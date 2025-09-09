Es PuroMarketing 25 - Maialen Carbajo, Directora de Travel y Retail de Google España

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Maialen Carbajo, Directora de Grandes Cuentas de Retail & Travel en Google, dos sectores estratégicos que marcan el pulso del marketing digital a nivel global.Durante la entrevista, Maialen repasa su trayectoria profesional, desde sus inicios en Reckitt Benckiser y L’Oréal hasta su salto a Google, donde lidera estrategias con grandes marcas de retail y viajes. Comparte aprendizajes clave sobre la importancia del consumidor, la medición, la rentabilidad y cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en la que las empresas se comunican con sus audiencias.Coincidiendo con el 25º aniversario de Google Ads, Maialen analiza cómo la plataforma ha revolucionado la forma de hacer publicidad, democratizando el acceso a las herramientas digitales y permitiendo a las marcas conectar con sus audiencias de manera más precisa, rentable y contextual. Además, hablamos sobre las diferencias entre los mercados de EE. UU. y España, el valor del networking y cómo la IA generativa está cambiando la creatividad y la estrategia en las empresas.Un episodio imprescindible para aquellos profesionales que quieran entender cómo piensan las grandes marcas, cómo se toman decisiones en Google, y hacia dónde se dirige el futuro del marketing y los viajes en la era de la inteligencia artificial.