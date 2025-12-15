Es PuroMarketing 36 - Mónica Díez, Marketing Manager de Patatas Meléndez

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Mónica Díez, Marketing Manager de Patatas Meléndez, sobre cómo la visión estratégica y la innovación tecnológica han conseguido transformar un producto básico en una marca de valor y posicionar a la compañía como líder indiscutible del sector.

Repasamos la trayectoria de Mónica, una profesional que ha crecido desde sus inicios en la mítica agencia Contrapunto hasta sus dieciocho años de experiencia en el sector retail con marcas como El Árbol y DIA. Un recorrido marcado por la gestión de grandes presupuestos y el aprendizaje, donde la capacidad de adaptarse de lo analógico a lo digital la preparó para saltar y construir un departamento de marketing desde cero. Durante la charla, profundizaremos en el éxito de Patatas Meléndez al hacer "visible lo invisible", otorgando identidad propia a una categoría tradicionalmente ignorada por el branding. La importancia de conectar con el sector primario a través del proyecto Meléndez x Origen, la apuesta por una industria altamente robotizada y el desafío de comunicar las bondades del producto para revertir la tendencia de consumo.

Todo ello bajo un modelo donde el marketing no es un accesorio, sino un motor de negocio orientado a resultados y a la excelencia en el punto de venta. Un episodio imprescindible para entender cómo el conocimiento profundo del cliente y el respeto por el origen son las herramientas definitivas para liderar el mercado y dignificar los productos más esenciales en nuestro día a día.