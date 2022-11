Observatorio de Social Media: Todo sobre el consumo de Redes Sociales

Twitter consigue mantenerse estable con el 27% de cuota de usuarios a pesar de los cambios en la compañía. La Gen X ya supera a los Millennials en el uso de TikTok. Wallapop entre las marcas favoritas para todas las franjas de edad

Las redes sociales llegaron a nuestras vidas para revolucionar por completo la forma en la que nos comunicamos y compartimos nuestros recuerdos. Desde el nacimiento de Facebook en 2004, hasta la creación de BeReal en 2020, pasando por YouTube, Instagram, Twitter o TikTok, son muchas las apps que se han desarrollado, cada una con sus características y peculiaridades.

Smartme Analytics, la compañía de tecnología y data observacional, ha extraído de su Observatorio de Social Media un análisis del uso que realizan la Gen Z, Millennials y Gen X de las principales redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y Twitch entre enero y octubre de 2022 y el mismo período del año anterior.

Según este análisis, entre las seis principales aplicaciones de redes sociales, Twitch, con crecimiento del 36% en el último año, y Twitter, con un incremento del 48% , son las aplicaciones que más han incrementado su cuota de usuarios en el último año. En ambos casos es especialmente notable el incremento en la generación de Z, donde el crecimiento es del 77% en el caso de Twitch y 60% en Twitter. También destaca el incremento de cuota de usuarios del 71% de TikTok en aquellos mayores de 45 años, consolidando la entrada de esta app como una de las cuatro principales del mercado.

En las últimas semanas ha sido Twitter una de las que más conversación ha generado desde que el multimillonario Elon Musk comprara la compañía. Analizando las últimas tres semanas, cuando la tensión dentro de la compañía comenzó a incrementar, Twitter no solo ha conseguido mantener estable alrededor del 27% de cuota de usuarios, sino que incluso ha notado un ligero incremento de cuota de cerca de un 1%.

Instagram, la red social de la Generación Z

El 95,5% de los jóvenes de entre 18 y 24 años utilizan la aplicación de Instagram, siendo así la principal aplicación para esta generación. Continúan este ranking Youtube (94% de cuota de usuarios) y TikTok (81% de cuota de usuarios). Sin embargo, con un incremento del 77% respecto al mismo periodo del año anterior, Twitch es la red social que más crece entre la Generación Z. Sobre los momentos de uso, es a media tarde la hora favorita para hacer uso de las apps de redes sociales, en concreto a las 14h y a las 17h, y el uso se maximiza generalmente los miércoles y a principios de mes, entre el 1 y el 10.

Además, de estas redes sociales pertenecientes a esta franja de edad coinciden en el uso de distintas marcas, destacando entre ellas el entretenimiento, con Spotify (66% de cuota de usuarios) y Netflix (45,5% de cuota de usuarios), y retail, con AliExpress (56% de cuota) y SHEIN (54% de cuota), aunque con importante presencia de apps de segunda mano como Wallapop (51% de cuota), que además está presente en el Top5 de todas las franjas de edad.

La Generación X cada vez más presente en todas las RRSS

Los usuarios mayores de 45 años están muy presentes en algunas de las redes sociales más tradicionales, principalmente en YouTube (98% de reach) y Facebook (97% de reach), pero llama especialmente la atención el aumento en el uso que hacen de otras RRSS como TikTok (63% de reach) o Twitter (48% de reach) donde ya superan a los Millennials. Sobre los momento de uso, los más adultos esperan hasta terminar su jornada laboral, siendo las 19h la hora preferida y respecto a los días, suele intensificarse su uso en los primeros días del mes, entre el 1 y el 5 de cada mes, y a principios de semana, los lunes.

Respecto a las marcas que coinciden con los usuarios de estas redes sociales en este perfil generacional, destaca especialmente el retail que lidera el ranking con Amazon (66% de cuota de usuarios), AliExpress (61% de cuota de usuarios) y Wallapop (52% de cuota). Entran también aplicaciones de banca, principalmente CaixaBank (42% de cuota) y el entretenimiento se limita a Spotify (43% de cuota de usuarios) y Netflix (37% de cuota).

Millennials, entre los más mayores y los más jóvenes

Para esta generación el análisis de Smartme distingue entre Young Millennials, entre 25 y 34 años, y Old Millennials, entre 35 y 44 años aunque en esta ocasión sus resultados de uso son bastante similares. El ranking de apps preferidas está liderado por YouTube, Facebook e Instagram en ambos grupos sin embargo, en función de su edad se acercan más a una que a otra. Por ejemplo, los Old Millennials reducen hasta el 84% el uso de Instagram frente al 90% de los Young. Respeto a los momento de uso, los Young aprovechan las últimas horas del día, siendo las 21h la hora preferida y los lunes de principio de mes los días. Por su parte, los Old aprovechan más la tarde y son las 17h el horario preferido, aunque coinciden en días.

Respecto a las marcas favoritas también existe mucha cercanía entre ambas generaciones, siendo también el retail y la música las favoritas. Los Old Millennials eligen AliExpress (65% de cuota de usuarios), Amazon (64% de cuota de usuarios), Wallapop (58% de cuota de usuarios) y Spotify (45% de cuota de usuarios), en este orden de preferencia, mientras que los Young Millennial eligen AliExpress (65% de cuota de usuarios), Amazon (58% de cuota de usuarios), Spotify (45% de cuota de usuarios) y Wallapop (54% de cuota de usuarios). El cambio más significativo lo encontramos en la última marca del Top5, mientras que los más jóvenes apuestan por SHEIN (45% de cuota de usuarios), los más adultos incluyen Lidl Plus en su ranking (38,5% de cuota de usuarios).

“La manera en la que usamos las redes sociales dice mucho sobre cómo somos y cómo nos relacionamos, su uso puede ser uno de los más influenciados por la realidad social y la edad, pues usamos aquellas aplicaciones que usan nuestros coetáneos y lo que se busca es encontrarse con ellos en un mismo entorno. A pesar de lo que pudiera parecer, los cambios en Twitter no han reducido su uso, incluso parece que los usuarios hayan incrementado su uso como una forma de entender qué está pasando, pues es el canal que los propios empleados de Twitter han utilizado como plataforma para queja”, comentaba sobre estos datos Lola Chicón, CEO y fundadora de Smartme Analytics.

El informe “Todo sobre el consumo de Redes Sociales” ha sido extraído del Observatorio Social Media que ofrece en un único punto de acceso una visión global del uso que realiza la Gen Z, los Millennials y la Gen X de las diferentes redes sociales gracias a la monitorización en tiempo real del consumo que realizan de las mismas más de 12.000 usuarios representativos de la población digital española. En esta ocasión el informe se ha centrado en el uso de las seis principales redes sociales de enero a octubre 2022 ofreciendo un análisis acerca de su penetración, las audiencias compartidas, los momentos de consumo y las marcas más presentes en cada Generación.