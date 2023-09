X (Twitter) necesita ingresos: la red social de Elon Musk levanta el veto a la publicidad y los anuncios políticos

X, la empresa de redes sociales que en el pasado se identificaba como Twitter, ha lanzado un anuncio que reverbera a través del mundo digital: planea retirar su restricción sobre la publicidad política en los Estados Unidos. Esta medida estratégica tiene como telón de fondo los preparativos en curso para las elecciones presidenciales previstas para el año 2024 en dicho país. No obstante, la importancia de esta decisión trasciende la mera esfera electoral y se adentra en el ámbito del discurso y la libertad de expresión.

El equipo de seguridad de X sostiene que esta nueva política representa un compromiso sólido con la libertad de expresión y tiene la intención de establecer un equilibrio delicado entre permitir que los actores políticos se expresen y evitar la difusión de información falsa o engañosa. En un comunicado, el equipo declara: "Durante los periodos electorales, X trabaja diligentemente para anticiparse y contrarrestar las diversas tácticas que las personas emplean para influir en el proceso democrático. Para ello, reclutamos a individuos capacitados, ajustamos nuestras políticas y hacemos evolucionar nuestras herramientas y plataformas".

Este giro de los acontecimientos llega tras una prohibición anterior en 2019 de la publicidad política en la plataforma, impuesta bajo la administración de Jack Dorsey, quien era el director ejecutivo en ese momento. En ese contexto, Dorsey afirmó en un tuit: "Si bien la publicidad en Internet es una herramienta increíblemente poderosa y eficaz para los anunciantes comerciales, también conlleva riesgos sustanciales cuando se trata de cuestiones políticas, ya que puede ser utilizada para manipular votos y tener un impacto significativo en las vidas de millones de personas".

Sin embargo, a principios del año en curso, X adoptó una perspectiva más flexible y comenzó a permitir nuevamente anuncios políticos, con la condición de que estuvieran vinculados a causas relevantes, como la conciencia climática o el fomento del registro de votantes. Ahora, con este último viraje, se espera que la empresa se posicione de manera aún más sólida para combatir la caída de los ingresos publicitarios, que ha sido una preocupación constante, especialmente después de los cambios realizados desde que Elon Musk asumió el control de la empresa.

Elon Musk, el actual director ejecutivo de X, confía en que esta decisión puede contribuir a revertir la tendencia a la baja en los ingresos publicitarios. No obstante, este cambio de política no se limita simplemente a los aspectos financieros. X también busca asegurar a los anunciantes que sus mensajes no aparecerán en conjunto con contenido problemático o inapropiado. Para lograrlo, la empresa promete fortalecer sus equipos de seguridad y toma de decisiones en materia de elecciones. Aunque anteriormente despidió a miles de empleados, ahora está dispuesta a ampliar estos equipos con el objetivo de garantizar la integridad de la plataforma.

Se espera que la empresa implemente un riguroso proceso de selección para asegurarse de que solo los grupos y las campañas elegibles puedan anunciarse en la plataforma. Además, X tiene la intención de crear un centro de transparencia publicitaria que permita a cualquier individuo revisar las publicaciones políticas que están siendo promocionadas. Este enfoque en la transparencia no solo busca satisfacer a los usuarios y anunciantes, sino también abordar la creciente preocupación por la difusión de información falsa y engañosa.

Una de las características distintivas de X es la función de "Notas de la comunidad". Estas notas tienen un impacto profundo en la percepción de los usuarios sobre un contenido específico. Según los datos proporcionados por la empresa, se ha observado que las personas tienen alrededor de un 30 % menos de probabilidades de estar de acuerdo con el contenido de una publicación después de leer una Nota de la comunidad relacionada con ella. Además, también tienen menos probabilidades de compartir dicho contenido. Esto destaca la influencia de las opiniones y percepciones de la comunidad en línea en la formación de creencias individuales.

La red social también hace hincapié en su enfoque en la libertad de expresión. En contraposición a asumir el papel de árbitro de la verdad en disputas políticas, la empresa sostiene que su responsabilidad principal es empoderar a los usuarios para que expresen sus opiniones y participen en debates abiertos durante los periodos electorales. En este sentido, X parece estar adoptando una postura de no tomar partido y permitir que las voces se expresen libremente, incluso si eso significa que surjan desacuerdos y contradicciones en la plataforma.

A pesar de los esfuerzos de la empresa, ha habido episodios que han suscitado dudas sobre la fiabilidad y la neutralidad de Twitter. Uno de los momentos cruciales fue la suspensión de la cuenta de Donald Trump después de los disturbios ocurridos el 6 de enero. Sin embargo, en noviembre del año pasado, Trump fue readmitido en la plataforma, lo que generó cierta controversia. Su primera publicación después de su reinstalación llevaba el título "Interferencia electoral", un mensaje que, según algunos observadores, no transmitía precisamente una señal positiva ni tranquilizadora.