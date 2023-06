Los secretos del algoritmo de Instagram al descubierto

Uno de los secretos mejor guardados de Instagram acaba de revelarse. Y es que la red social propiedad de Meta acaba de informar sobre el funcionamiento de su algoritmo, explicando cuáles son los motivos por los que el feed luce de una manera o de otra dependiendo de los gustos de sus usuarios, y algo en lo que los expertos de marketing siempre han tenido que trabajar para poder posicionar sus productos o servicios de la mejor manera posible. Así, algo que era un secreto, ya no lo es más, aunque sigue siendo igualmente complicado, ya que hay muchos factores a tener en cuenta.

La intención de Instagram es “brindar más información sobre cómo funciona la clasificación en Instagram para ayudar a las personas a mejorar su experiencia y a los creadores a entender cómo podría mostrarse su contenido”, según ha señalado la compañía en un comunicado . En concreto, Instagram ha resaltado de que no se trabaja con un único algoritmo sino que se utilizan una serie de algoritmos, clasificadores y procesos, que varía dependiendo de la sección de la plataforma (Reels, la sección de explorar, las búsquedas de personas o las historias, entre otras cosas) y también añade funciones y controles como “mejores amigos”, “favoritos” o “seguidos” para que así los usuarios puedan personalizar aún más su experiencia.

Feed, muy personalizado incluso en tipo de contenido que se prefiere

De esta manera, Instagram ha explicado que en el feed, que es como el panel de publicaciones que ve un usuario cuando abre la app o la web, se incluyen no solo las publicaciones recientes de las personas que sigue un usuario, sino también aquellas publicaciones de cuentas que no se siguen pero que “creemos que te pueden interesar”. La pregunta es cómo Instagram sabe lo que puede gustar a un usuario. Pues bien, la plataforma ha comentado que existen muchos factores, como qué siguió el usuario, a quién, qué le gustó o con quién interactuó en las últimas horas o días. Gracias a esta información, Instagram personaliza al máximo el feed que puede ver el usuario para que así se pueda lograr un equilibrio que guste al usuario.

Pero Instagram no sólo tiene en cuenta el contenido, sino también el formato preferido del usuario. Así que si a un usuario le gustan más los vídeos, las recomendaciones estribarán sobre contenidos en vídeo. Instagram ha bautizado esta información como “señales” y ha señalado que ·hay miles de ellas”, incluyendo desde cuándo se compartió una publicación, la frecuencia con la que gustan los vídeos.

En concreto, Instagram ha destacado que existe un orden aproximado de importancia: la actividad del usuario (los posts que gustaron, que se compartieron o que se guardaron o comentaron), la información sobre la publicación (su popularidad, la fecha de publicación o su ubicación, si es que hay esa información), la información sobre la persona que realizó la publicación (incluyendo la información sobre las veces que los usuarios han interactuado con esa persona en las últimas semanas) y el historial de interacción con alguien (incluyendo si el usuario ha comentado o no las publicaciones de los demás).

Con toda esta información, el algoritmo de Instagram hace una serie de predicciones, que son estimaciones sobre la probabilidad de que el usuario interactúe con una publicación de diferentes maneras. Así, se tienen en cuenta si el usuario pasa algunos segundos en un post, si los comentan, si le ha dado a me gusta, o si la comparte o toca la foto de perfil. “Cuanto mayor sea la probabilidad de que realices una acción y cuanta mayor ponderación asignemos a esa acción, verás la publicación más arriba en el feed”. La intención es destacar la información o las publicaciones que más interesan a los usuarios lo más arriba posible.

Ahora bien, Instagram ha advertido de que hay otras consideraciones a tener en cuenta, como que se intenta evitar mostrar demasiadas publicaciones de una misma persona o demasiadas publicaciones sugeridas seguidas.

Instagram también ha recordado de que si se incumplen las reglas de la comunidad de la plataforma, los usuarios pueden ver que tienen algunas funciones restringidas, como el Instagram Live, aunque también pueden terminar suspendiendo la cuenta. El usuario, por supuesto, siempre tendrá una opción de apelar a esta decisión de Instagram.

En este sentido, la compañía ha mencionado que aquellos contenidos que pueden infringir las normas comunitarias o que tienen la opción de poder ser reportados por los usuarios siempre aparecerán al final del feed.

El orden de las historias, también en función del algoritmo

Otro de los apartados favoritos por los usuarios y que se utilizan también mucho en marketing es el de historias, donde muchos influencers publican sus opiniones (seguramente pagadas) sobre un producto, aunque otros creadores de contenido publicitan también sus posts y nuevos contenidos ya que muchos usuarios consumen más historias que otra cosa dentro de la plataforma. Pues bien, las historias de Instagram también se ven de una determinada manera dependiendo del algoritmo y de la información que se va recogiendo de los usuarios. Y no, no es por orden cronológico, sino que va en función de diferentes aspectos.

Así, Instagram tiene en cuenta el historial de visualizaciones, que analiza la frecuencia con la que se ven las historias de una cuenta determinada, priorizando aquellas historias que “pensamos que no quieres perderte”. También considera como importante aquel historia de interacciones, que analiza la frecuencia con la que el usuario interactúa con las historias de esa cuenta, tanto si se manda un mensaje privado o si ha dado a me gusta.

Por supuesto, también tiene en cuenta su vínculo, analizando la relación con el autor en términos generales y las probabilidades de que sean amigos o familiares.

Con toda esa información, Instagram hace una serie de predicciones y ofrecerá primero aquellas que, según la plataforma, son más relevantes para el usuario.

Explorar, priorizando los gustos por encima de todo

La sección de Explorar también está sujeta al algoritmo. Así que cuando se va a ese apartado, lo que se ve en él no es casual, sino que responde a una serie de predicciones realizadas por Instagram, en función de los gustos de los usuarios. Así es normal que a alguien que le gustan las manualidades, los vídeos de este tipo de contenido estén más arriba que otros de gastronomía, por ejemplo. De hecho, Instagram ha mencionado que la mejor manera de intuir el interés que tiene un usuario por algo es “predecir la probabilidad de que haga algo con la publicación”. Por tanto, tiene en cuenta una serie de señales, como la información sobre la publicación (aquí se fijan en la popularidad de una publicación y que son muy importantes para esta sección), la actividad del usuario en el apartado de Explorar (es decir, lo que le ha gustado, lo que ha guardado, lo que ha compartido, etc, en el pasado), el historial de interacción con la persona que realizó la publicación (que da una idea a Instagram del interés que podría tener en lo que compartió una determinada persona), la información sobre la persona que realizó la publicación (incluyendo la cantidad de veces que los usuarios interactuaron con esa persona en las últimas semanas).

Instagram también ha recordado que en Explorar normalmente se ve contenido de gente a la que no se sigue, y que hay una serie de normas de recomendaciones, por lo que no se recomienda contenido que muestre violencia o productos regulados, como tabaco, productos de vapeo o fármacos. En el caso de que una cuenta publique reiteradamente este tipo de contenido verá que ninguna de sus publicaciones podrá recomendarse durante un tiempo.

La clasificación de los reels, ordenados en función de los gustos

Instagram ha dado, en los últimos años, mucha prioridad a los contenidos en Reels. De hecho, es una de las estrategias para poder luchar contra el poderoso TikTok, que ha visto cómo se ha convertido en una de las plataformas esenciales para los usuarios que comparten contenido en vídeo. Pues bien, esta sección también está sujeta a unos algoritmos determinados y que funcionan de manera similar a la sección de Explorar. En concreto, Instagram ha señalado de que “primero se buscan reels que creemos que pueden gustarte y luego los ordenamos en función de lo interesante que creemos que son para ti”.

Para poder tener esta información, Instagram hace uso de encuestas a los usuarios, preguntando si creen que un reel vale la pena o no y con esa información se va mejorando lo que se va ofreciendo al usuario.

Instagram entonces vuelve otra vez a utilizar las predicciones sobre los gustos de los usuarios, algo que es indispensable a la hora de hacer una estrategia de marketing, teniendo en cuenta una serie de “señales”, como las ha llamado, que no son más que las probabilidades de que un usuario vuelva a compartir un reel o lo vea hasta el final, entre otras cosas.

Así, Instagram se fija en la actividad del usuario, fijándose en los reels que le gustaron o los que guardó el usuario; en el historial de interacción con la persona que realizó la publicación; la información sobre el reel, como la pista de audio y los elementos visuales en el video o su popularidad o la información sobre la persona que realizó la publicación, incluyendo el número de seguidores o el nivel de interacción que tiene, ya que ofrece información sobre si es un contenido atractivo para muchos usuarios.

Esta sección también se rige por las mismas normas de recomendación que se han mencionado en la sección de Explorar.

El poder de lo que se ve, en la mano del propio usuario

Así que todo lo que se ve en Instagram está en función de la actividad del usuario. Está en su mano lo que ve en el feed, en las recomendaciones o en los Reels. Todo lo que se ve no es casual, sino que está plenamente investigado y relacionado con el algoritmo de Instagram. Es decir, el usuario tiene el poder, incluso tiene el poder de cambiar las cosas que ve si es que no le gusta.

Pues bien, Instagram también ha informado sobre las maneras que tiene el usuario de poder influir en estas recomendaciones o en lo que se ve. Pero tiene que trabajar e interactuar con la plataforma.

Así, el usuario tiene que personalizar el feed y las historias, añadiendo cuentas a la lista de favoritos para que así sus contenidos se muestren en primer lugar.

Las recomendaciones suelen ser pesadas, ya que se incluyen en el feed de las personas que sigues y que son las que realmente interesan. En este caso, los usuarios tienen el poder de dejar de recibir esas recomendaciones y pausar esas publicaciones sugeridas durante 30 días, aunque al final de ese tiempo, volverán a verse y tendrá que pasar por el mismo proceso otra vez.

Otra fórmula es elegir a los mejores amigos para que así se pueda compartir contenido únicamente con las personas más cercanas al usuarios, dejando a los demás en blanco.

Los usuarios también pueden silenciar a las personas que no le interesan, eso sí, sin dejar de seguirlas. Se trata de una manera de evitar que la otra persona sepa que le has dejado de seguir pero no recibir la información que está compartiendo constantemente.

Instagram ha recordado que el usuario siempre puede dejar de seguir a otra cuenta cuando así lo considere, ya que no recibirán ninguna notificación de cuando esta opción se realice.

Instagram también ha señalado que el usuarios siempre puede contestar a las encuestas que realiza la plataforma sobre si vale o no la pena una publicación determinada, para que así lo tengan en cuenta en un futuro.

La plataforma de Meta también ha pedido que, para ayudar a mejorar las recomendaciones que se incluyen en la red social, los usuarios pueden ajustar el control de contenido delicado si se quiere ver cierto tipo de contenido delicado de cuentas que no se siguen, aunque esta opción no está disponible para las personas menores de 18 años.

Los usuarios también pueden seleccionar la opción de “no me interesa” en una publicación recomendada, ayudando así a Instagram a saber algo más sobre sus gustos para futuras recomendaciones. Instagram ha informado de que actualmente están probando una opción de “me interesa” para las recomendaciones para así poder ajustarlo en un futuro a lo que más le guste al usuario.

Del mismo modo, Instagram también ofrece la posibilidad de ocultar de forma proactiva las publicaciones sugeridas con pies de foto que contengan palabras, frases o emojis que no se quiera ver y también pueden reportar el contenido que el usuario crea que infringe las normas de la compañía.

Shadowban, Instagram se defiende

Instagram ha querido defenderse sobre el shadowban, que es el término que se utiliza para referirse a que la cuenta o el contenido de un usuario están limitados u ocultas sin una explicación o justificación clara, diciendo que “esa no es nuestra intención cuando clasificamos el contenido en Instagram”.

De hecho, Instagram ha negado que se oculte contenido para que así los usuarios opten por pagar los anuncios para lograr un mayor alcance. “Es más rentable hacer que Instagram sea más atractivo en general aumentando el alcance de los que crean el contenido más atractivo y vender anuncios al resto”, ha señalado la compañía.

Precisamente por este motivo, el de shadowban, se ha actualizado esta información sobre el contenido que se puede ver en Instagram y el algoritmo o la manera de trabajar que tiene esta plataforma. Instagram ha dicho que “si hay algo que disminuye la visibilidad de tu contenido, debes saberlo y poder apelar”, apostando por la transparencia por encima de todo. Por eso, se han desarrollado funciones como el estado de cuenta para ayudar a entender las razones por las que la cuenta no es apto para recomendarse, entre otras cosas.

Asimismo, Instagram ha informado de que están experimentando con nuevas notificaciones que ayuden a los creadores a entender en qué casos puede limitarse el alcance de su reel debido a una marca de agua y planean ampliarlo a más personas a medida que se compruebe que es lo más eficaz.