicación, entendiendo los retos y las oportunidades en esta nueva era”.

“El desarrollo de la IA avanza a una velocidad vertiginosa, al igual que el ciclo de la actualidad. Dirigir una marca mientras se navega por un panorama cambiante es un reto increíble, ya que proliferan tanto las oportunidades como los riesgos. Cada narrativa de marca se verá impactada por la IA, y este informe tiene como objetivo proporcionar orientación y recursos a aquellos que construyen mejores futuros," apunta Till Grusche, co-founder and co-CEO of the House of Beautiful Business.