Amazon da el pistoletazo de salida a la campaña navideña con un nuevo spot publicitario que celebra la magia de la Amistad y los Recuerdos felices

El anuncio cuenta la historia de tres amigas de toda la vida que reviven la alegría de su juventud en lo alto de una colina nevada, demostrando que los momentos felices son aún más especiales cuando se comparten

Este spot da el pistoletazo de salida a la campaña navideña de Amazon "La alegría se comparte" y se emitirá en televisión, vídeo a la carta, online y redes sociales hasta finales de diciembre

La campaña navideña global de Amazon 2023 demuestra que los momentos alegres son aún más especiales cuando se comparten y que la diversión no tiene por qué acabar a cierta edad. La pieza central de la campaña es un spot de 60 segundos titulado "Joy Ride", y está interpretada por tres mujeres que son las protagonistas de una historia de varias amigas de toda la vida que reviven la alegría de su juventud en lo alto de una colina, con sus trineos, gracias a un momento de inspiración...¡y a la App de Amazon!

La banda sonora del anuncio incluye una interpretación de "In My Life", una de las canciones más populares de Los Beatles que es una oda a las amistades duraderas y a los recuerdos compartidos. La interpretación, diseñada exclusivamente para esta campaña, contó con la colaboración de una orquesta de 40 músicos y, como guiño al sonido tan popular de la famosa banda de rock de Liverpool.

Con esta música, y la nieve como telón de fondo, el anuncio es una oda a la amistad, una historia conmovedora que se desarrolla mientras las tres protagonistas se reúnen en un banco del parque y toman una bebida caliente, observando con nostalgia cómo niños y adolescentes juegan y bajan en trineo por la colina.

Mientras ven el mundo pasar, las amigas permanecen sentadas, quietas y calladas en el banco. Pero no por mucho tiempo. Una de las protagonistas observa la escena y se da cuenta de que sus amigas la miran con nostalgia. Entonces se le ocurre una idea y esboza una sonrisa pícara. Abre la aplicación de Amazon en su teléfono móvil y añade cojines acolchados a su cesta de la compra.

Al día siguiente, llega el pedido y, de vuelta a su lugar especial, en el parque, entrega a sus amigas la caja de Amazon. Cuando la abren, se quedan perplejas con lo que ven en su interior, y la líder del grupo anima a sus amigas a seguirla hasta la colina.

La escena muestra a las amigas, con la nieve llegando hasta sus tobillos, colocando los nuevos cojines en sus trineos. Con una sonrisa y gran entusiasmo, se unen a los más jóvenes y se lanzan con su trineo por las pistas nevadas, entre risas y recuerdos emotivos de su juventud, que les evocan cuando jugaban juntas en la misma pista. Las tres amigas descienden la colina emocionadas agitando los brazos al aire, mientras la generación más joven las mira con admiración.

Como si los años hubieran caído en el olvido, una vez que las mujeres llegan al pie de la colina nevada, se levantan y, con entusiasmo, inician el camino de vuelta colina arriba. Su emoción es palpable mientras se preparan para otro emocionante descenso por la ladera nevada.

“La campaña navideña de este año se inspira en nuestros clientes de Amazon y en sus ingeniosas ideas y tradiciones”, afirmó Jo Shoesmith, VP Global CCO, Amazon.“Las historias que contamos nos sirven para recordar que, a veces, la alegría provocada por hacer algo especial por nuestros seres queridos, puede elevarnos a todos en esta época del año. También queríamos dar a estas maravillosas mujeres la oportunidad de celebrar las diferentes facetas de sí mismas y mostrar cómo muestran su alegría, independientemente de su edad”.

Maya Waterman, protagonista del spot "Joy Ride", comentó: “Me siento increíblemente orgullosa de haber tomado las riendas, literalmente, y de formar parte de las estrellas de una campaña publicitaria mundial. El sentimiento de nostalgia y añoranza en la vejez se suele mostrar a menudo como algo demasiado sentimental, así que me siento inmensamente orgullosa de formar parte de algo que ha sido capaz de darle la vuelta a esa narrativa y contar la historia de tres mujeres que no se limitan a revivir recuerdos, sino que crean otros nuevos. Espero que el público de todas las edades se sienta identificado con ese sentimiento de alegría compartida”.

Annie O'Donnell, una de las amigas de toda la vida de Maya en la historia, afirmó: "A nuestra edad, no es raro que nos encasillen. Y, aunque también me encantaría interpretar el papel de una dulce abuela, siempre es emocionante poder mostrar un lado diferente. Es una oportunidad para desechar las ideas preconcebidas y demostrar que no sólo somos 'jóvenes de corazón', sino que seguimos lanzándonos a la vida".

Producido por el equipo creativo interno de Amazon y la productora Hungry Man, y dirigido por el galardonado director Wayne McClammy, el anuncio navideño "Joy Ride" de Amazon se estrenará el 6 de noviembre y se emitirá hasta finales de diciembre en televisión, vídeo bajo demanda, online y redes sociales.

La campaña se estrenará en Norteamérica, Europa y otros siete países de todo el mundo, y Amazon emitirá otros anuncios en el marco de la campaña "La alegría se comparte" para promocionar periodos clave como la Semana de Black Friday y las ofertas de última hora durante noviembre y diciembre.