Ellos fueron los primeros: Historias de la Publicidad y los primeros anuncios en los medios

Desde hace siglos, publicidad ha sido una herramienta utilizada por todo tipo de marcas, empresas y organizaciones de todo el mundo para promocionar sus productos, servicios, ideas o valores a un público objetivo. La publicidad se puede encontrar en una amplia variedad de medios de comunicación, incluyendo televisión, radio, periódicos, revistas, internet y medios exteriores como vallas publicitarias y anuncios en transporte público. En todos ellos, la publicidad fue impulsada por auténticos pioneros que fueron los primeros en utilizar los medios de comunicación para promocionar sus mensajes, productos o servicios.

Acorde evolucionaban los medios de comunicación, la publicidad siempre aparecía para adaptarse al medio de forma camaleónica y cada vez más creativa. La propia historia nos cuentan como fueron los primeros.

El primer anuncio impreso conocido

El primer anuncio impreso conocido se remonta al año 1472 y se cree que fue publicado en una hoja suelta de papel en Mainz, Alemania. Este anuncio publicitario ofrecía la venta de una Biblia de 42 líneas, que es uno de los primeros libros impresos con tipos móviles de Johannes Gutenberg. El anuncio incluía el texto en latín: "Una Biblia bellamente impresa con 42 líneas, y cuidadosamente corregida con la mano". El anuncio también incluía información sobre cómo se podía comprar la Biblia y dónde podía ser encontrada.

Este anuncio fue importante por varias razones. En primer lugar, fue una muestra temprana del poder de la imprenta para difundir información a gran escala. En segundo lugar, también marcó el inicio de la publicidad impresa, ya que el objetivo del anuncio era vender un producto específico. Desde entonces, la publicidad impresa ha evolucionado de muchas maneras y se ha convertido en una parte importante de la industria publicitaria moderna.

El primer anuncio en un periódico

El anuncio que se considera el primero en un periódico fue publicado en la edición del 19 de marzo de 1652 del "Weekly News", un periódico inglés que circulaba semanalmente. El anuncio anunciaba un libro titulado "A Perfect Cure for the Plague" (Una cura perfecta para la plaga) y ofrecía una receta para curar la enfermedad.

El anuncio fue escrito por un médico llamado Nicholas Robinson, y se vendió en la tienda de Nathaniel Brook, un librero en Londres. El anuncio incluía un breve texto que decía: "Atención! Ahora se publica un libro que informa sobre una forma infalible de curar completamente la plaga en todas sus etapas. Vendido por Nath. Brook, en la esquina este de Gresham College, a un precio razonable". Este anuncio fue notable por varias razones. En primer lugar, fue la primera vez que se utilizó un periódico para publicar un anuncio comercial. Anteriormente, los periódicos se habían utilizado principalmente para difundir noticias y opiniones políticas. En segundo lugar, el anuncio ofrecía un producto de interés público, ya que la plaga era una enfermedad grave y temida en ese momento.

Aunque no se sabe con certeza si este fue el primer anuncio publicitario en la historia, es el primero conocido y documentado. Desde entonces, la publicidad en los periódicos se ha convertido en una industria masiva y ha evolucionado enormemente con el tiempo.

El primer anuncio en una valla publicitaria

La primera valla publicitaria conocida se cree que fue colocada en Nueva York en 1835. La valla publicitaria estaba ubicada en la intersección de Pearl Street y Maiden Lane, y promocionaba el circo de Barnum. La valla publicitaria tenía una imagen de un elefante y el texto "El gran y único elefante blanco de América del Sur. ¡Sólo se ha visto en Nueva York en el Barnum's American Museum!".

En aquellos tiempos, las vallas publicitarias se hacían de manera artesanal con pintura a mano en tela y se colocaban en lugares estratégicos para captar la atención del público. A medida que avanzó la tecnología, se comenzaron a utilizar materiales más duraderos y resistentes, y la impresión se hacía mediante técnicas de serigrafía o impresión digital.

Hoy en día, las vallas publicitarias son un medio publicitario popular y efectivo que se utiliza en todo el mundo para promocionar productos y servicios de una manera llamativa y visual.

El primer anuncio de la Radio

El primer anuncio publicitario en la radio se emitió el 28 de agosto de 1922 en la estación de radio WEAF en Nueva York. La transmisión fue un anuncio de 10 minutos de duración de la tienda departamental Hawthorne Court, que promocionaba su venta de apartamentos en Queens, Nueva York. El anuncio fue presentado por el locutor de radio H.M. Blackwell, quien leyó el guión del anuncio en vivo en el estudio de WEAF. El anuncio costó $ 100, una suma importante para la época, y atrajo la atención de muchas otras empresas que querían anunciarse en la radio.

El anuncio de Hawthorne Court sentó las bases para el desarrollo de la publicidad en la radio y se convirtió en el primer ejemplo de publicidad en masa. Pronto, las empresas comenzaron a darse cuenta del potencial de la radio como medio publicitario y comenzaron a invertir grandes sumas de dinero en anuncios de radio. A medida que la radio se convirtió en un medio de comunicación popular, la publicidad en la radio se convirtió en una industria multimillonaria en todo el mundo.

El primer anuncio de televisión

El primer anuncio de televisión conocido se transmitió en los Estados Unidos el 1 de julio de 1941, durante un juego de béisbol entre los Brooklyn Dodgers y los Philadelphia Phillies. La transmisión se realizó desde la estación de televisión experimental WNBT (ahora WNBC) en la ciudad de Nueva York. El anuncio fue de la empresa Bulova Watch Company y duró solo 10 segundos. Se emitió justo antes de que comenzara el juego y mostraba un reloj Bulova con la inscripción "Bulova Watch Time" (Hora del reloj Bulova) mientras un locutor decía "America runs on Bulova time" (América funciona con la hora de Bulova). El anuncio se transmitió a una audiencia estimada de alrededor de 4.000 hogares en la ciudad de Nueva York.

El costo del anuncio fue de aproximadamente $ 9, lo que equivale a alrededor de $ 160 en la actualidad. Si bien el anuncio fue breve, se considera un hito en la historia de la publicidad y la televisión, ya que estableció un nuevo medio para la publicidad y sentó las bases para la publicidad en televisión que se convertiría en una industria multimillonaria en todo el mundo. Desde entonces, la publicidad en televisión ha evolucionado para incluir anuncios de mayor duración y producción más elaborada, y se ha convertido en uno de los principales medios para la publicidad en todo el mundo.

El primer anuncio de televisión en color

El primer anuncio de televisión en color conocido se transmitió en los Estados Unidos el 22 de agosto de 1954, durante un episodio de "The Colgate Comedy Hour" en la cadena de televisión NBC. La transmisión se realizó desde el estudio de NBC en Burbank, California.

El anuncio fue de la empresa de electrónica de consumo Bulova, que ya había transmitido el primer anuncio de televisión conocido en 1941. El anuncio de Bulova presentaba un reloj de pulsera con una esfera de color turquesa y se emitió en un segmento de 60 segundos. El anuncio fue producido en asociación con la compañía RCA, que había desarrollado un sistema de televisión en color compatible con las señales de televisión en blanco y negro.

El costo del anuncio fue de aproximadamente $ 90,000, lo que equivaldría a más de $ 860,000 en la actualidad. La audiencia estimada del episodio fue de alrededor de 25 millones de espectadores, muchos de los cuales probablemente vieron el anuncio de Bulova en blanco y negro ya que la televisión en color aún no estaba ampliamente disponible.

Este anuncio fue un hito en la historia de la publicidad y la televisión, ya que estableció un nuevo medio para la publicidad en color y sentó las bases para la publicidad en televisión a todo color que se convirtió en una industria multimillonaria en todo el mundo. Desde entonces, la publicidad en televisión en color ha evolucionado para incluir anuncios de mayor duración y producción más elaborada, y se ha convertido en uno de los principales medios para la publicidad en todo el mundo.

El primer banner publicitario en Internet

El primer banner publicitario en línea conocido apareció en octubre de 1994 en la página web de HotWired, una de las primeras revistas en línea que cubría temas relacionados con la tecnología y la cultura digital. HotWired era una división de la compañía Wired Ventures, que más tarde se convirtió en la revista Wired.

El banner publicitario fue creado por la agencia de publicidad en línea AT&T para promocionar su campaña "¿Has visto a este hombre?" (Have You Seen This Man?), que buscaba a un personaje de ficción llamado "Gilligan" en varios sitios web. El banner publicitario apareció en la parte superior de la página principal de HotWired y medía 468 x 60 píxeles.

La respuesta al banner publicitario fue muy positiva y los usuarios de Internet hicieron clic en él con entusiasmo para obtener más información sobre la campaña publicitaria. Esto llevó a la popularidad del modelo publicitario de banner y estableció un nuevo medio para la publicidad en línea. Desde entonces, la publicidad en línea ha evolucionado y se ha convertido en una industria multimillonaria en todo el mundo, con una amplia variedad de formatos publicitarios en línea que van desde banners hasta anuncios de video, anuncios nativos y publicidad en redes sociales.