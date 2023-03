Instagram presenta la función de "Notificaciones de Marca" para conectar a las empresas con sus seguidores

Instagram, la popular plataforma de redes sociales, ha anunciado una nueva función que permitirá a las marcas enviar notificaciones directamente a los usuarios a través de la aplicación móvil. Esta nueva herramienta, denominada "Notificaciones de Marca", se lanzará próximamente con el objetivo principal de permitir a las marcas establecer una relación más cercana con sus seguidores y aumentar la fidelidad a la marca.

Las notificaciones de marca se enviarán a aquellos usuarios que hayan interactuado previamente con una marca en la plataforma, como aquellos que hayan dado "me gusta" o comentado en una publicación. Estas notificaciones aparecerán como cualquier otra en la bandeja de entrada de la aplicación.

La nueva herramienta permitirá a las marcas establecer una comunicación más directa con sus seguidores, enviando actualizaciones sobre nuevos productos o promociones, así como recordatorios de eventos o fechas importantes. De esta forma, las marcas podrán aumentar su alcance y fomentar una mayor interacción con sus seguidores en la plataforma de Instagram.

Para garantizar la privacidad y la comodidad de los usuarios, Instagram ha asegurado que estos tendrán un control total sobre las notificaciones que reciben de las marcas, pudiendo optar por desactivarlas para cualquier marca en particular o para todas las marcas en general.

La nueva función de notificaciones de marca se suma a otras herramientas que Instagram ha lanzado recientemente para ayudar a las marcas a conectarse con sus seguidores, como la función de compras y la posibilidad de crear perfiles de empresa. Estas herramientas pretenden ayudar a las marcas a crear una presencia en línea sólida y aumentar su alcance y fidelidad entre sus seguidores.

Si bien la nueva función ha sido bien recibida por las marcas como una manera efectiva de llegar directamente a su público objetivo, algunos críticos han expresado preocupaciones sobre la privacidad y el aumento del spam y la publicidad no deseada. No obstante, Instagram ha asegurado a los usuarios que tendrán un control completo sobre las notificaciones que reciben y podrán optar por no recibirlas.