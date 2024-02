Masters del Universo: De la marca a las licencias de unas figuras de acción de Mattel que cumplen 40 años

Masters del Universo, la icónica franquicia de figuras de acción de Mattel, llegó a España en 1984, presentando personajes como He-Man y Skeletor que cautivaron a diferentes generaciones. Lo que comenzó como un fenómeno infantil ha evolucionado a lo largo de cuatro décadas, convirtiéndose en una franquicia apreciada por coleccionistas de todo el mundo.

Masters del Universo ha dejado una huella indeleble en España a lo largo de cuatro décadas, marcando la cultura popular con sus apasionantes aventuras. La celebración de su 40 aniversario en Starraco Unlimited se presenta como un tributo imprescindible a esta franquicia icónica de Mattel. Las actividades programadas y las sorpresas previstas prometen un fin de semana lleno de emoción y diversión para los fans que deseen sumergirse en el universo de He-Man y sus compañeros.

El Impacto Duradero de Masters del Universo

Masters del Universo ha trascendido su origen como fenómeno infantil para convertirse en un ícono cultural con un impacto significativo. Acreditada por popularizar el género de fantasía heroica en la década de 1980, la franquicia ha sido elogiada por sus personajes fuertes y sus historias emocionantes que continúan resonando en la cultura actual.

El éxito duradero de Masters del Universo se debe en parte a las estrategias de marketing innovadoras implementadas por Mattel a lo largo de los años. Desde figuras de acción con características especiales que cautivaron a los niños hasta una serie de dibujos animados emocionante y llena de acción, Mattel ha sabido mantener fresca la franquicia y transmitir valores positivos como el bien contra el mal, la amistad y el trabajo en equipo.

En 2017, Mattel lanzó una nueva línea de figuras de acción llamada "Masters of the Universe Origins". La línea se basa en los diseños originales de las figuras de acción de 1982.

¡Yo tengo el poder!

En la década de 1980, los anuncios de las figuras de acción Masters del Universo de Mattel dejaron una marca indeleble en la infancia de muchos. Estos anuncios, llenos de acción, emoción y aventura, capturaron la imaginación de toda una generación de niños. Los elementos clave de estos anuncios se centraron en resaltar la acción, mostrando a He-Man y los Masters enfrentándose a Skeletor y sus secuaces en escenas llenas de emoción. Estas representaciones no solo entretenían, sino que también inspiraban a los niños a recrear las épicas batallas en sus propios hogares con las figuras de acción.

Las frases memorables, como "¡Por el poder de Grayskull!" y "¡Yo tengo el poder!", se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano de los niños de la época, quedando grabadas en sus recuerdos de manera perdurable. La música de los anuncios, épica y emocionante, desempeñó un papel esencial al crear una atmósfera de aventura y peligro, intensificando la experiencia visual y emocional para los espectadores.

En 2017 la cadena de supermercados británica MoneySuperMarket lanzó un anuncio publicitario bajo el título He-Man and Skeletor Dancing. El anuncio mostraba a los dos archienemigos bailando al ritmo de la canción "The Time of My Life" de la película Dirty Dancing, alcanzando un gran éxito que poco después fue parodiado en múltiples versiones.

Estrategias de Marketing: Claves del Éxito de Masters del Universo

Mattel ha desplegado diversas estrategias de marketing a lo largo de los años para promover Masters del Universo con gran éxito. Las figuras de acción Masters del Universo se destacaron por sus características especiales, como músculos móviles, armas desplegables y vehículos transformables, convirtiéndolas en objetos de deseo para los jóvenes consumidores.

La serie de dibujos animados Masters del Universo se convirtió en un componente esencial del fenómeno, presentando personajes memorables y transmitiendo valores positivos que resonaron con la audiencia. Mattel también aprovechó la publicidad en televisión, radio y prensa para llegar tanto a niños como a adultos, centrando sus mensajes en la acción, la emoción y la aventura. En 2020, Netflix lanzó una nueva serie de dibujos animados llamada "Masters del Universo: Revelación". La serie fue producida por Kevin Smith y contó con el regreso de algunos de los actores de doblaje originales de la serie de 1983.

En 2021, Sony Pictures estrenó una película de acción real llamada "Masters del Universo". La película fue dirigida por Adam Nee y Aaron Nee y protagonizada por Kyle Allen como He-Man y Mark Hamill como Skeletor.

Las promociones y eventos, como el "Gran Concurso de Masters del Universo", organizado en 1984, contribuyeron a generar entusiasmo y ventas. La campaña "El poder está en tus manos" de 1983 reforzó la idea de que los niños podían emular a He-Man y luchar contra el mal, conectando emocionalmente con la audiencia.

Con el cambio de los tiempos, Mattel ha incorporado el marketing digital a su estrategia, creando un sitio web oficial y utilizando redes sociales y marketing de influencers para llegar a la nueva generación de fans.

El papel crucial de las Licencias en el éxito continuo

Mattel, como propietario de la licencia de Masters del Universo, ha utilizado estratégicamente las licencias para ampliar el alcance de la franquicia y generar ingresos adicionales. Las licencias de productos, contenido y promoción han permitido que otras compañías produzcan una variedad de productos basados en la franquicia, desde figuras de acción retro hasta series de televisión y videojuegos.

Empresas como Super7, Funko, Netflix, DC Comics y Bandai Namco Entertainment han obtenido licencias para crear productos y contenido que han mantenido la franquicia fresca y emocionante para los fans. Estas licencias no solo amplían el alcance de Masters del Universo a una audiencia más amplia, sino que también generan ingresos adicionales tanto para Mattel como para las empresas con licencia.

FUNKO POP con los personajes de Master del Universo en la tienda decastillacomic.es

Starraco Unlimited, un homenaje a Masters del Universo

La magia que la hizo querida desde sus inicios sigue viva, y en honor a su 40 aniversario en España, Mundo Masters, una asociación especializada en la propiedad, se prepara para celebrar el éxito de He-Man y compañía en el evento Starraco Unlimited.

Este evento, que destaca por ser un homenaje a Masters del Universo, contará con la colaboración de Mattel para presentar las últimas novedades de productos. Axel Giménez, ilustrador reconocido de Mattel por sus obras de fantasía y ciencia ficción de Masters del Universo, ofrecerá una mesa redonda en la que se explorará en profundidad el universo de los Masters. Además, el stand dedicado a la franquicia promete sorpresas a lo largo del fin de semana, con ilustraciones exclusivas y sorteos que despertarán el interés de los asistentes.

El escenario de este evento será el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, ubicado estratégicamente cerca de la estación de tren, facilitando el acceso a los entusiastas que no querrán perderse esta experiencia única. Con más de 12,000 m2, los visitantes se sumergirán en actividades relacionadas con sagas icónicas de ciencia ficción, desde photocalls temáticos hasta exposiciones, charlas y food trucks que ofrecerán una experiencia inolvidable.